*** “Büyük Çorum” hayallerimin içinde, 500 bin kent nüfusu, 50 bin üniversite öğrencisi, önce 500 bin, ardından 1 milyon turist rakamları yanında, 1 milyar dolarlık ihracat ve Çorum Futbol Kulübü’nün önce 1. Lig’e, birkaç sezon kalıcı olduktan sonra Süper Lig’e çıkması da vardı.

*** Çorum, son iki hedefini gerçekleştirdi. Üstelik futbolda, duraklama yapmadan hemen Süper Lig’e çıkma şansı da son derece yüksek. Ahlatcı Çorum FK, ligde kalan 3 maçını da alıp 3.lüğünü korursa ve play-off finalini de kazanırsa Süper Lig’de…Yani büyük hedefe sadece 4 maç kaldı.

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FOT. ÇORUM FK TAKIM

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İpler artık Çorum’un elinde

Mehmet YOLYAPAR

Doğup büyüdüğüm, tutkuyla bağlı olduğum Çorum’la ilgili hayallerimi, yıllardır hemşehrilerimle paylaşıyorum: Sanayi kenti, barış kenti, kültür ve sanat kenti, turizm kenti, eğitim ve sağlık kenti, spor kenti Çorum…

“Büyük Çorum” projeksiyonumu, “gerçek ötesi”, “hayalden ibaret” görenlerin sayısı az değildi. Ama, ben de zaten hayallerimi yazıyordum.

Önümüze büyük hedefler koymalıydık ki, daha güçlü birliktelik oluşturalım, daha çok çalışalım, hakkımız olanı alma noktasında daha kararlı olalım. Daha cesur olalım.

Nitekim, içimizden bir Ahlatcı Holding çıktı; 1 milyar dolar ihracat hedefimizi fersah fersah aşmamızı sağladı. Çorum yıllardır, kendi ölçeğindeki iller arasında açık ara ihracat şampiyonu.

Benim gibi 1967’den beri koyu Çorumspor taraftarları olanların hayali, Kırmızı-Siyahlı formayı bir gün, eskinin 1. Ligi’nde, bugünün Süper Ligi’nde görmek değil miydi?

Ahlatcı Holding, bu anlamda da üzerine düşeni yaptı, yıllardır süren forma sponsorluğunun ardından, bu sezon isim sponsoru da oldu. Çorum Futbol Kulübü’nün güçlü biçimde arkasında durdu.

Ve Çorum futbolunun içinden gelen genç bir “Çorum evlâdı” başkanı olduğu kulübü, Trendyol 1. Lig’e çıkarmayı başardı. Üstelik, Çorum’dan yeteri kadar bulamadığı maddi desteği, Çorum dışından temin etme mucizesini gerçekleştirerek.

Dostluğundan onur duyduğum sevgili kardeşim Ahmet Ahlatcı’ya ve Çorum futbolunun simge isimlerinden sevgili Kasap Mehmet’in oğlu, öz yeğenim gibi gördüğüm sevgili Oğuzhan Yalçın’a, bir Çorumlu olarak en samimi şükran duygularımı sunuyorum.

Bir teşekkürü de, hiç kuşku yok ki, şimdi Sungurlu Belediye Başkanı olan, yakın geçmişin Milli Savunma Bakan Yardımcısı, değerli kardeşim Muhsin Dere hak ediyor.

Geldiğimiz noktada, Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig’de 55 puanla üçüncü sırada. Kocaelispor’un önceki akşam Ümraniyespor’a yenilmesiyle, ipleri tamamen kendi eline aldı. Deplasmanda Erzurumspor’la, içeride Şanlıurfaspor’la, son maçı ise yine deplasmanda Boluspor’la oynayacak. Bu üç maçı alırsa, rakiplerinin ne yaptığına bakmaksızın ligi 3.bitirecek ve play-off finalini oynamaya hak kazanacak. Bu finali de aldığında ver elini Süper Lig.

Hayallerimize bu kadar yaklaşabileceğimizi gerçekten hayal bile edemezdik.

Bu çok büyük bir fırsat, 57 yıllık hayalimize ulaşmak için kaçırılmaz bir fırsat.

Bu fırsat, Çorumlular olarak ayağımıza bir daha gelmeyebilir. Veya daha çok uzun yıllar beklememiz gerekebilir.

Taraftar desteğinin yeterli olmadığını, bu takımın, buna rağmen böylesine bir başarı gösterdiğini geçenlerde yazmıştım. Ama artık yüzüp yüzüp kuyruğuna geldik. Kalan sadece 4 maç…

Biliyorum, “Süper Lig’in mali yükünü taşıyabilir miyiz?” sorusu herkesin beyninde veya dilinde…Ama unutmamak gerekir ki, Süper Lig’in gelirleri de çok farklı. Üstelik, 2. Ligdeyken de “1. Lig’in maliyeti” gözümüzü korkutuyordu. Sevgili Oğuzhan bu imkânsızı başardı. Süper Lig’i de başarır, buna inanıyorum.

Sevgili Çorum!

Artık Süper Lig’in hemen kapısındasın.

Açalım o kapıyı ve girelim yıllardır hayallerimizi süsleyen o büyülü âleme…

Haydi Çorum!