Doğrusu, kimse böyle bir sezon beklemiyordu. Belki Başkan Oğuzhan Yalçın ve birkaç yol arkadaşı bugünleri hayal etmiştir ama, onların dışında kimse rüya gibi bir sezon geçireceğimizi düşünmemiş ve 1.Lig’e bu kadar yaklaşacağımızı tahmin etmemiştir. Bitime 4 hafta kaldı. Çorum FK, tarihinde ilk kez 1.Lig’e bu kadar çok yaklaştı. Akıllara zarar hatalar yapılmadığı takdirde, bu takım seneye 1.Lig'de’mücadele edecek. Hem de tüm engellemelere ve yalnız bırakılmasına rağmen. Şampiyon olur ya da olamaz, biraz da nasip işi. Ben, ilk günkü inancımdan bir şey kaybetmedim. Bu takım şampiyon olacak, inanıyor, hissediyorum. Bu yüzden, başta Kulüp Başkanı Sayın Oğuzhan Yalçın ve kaptan Murat Yıldırım başta olmak üzere, maddi ve manevi destek olan herkese teşekkür ediyorum. İmkânları olmasına rağmen destek olmayan, hatta köstek olanlara ise kutlamaları izlemek için şimdiden yerlerini ayırtmalarını tavsiye ediyorum.

Taraftara söylenecek bir şey yok. Onlar her zaman üzerlerine düşeni yaptılar ve gelinen noktada önemli pay sahibi oldular. Sayın Zeki Gül’e de kimse bir şey diyemez. O, bu kulübü her zaman çocuğu gibi gördü ve sıfırdan kurup, 3.Lig’e çıkartan çekirdek ekibin kaptanı. Belediye’nin sağladığı katkı da belli. Bunun dışında, Sayın Muhsin Dere dışında Çorum’dan kimse destek olmadı.

Çorum FK, son günlerde ne hikmetse kıymete bindi. Ne hikmetse dediğime bakmayın, tabii ki seçim nedeniyle. Oysa, bugün destek için adeta yarışanlar, paylaşım üstüne paylaşım yapanlar dün de varlardı ve o zaman da Çorum FK’nın desteğe ihtiyacı vardı. İnsanlar bunları görüyor. Kim, hangi maksatla yaklaşıyor, biliyorlar.

Beni en çok iş dünyası şaşırtıyor. Rüya gibi geçen sezonun hikâyesine hiç katkıları olmadı. Belki de olmaması daha iyi oldu. En azından bu memlekette onlarsız da bir şeyler başarılabildiğini gördü herkes. Onlar paralarıyla, bizler Çorum FK’nın başarılarıyla mutluyuz. Onlar için, bol kazanç dilemekten başka bir şey gelmiyor elimizden.

Artık son 4 haftaya girdik. Şanlıurfaspor’un alacağı sonuçlara hiç bakmadan, 10 puan Çorum FK’yı şampiyon yapacak. 8 maçtır gol yemeden kazanan, 16 maçtır da yenilmeyen Çorum FK’nın, kalan 4 haftada 1.Lig biletini alacağına tüm kalbimle inanıyorum. Son Erzincan galibiyetiyle şampiyonluk meşaleleri ateşlendi. Herkes hazırlığını yapsın, 20 Mayıs’ta düğünümüz var.