Sen Şirin değilsen Ferhat olamam
Leyla’sız çöllerde murat alamam
Sen Aslı Han isen ben de Kerem’im
Sensiz bu derdime çare bulamam
***
İçimi ısıtır senin her hâlin
Ne olur elimden kaçırma elin
Benim bu hâlimde yok mu vebalin?
Bülbül gülsüz, ben de sensiz kalamam
***
Dünya güzelleri birlik olsalar
Binbir eda ile kapım çalsalar
Gönlüm hoş eyleyip gamım alsalar
Senden gayrisinden ilham alamam
***
Güzelliğin sözde değil özdedir
Güzel bakan, güzel gören gözdedir
Aşk ateşi külde değil közdedir
Ben her kıvılcımdan ateş olamam
***
Aydınlı, bu canı adadım sana
Türküler söyledim sevdadan yana
Sensiz dinmez içimdeki fırtına
Sensiz yaşayamam, sensiz gülemem
*
KENDİ KENDİMİZİ OKLATTI BİZE
Güvendik sözüne Amerika’nın
Çalıyı gül diye koklattı bize
Baş katili odur milyonca canın
Koca Suriye’yi haklattı bize
Amerika verdi yüklendik borca
Lükse gösterişe harca ha harca
Yoksulluk bayrağı dikildi burca
Bütün varımızı yoklattı bize
Günlerdir artarken beylerin şanı
Sade vatandaşın çıkıyor canı
Hırsızlar sarmıştı zaten dört yanı
Üstüne hortumcu ekletti bize
İşgal şimdi ekonomik oluyor
İşbirlikçi aslan payın alıyor
Ezilen uluslar geri kalıyor
Gelişmede nal, mıh toplattı bize
IMF’nin her dediği tutuldu
İşçi, memur bir kenara atıldı
Yoz siyaset bu yarışa katıldı
Kendi karasını aklattı bize
Krizler üst üste neden bitmiyor?
Kasalar boşaldı borca yetmiyor
Bir türlü yoksulluk baştan gitmiyor
Her türlü çareyi yoklattı bize
AB karşısında bekledik durduk
Aç tavuk misali hayaller kurduk
Ege sorununda karaya vurduk
Kıbrıs kırbacını şaklattı bize
Aydınlı’nın feryadını kim duydu
Hele bakın kim üretti kim doydu
Türlü hile ile hedefe koydu
Kendi kendimizi oklattı bize
*
İNSAN OLDUM
Kötülüğü yere yere
İnsan oldum insan oldum
Hakk’a meyil vere vere
İnsan oldum insan oldum
***
Hak ehline dolu sundum
Bülbül olup dala kondum
Bazen piştim, bazen yandım
İnsan oldum insan oldum
***
Kahır, çile yaza yaza
Şu evreni geze geze
Geceden geçip gündüze
İnsan oldum insan oldum
***
Kanmam münkirin sözüne
Bakmam nadanın yüzüne
Düştüm Yunus’un izine
İnsan oldum insan oldum
***
Aydınlı var olan ile
Hakk’ı kalpte bulan ile
Gönlü sevgi dolan ile
İnsan oldum insan oldum