Sen Şirin değilsen Ferhat olamam

Leyla’sız çöllerde murat alamam

Sen Aslı Han isen ben de Kerem’im

Sensiz bu derdime çare bulamam

***

İçimi ısıtır senin her hâlin

Ne olur elimden kaçırma elin

Benim bu hâlimde yok mu vebalin?

Bülbül gülsüz, ben de sensiz kalamam

***

Dünya güzelleri birlik olsalar

Binbir eda ile kapım çalsalar

Gönlüm hoş eyleyip gamım alsalar

Senden gayrisinden ilham alamam

***

Güzelliğin sözde değil özdedir

Güzel bakan, güzel gören gözdedir

Aşk ateşi külde değil közdedir

Ben her kıvılcımdan ateş olamam

***

Aydınlı, bu canı adadım sana

Türküler söyledim sevdadan yana

Sensiz dinmez içimdeki fırtına

Sensiz yaşayamam, sensiz gülemem

*

KENDİ KENDİMİZİ OKLATTI BİZE

Güvendik sözüne Amerika’nın

Çalıyı gül diye koklattı bize

Baş katili odur milyonca canın

Koca Suriye’yi haklattı bize

Amerika verdi yüklendik borca

Lükse gösterişe harca ha harca

Yoksulluk bayrağı dikildi burca

Bütün varımızı yoklattı bize

Günlerdir artarken beylerin şanı

Sade vatandaşın çıkıyor canı

Hırsızlar sarmıştı zaten dört yanı

Üstüne hortumcu ekletti bize

İşgal şimdi ekonomik oluyor

İşbirlikçi aslan payın alıyor

Ezilen uluslar geri kalıyor

Gelişmede nal, mıh toplattı bize

IMF’nin her dediği tutuldu

İşçi, memur bir kenara atıldı

Yoz siyaset bu yarışa katıldı

Kendi karasını aklattı bize

Krizler üst üste neden bitmiyor?

Kasalar boşaldı borca yetmiyor

Bir türlü yoksulluk baştan gitmiyor

Her türlü çareyi yoklattı bize

AB karşısında bekledik durduk

Aç tavuk misali hayaller kurduk

Ege sorununda karaya vurduk

Kıbrıs kırbacını şaklattı bize

Aydınlı’nın feryadını kim duydu

Hele bakın kim üretti kim doydu

Türlü hile ile hedefe koydu

Kendi kendimizi oklattı bize

*

İNSAN OLDUM

Kötülüğü yere yere

İnsan oldum insan oldum

Hakk’a meyil vere vere

İnsan oldum insan oldum

***

Hak ehline dolu sundum

Bülbül olup dala kondum

Bazen piştim, bazen yandım

İnsan oldum insan oldum

***

Kahır, çile yaza yaza

Şu evreni geze geze

Geceden geçip gündüze

İnsan oldum insan oldum

***

Kanmam münkirin sözüne

Bakmam nadanın yüzüne

Düştüm Yunus’un izine

İnsan oldum insan oldum

***

Aydınlı var olan ile

Hakk’ı kalpte bulan ile

Gönlü sevgi dolan ile

İnsan oldum insan oldum