*Kader ve çalışmanın rızıktaki rolü; Büyük Alman şairi Goethe (1749-1832) büyük eseri Faust’ta der ki; Zenginlik kaderdir. Allah zenginliği istediğine, ilmi bilgiyi isteyene verir. Aslında ikisi de çalışma ile kazanılır. Her çalışan mutlaka çalışmasının bedelini bulur. Ama her çalışan zengin olamaz, o Allah vergisidir.

*(Sebe Suresi 36-39. ayetler, sh.430-431, hadisi şerifler, kudsi hadisler) Bir ömrün 83 senelik eseri olan Faust’a kendisine zengin olmak için kulun çalışması, Allah’ın iradesi şarttır. Çalış çalış, mutlaka nasibine ulaşırsın. Yerin içinde ayağının altındaki hazineyi görsen onu çıkarmak için çalışmasan ona ulaşamazsın.

83 yaşındaki Alman şairi Gothe’ye bir genç sormuş. “Çok yaşlanmışsın, artık çalışmasan da dinlensen” demiş. “Evlat, mezarda yatmak için çok zamanımız olacak” demiştir. Goethe; İslam’ı, Kur’an’ı en çok araştıran batı alimlerinin başında gelir. Müslüman oldu diyenler vardır. Ama İslam’a, özellikle Hz. Muhammed SAV.e hayranlığı bilinmektedir.

Dante: Cennet ve cehennemi ve yolculuğunu anlatan İlahi Komedya adlı eserin yazarıdır. Dante, bu eseri nedeni ile Papa tarafından idama mahkum edildi. Ama ölüm nedeni idam değil, sıtma olduğudur, denilmiştir. Neden idama mahkum oldu. Dante, Papa’nın sadece manevi, ruhani lider oluduğunu ve imparatorluğun yöneticisi olmadığını savunuyordu. Bu da Vatikan’ın otoritesine isyandı. Ruhani meclis bu yüzden Dante’yi idama mahkum etmiş, ama idam edememişlerdi. İlahi Komedya adındaki eseri, Osmanlı İmparatoruğu yasaklamıştı. Çünkü bu eserdi Hz. Muhammed SAV. ve Hz. Ali R.A. cehennemde gösterilmiştir. Bu ise küfürdür. Eserin Türk ve Müslüman beldelerinde yasaklanması bundandır...

*Mert korkmaz ölümden, bir kere ölür. Namert korkar ölümden bin kere ölür.

*Bu dünyadan göçerken kim bırakmazsa bir eser, tez unutulur yerinde yeller eser.

*El tapan ayak tapan bize düştü tezek yapan.

*Elinden kabuklu ceviz yenmez, sorsan o da seni beğenmez.

*Zenginin eşeği, züğürdün uyağı kaymetlidir.

*Bir mala olursa iki müşteri, elbette ki artar o malın değeri.

*Denize onlarca ırmak akar, sesi çıkmaz. Arkta az bir su kenarını yıkar, menzile ulaşmaz.

*Edep ehli keremden hali olmaz.

Edepsiz ilim okusa da alim olmaz. Çünkü ilim edep içindir. Onun için ilimsiz topal, dinsiz ilim ise kördür. Dinden behresi olmayan müsbit ili bilginleri bu yüzden din bilgisinden yoksun oldukları için inkara düşüyorlar.

*Şaha padişaha kul olmazdım bana kalsaydı. Velakin viran olası hanede evladı iyal olmasaydı. (Ziya Paşa)

*Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz, şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde. (Ziya Paşa)

*Nush ile uslanmayanı etmeli tekdir, tekdir ile uslanmayanın hakkı kötektir. (Ziya Paşa)

*Demir nemden, insan gamdan çürür.

*Kendi düşen ağlamaz.

*Keskin sirke küpüne zarardır.

*Alim ile oturursan alırsın mertebe, cahil ile oturursan dönersen merkebe.

*Hırs ve tamah gayreti artırır ama mal çoğaltmaz.

*Menfaat sandalye gibidir. Üstüne oturursan seni yükseltir. Başının üstüne korsan seni alçaltır. Birincide yücelirsin, ikincide cücelirsin.

*Dünyada bir tuz vermezler katmaya aşına, öldükten sonra türbe yapmaya kalkarlar mezarının başına. Olmadık yazılar yazarar mezar taşına.

*Din alimine, yaşlı mümine, adaletli devlet adamına saygı dindendir.

*Dünü bırak yarna bak. Ömrün geçiyor haberin var mı? Gençler de ölür, ölenler hep ihtiyar mı?

*Kara yılanı parlak güneş meydana çıkarır.

(SÜRECEK)