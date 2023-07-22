Ekonomi bilmemek, kavrayamamak, anlamamak hiç ayıp değil.

Ama “ biliyormuş” gibi yapmak çok yanlış…

Hele devleti yönetiyorsanız, 85 milyon insanın kaderi ve geleceği ile ilgili kararlar alıyorsanız, ekonomiyi “ehil” ellere bırakmak durumundasınız.

Dahası zorundasınız…

Bu iş çok ciddidir…

Ciddiye almayı gerekli bulmayıp “Ben ekonomistim” diye ortaya çıkarsanız…

Başarısız olunca da, “faiz nas” derseniz…

Birileri de çıkar “Hooop arkadaş, biraz geri bas” der…

Nitekim yaşanan tablo ortada…

Sonunda geri bastınız ama yine de elininiz-ayağınız durmuyor.

Bir eliniz Hazine ve Maliye’de, diğer eliniz Merkez Bankası’nda…

Bakanı değiştirdiniz, anladık…

Gitti Nebati, İngiltere’den geldi Şimşek…

Merkez Bankası’nın başına ABD’den kadın başkan, üstelik adı-sanı ABD’lilerce de bilinen- Hafize Gaye Erkan’ı getirdiniz, bu da olumlu bir karar…

Uzun bir zamandır bekliyoruz…

Kadrolara bakıyoruz “eski hamam- eski tas” kıvamında…

Bakan kadrolarında gerekli değişiklileri yapamıyor.

Merkez Bankası Başkanı “liyakatli” elemanlara iş başı yaptıramıyor.

Merkez Bankası’nda, Para Politika Kurulu üyeleri de aynı…

Daha önceki dönemde “faiz nas” diyen sayın Erdoğan’ın sözünden çıkmayıp, ekonomik kurallara tamamen ters bir karar alan ve faizleri yüzde 9’lara indiren eski PPK üyeleri aynı masalarda oturuyorlar. Madem değişmeyecektiler, Merkez Bankası Başkanını neden değiştirdiniz ve yenisini atadınız?

Bu üyeler dün başarılı idiyseler nasıl yanlış kararlara imza attılar.

Dünkü imzaları yanlış idiyse bugün verdikleri kararlara attıkları imzalar ne kadar doğru?

Yeni gelen Merkez Bankası başkanı, bu eski üyelerle, yani dün “beyaz” diyenler, bugün “siyah” diyorlarsa bayan başkan bu üyelerle nasıl yol alacak?

En önemlisi “kararlar”a kuşku ile bakılması nasıl önlenecek?

Özetle:

Dün “beyaz” diyen bir üye, bugün “ siyah” diyor.

Bu durumda sorarlar adama:

“Beyaz mı, siyah mı?”

Saray’ın bol maaşlı “ekonomist tayfası” ile Merkez Bankasının PPK üyeleri sanırsınız ki “kanka” lar…

Nitekim son alınan kararı, Saray’ın kıdemli yağcı ekonomistleri, PPK Kurulunun açıkladığı yüzde 2.5’luk baz puan artışını üç gün önceden, yandaş gazetenin, “manipülatör” köşe yazarına sızdırdılar.

Gazeteciliği tartışmalı arkadaş da, alınan yüzde 2.5’luk baz puan kararını önceden açıkladı.

Yani, köşesinde yazdı…

O zaman ne anladık bu işten?

Saray suflörleri bir yanda, Merkez Bankası PPK üyeleri bir yanda…

Her iki taraf kadroları ay sonunda “şişkin maaşları” ile mutlu.

Yani, maaşlar cukkada…

Neymiş?

Ekonomimiz yeni kadrolarla, yeni atamalarla, yeni anlayışla yönetiliyormuş…

Oysa sadece “baş”lar değişti…

“Ayaklar” aynı…

Galiba ayaklar baş olmuş gibi…

Kime ne?

Gerçekten “Bindik bir alamete”…

Gidiyoruz…