Acısıyla, tatlısıyla koskoca bir yılı daha geride bıraktık. Ömür sermayesinden bir yıl daha gitti. Gerçi ömür dediğin nedir ki, bir varsın, bir yoksun. Önemli olan, o ömrü insanca, onurlu bir şekilde yaşamak. Bu vesileyle, yeni yılın tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini diliyorum.

2023, Ahlatcı Çorum FK’nın altın yılı oldu. En uzun yenilmezlik serisi, en uzun galibiyet serisi, tarihinin en farklı galibiyeti gibi ilklerden sonra gelen 2.Lig şampiyonluğu, yıllardır hayalini kurduğumuz 1.Lig’i de beraberinde getirdi. Çorum’un en büyük marka değeri olan Ahlatcı Çorum FK, maçlarının canlı yayınlanması münasebetiyle artık tüm Dünyada izlenebiliyor, Çorum’un adını duyuruyor. Yani, en önemli misyonlarından birini başarıyla icra ediyor.

Peki, tüm bunlara rağmen şehrin kulübe katkısı ne oluyor? Gereken destek veriliyor mu? Maalesef! Geride kalan dönemde esas destek vermesi gereken, şehrin en önemli dinamikleri, şirket olduğu bahanesiyle gerekli desteği vermedi, verecek gibi de görünmüyor. Özellikle son haftalarda tribünlerin boş kaldığının da altını çiziyorum. Bu bölümü başka bir yazıda daha geniş değerlendirmek lazım.

Saha içerisine bakacak olursak, 1.Lig’deki ilk sezonunun ilk yarısını 17 maçta topladığı 27 puanla play-off potasında tamamladı Ahlatcı Çorum FK. Ara hedef de buydu zaten. Özellikle iç sahada öyle puanlar kaybedildi ki, yoksa bu takım çok rahatlıkla ilk üçün içerisinde yer alabilirdi. Gerçi, kaybedilen bir şey yok. Ligi ikinci bitiren takımın da direkt Süper Lig’e çıkacağını düşünürsek, aradaki 6 puanlık fark pekâlâ kapanabilir. Tabii, bunun için takviye şart.

Transfere ihtiyaç duyulan mevkiiler belli. 3-4 takviye ile bu takım Süper Lig’e çıkar. Ama, o transferler için bütçe yok. Başkan, şimdilik transfer yap(a)mayacaklarını açıkladı. Çünkü para yok. Bunun ötesinde, kulübün varlığını devam ettirebilmesi adına daha önemli gelişmeler yaşanıyor. Bu gelişmeleri benim buradan yazmam uygun olmaz. Çok yakın zamanda gerekli açıklama yapılacak ve elbette herkes öğrenecek.

Burada üzerinde durulması gereken esas konu, şehrin kulübe ve takıma sahip çıkmasıdır. Gelinen noktada, 1.Lig’de oynamanın kıymeti ve öneminin henüz tam olarak idrak edilemediğini üzülerek belirtmek istiyorum. Bu şehir henüz bunun kıymetini anlamadı. Umarım anladığında çok geç olmaz.

DİP NOT: Ahlatcı Çorum FK, mevcut kadrosunu koruyabilirse, transfer yapmadan bile en az play-off oynar. Çok büyük bir olasılıkla, sezon bittiğinde, ahlar vahlarla Süper Lig’i nasıl ıskaladığımızı konuşacağız.