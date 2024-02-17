Dostlar benim köşe yazılarımda siyaset yazmadığımı bilirsiniz. Hükümete veya belediyeye dair yazılarım siyasi amaçlı değildir. Ya komple Türk Milletini, Türkiye’yi ilgilendiriyorsa, devlete hitaben yazarım. Partisi beni ilgilendirmez. Ya da Çorum’a dair bir mesele ise yine siyasi amaçla değil, dostça, arkadaşça yetkililere hatırlatma babında aklım erdiğince, tavsiye olarak yazarım. Dostça, tenkit ederim, eleştiririm.

Elbette ülkemizin bütün meselelerini bilemem. Uzaktan bildiğim kadarı ile ve kulaktan dolma bilgilerle yazamam. Fakat bilerek yazan bazı dostlarımın var. Bana gelen, Türkiye’nin geleceğini ilgilendiren bir yazıyı bilgilerinize sunuyorum.

(İnternetten Alınmıştır)

Dünya bor rezervlerinin %73’üne sahip olan Türkiye’de bilinen bor yatakları; Eskişehir – Kırka, Kütahya- Emet, Balıkesir Bigadiç, Bursa-Kestelek’te bulunmaktadır.

Türkiye’de rezerv açısından en çok bulunan bor mineralleri Tinkal ve Kolemanit’tir. Türkiye’de Tinkal yatakları Eskişehir – Kırka’da, kolemanit yatakları ise Kütahya – Emet, Balıkesir – Bigadiç ve Bursa – Kestelek’te bulunmaktadır. Ayrıca, Balıkesir – Bigadiç’te üleksit rezervi mevcut olup Bursa – Kestelek’te zaman zaman Üleksit yan ürün olarak elde edilmektedir.

2840 sayılı Kanun ile birlikte Türkiye’de bor ve bor ürünlerinin üretilmesi, işletilmesi ve pazarlanması faaliyetlerini gerçekleştirme görevi Eti Maden tarafından yürütülmektedir.

Eti Maden bünyesinde bulunan 4 İşletme Müdürlüğündeki tesislerde ağırlıklı olarak Boraks Pentahidrat, Boraks Dekahidrat, Borik Asit, Etidot-67, Bor Oksit, Çinko Borat, Kalsine Tinkal, Susuz Boraks, Öğütülmüş Kolemanit ve Öğütülmüş Üleksit üretilerek yurt içi ve yurt dışı pazarlara sunulmaktadır. Eti Maden’in 2017 yılında toplam rafine bor üretim kapasitesi yaklaşık 2,7 milyon tondur.

Bor ürünleri Türkiye’de; %36 cam, %31 seramik, %9 temizlik- deterjan, %7 tarım, %4 tutkal ve %14 pay ile diğer alanlarda kullanılmaktadır. Eti Maden, yurt içi bor taleplerinin tamamını karşılamaktadır. Türkiye ekonomisinin uluslararası alanda prestijli bir konuma erişmesine yardımcı olan Eti Maden, 2016 yılında Türkiye’nin En Büyük 1000 İhracatçı Firma sıralamasında 15., en çok ülkeye ihracat yapan firma sıralamasında ise 90 firma arasında 14. sırada yer almaktadır

BOR SATILAMAZ. HELE AMERİKA’YA ASLA!

Eti bank babalar gibi gidiyor….herkes eşine dostuna göndersin BOR madenlerinin %75 Türkiyede.ETİ BANK'ın

ASIL DEĞERİ

9 (DOKUZ) TRiLYON DOLAR DiKKAT 9 MiLYAR VEYA

9 MiLYON DEGiL

9 TRiLYON DOLAR...

ABD SADECE

40 KIRK MiLYON DOLARA KAPATACAK.

YAZIKLAR OLSUN....

KAPTIRANA,

VERENE SUSUP SEYREDENE....

ALTI ÜSTÜ BİR MAİL GÖNDERMEKLE

BU İŞ OLMAZ DİYE DÜŞÜNMEYİN LÜTFEN.

VATANINI SEVEN HERKESE GÖNDERELİM, HEPİNİZİN BİLDİĞİ GİBİ ETİBANK öZELLESTİRİLECEK..

(VE ALICISI AMERIKA)

VE BOR İŞLETMELERİ ETİBANK BÜNYESİNDE.

KONULAN FİYAT

40 MİLYON $.

LÜTFEN BİR DAHA OKUYUN VE LÜTFEN HERKESE İLETİN...

YAŞADIĞIN DÜNYAYI SORGULAYAMIYORSAN,

BARİ ÜLKENİ SORGULA.....

ÖNEMLİ

Borla çalışan araba

üretildi,

Maliyeti 200 tl olan

1 kg bor ile 19 000 km. yol yapabiliyor.

(1100kg. oto sabit 100 km süratle giderse)

Bu demek oluyorki Petrole son.

Tam tersine Batılı ülkeler bor işletmeciliğinin kansere yol açtığını idda ederek

BOR madeninden soğutma çabası içindeler.

Oysa bu mucize maden kanser tedavisinde de kullanılmaktadır.

Türkiye kıskaçta.

Arabayı bor madeniyle çalıştıracak patentli 600 proje olduğu ortaya çıktı.

TÜRKİYE, dünyada bor rezervinin yüzde 73`üne sahip

Ve Türkiye GELECEĞİN DUBAİ'sidir...

Ve uluslararası teroristler Türkiye

uyanmadan bu kaynağı ele geçirmeyi planlıyor.

Bu maili çoklu yollayarak en azından bir toplum bilinci oluşmasına yardım edebiliriz...

TMMOB

ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI

İSTANBUL ŞUBESİ

!!!!!!...

yine gündemde çok çok önemli paylaşalım arkadaşlar.