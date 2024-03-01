*** Yerbilim uzmanlarının fikir birliği ettikleri bir nokta var; İstanbul’da 7 civarında veya 7’nin üzerinde bir deprem kaçınılmaz. Yalnızca, bu felaketin ne zaman başımıza geleceği belli değil. Kaldı ki, 16 milyon nüfuslu dev metropolü kentsel dönüşümle depreme dayanıklı hale getirmenin maliyeti dudak uçuklatıcı olduğu gibi, süresi de ürkütücü.

*** Türkiye ekonomisinin, sosyal yaşamının, bilim, kültür ve sanatının başkenti İstanbul’un, böyle bir olasılıkta inanılmaz bir kaos yaşayacağı muhakkak. Dev metropol, kopkoyu bir karanlığa gömülecek, insanlar depremden zarar görmese bile ticari faaliyetini veya günlük yaşamını sürdürme olanağından tamamen yoksun kalacak.

*** İşte bu nedenle, İstanbul’daki sanayi kuruluşlarının, en azından üretim tesislerinden birini Anadolu’ya taşımalarında ya da yedek bir fabrika ile kötü senaryoya hazırlık yapmaları son derece isabetli görülüyor. Bunun için de, girişimci ruha ve sanayi altyapısına sahip olan Çorum, en uygun yerlerden biri konumunda. Hatta, büyük İstanbul depreminin ülke ekonomisini temelden sarsacağı varsayımıyla, Türkiye ekonomisinin gelecek planlamasını da bu düşünce üzerine oturtmakta yarar var.

*** Çorum, İstanbul dışında seçenek arayan sanayi kuruluşlarına kucak açtığı gibi, rahat, huzurlu ve daha ekonomik yaşam imkânı arayan herkes için de cazibe merkezi olmayı hedeflemek zorunda. Bu konuda ise, Çimento Fabrikası arazisine kurulacak yepyeni ve modern kent, büyük avantaj olabilir. Yine İstanbul’un yorucu ve pahalı yaşamından kaçmak isteyenler için, kültür-sanat ve eğlence mekânlarıyla, tarih hazineleriyle en güzel seçeneği Çorum sunabilir.

*** Biz yıllardır, Çorum’u, “sanayi kenti” yanında aynı zamanda “barış, özgürlük, kültür, sanat kenti” olarak da hayal ediyoruz. “Yaşanacak kent Çorum” diye İstanbul’un dört bir yanına bu mesajı ulaştırabiliriz. Çorum merkezinde yeni oluşturulacak ve ilçelerde canlandırılacak organize sanayi bölgeleriyle hem yeni yatırımları, hem de beyaz ve mavi yakalısıyla, yurt içinden-dışından huzurlu yaşam arayanlarıyla “nitelikli göç”ü çekebiliriz.

*** Çorum’un nüfus kaybı üzerine söylemek istediklerimizi, bu düşüncelerimizle birleştirerek değerlendirmeye devam edeceğiz.