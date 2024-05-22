*** Ahlatcı Çorum FK - Bodrum FK arasındaki Trendyol 1. Lig Play-Off yarı final ilk maçını, dostluğundan onur duyduğum değerli kardeşim Ahmet Ahlatcı ile birlikte izliyoruz. Skoru sonra değerlendireceğim, ama asıl değinmek istediğim noktaya geleyim. Konuk takım taraftarlarına ayrılan bölüm ile bu bölümün iki yanındaki güvenlik koridorunu saymazsanız, 15 bin kişilik stat hıncahınç dolu. Yani izleyici sayısı 14 bin kişinin altında değil.

*** Daha da önemlisi, tüm Çorumluları tepeden tırnağa saran heyecan, tribünlerde olağanüstü bir coşkuya, inanca ve ruha dönüşmüş…Herkes, ama herkes takımının başarısı için çırpınıyor. Ahmet Ahlatcı arkadaşıma, “Çorum, nihayet üzerindeki ölü toprağını attı” dedim. Kimin sayesinde? Başta “isim sponsoru” Ahlatcı’nın elbette… Kulüp Başkanı Oğuzhan Yalçın’ın, Onursal Başkan Muhsin Dere’nin, bir de, yıllardır kulübün en önemli destekçilerinden biri olan Alagöz Holding Yönetim Kurulu Başkanı, AK Parti Iğdır Milletvekili ve Iğdır FK Başkanı Cantürk Alagöz’ün…

*** Çorum’un tüm renklerini Çorumluluk ruhunda birleştiren bu görkemli tribün şovundan, ben çok daha büyük işler bekler hale geldim. Ülke ekonomisinin devleri arasına adını yazdıran Ahmet Ahlatcı, Çorum’un çıtasını pek çok alanda zirveye çıkarmıştı. Daha da yükseltmeye devam ediyor. Bir de “Çorumlu’nun derneği olmaz” şeklinde bir deyime dönüşmüş “dayanışma” başarısızlığını veya beceriksizliğini aşabilirsek, işte o zaman “Büyük Çorum” idealimize doğru güçlü yürüyüşümüzü başlatabiliriz.

*** Maça gelince; ben maç öncesi skor tahminimde 3-1 kazanacağımız öngörüsünde bulunmuştum. Ama, hakem maç boyunca tüm takdir haklarını konuk takım lehine kullandı. Çıkardığı çok sayıda sarı kartla takımımızın direncini kırdı. Elbette bir de kırmızı var. On kişi kalmak, böylesine kritik bir maçta kuşkusuz büyük handikap. Ayrıca Bodrum takımı, Kırmızı-Siyahlıların normal pas oyununu oynamasına izin vermedi, uzun toplarla çıkmak zorunda bıraktı. Sonuçta da maç 1-1 bitti.

*** Bizim takım deplasmanlarda daha rahat oynuyor ve daha iyi sonuçlar alıyor. Dolayısıyla ben Bodrum’daki rövanştan umutluyum. İnanıyorum, sonuna kadar inanmaya devam edeceğim.

*** Üzüldüğüm bir husus var ki, başka statlarda gördüğümüz zaman ayıpladığımız taşkınlıkları biz yapmamalıyız. Hakem çileden çıkardı, doğru da, adeta gökgürültüsü gibi güçlü bir tezahüratla tepkimizi belirtmemiz mümkün olamaz mı? Ben de çok öfkelendim, ama biraz söylenmekle ve “Bodrum’da yazlığı var galiba!” diye espri yapmakla yetindim. Hepimiz, öfkemizi kontrol etmeyi de bilmek zorundayız.

*** Cuma günü, Çorum’un karnaval günü olsun.