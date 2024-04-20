Kanada\u2019da bir adam, \u201cekmek \u00e7almak\u201dtan tutuklan\u0131p mahkemeye sevk edilmi\u015f.\r\n\r\nYa\u015fl\u0131 adam, su\u00e7unu kabul edip itiraf etmi\u015f.\r\n\r\nVe yapt\u0131\u011f\u0131 hatay\u0131 \u015f\u00f6yle a\u00e7\u0131klam\u0131\u015f:\r\n\r\n\u201c\u00c7ok ac\u0131km\u0131\u015ft\u0131m, neredeyse a\u00e7l\u0131ktan \u00f6lecektim.\u201d\r\n\r\nHakim \u015fu karar\u0131 vermi\u015f:\r\n\r\n\u201cSen h\u0131rs\u0131zl\u0131k yapt\u0131\u011f\u0131n\u0131 biliyorsun ve ben seni on dolar tazminat \u00f6demene h\u00fckmediyorum. Bu paray\u0131 haliyle \u00f6deyemeyece\u011fini bildi\u011fim i\u00e7in senin yerine ben \u00f6deyece\u011fim.\u201d\r\n\r\nDuru\u015fma salonunda herkes susmu\u015f, hakim cebinden on dolar \u00e7\u0131karm\u0131\u015f ve mahkeme g\u00f6revlisinden ihtiyar adam\u0131n tazminat\u0131 olarak hazineye yat\u0131r\u0131lmas\u0131n\u0131 istemi\u015f.\r\n\r\nArd\u0131ndan aya\u011fa kalkm\u0131\u015f ve salondakilere hitaben:\r\n\r\n\u201cHepiniz su\u00e7lusunuz\u201d demi\u015f\u2026\r\n\r\nSalonda derin bir sessizlik olmu\u015f\u2026\r\n\r\nHerkes, s\u00f6z\u00fcn devam\u0131n\u0131 merakla beklemi\u015f.\r\n\r\n\u201cZira sizler bu \u015fehirde \u00f6ylesine duyars\u0131z, \u00f6ylesine vicdans\u0131z, \u00f6ylesine hak ve hukuktan yoksun ya\u015f\u0131yor ve y\u00f6netiliyorsunuz ki, bu adam a\u00e7l\u0131ktan h\u0131rs\u0131zl\u0131k yapmak zorunda kal\u0131yor.\u201d\r\n\r\nDurmu\u015f, soluk alm\u0131\u015f ve s\u00f6zlerine noktay\u0131 koymu\u015f:\r\n\r\n\u201cBu herkese ders olmal\u0131. O nedenle her biriniz onar dolar ceza \u00f6demelisiniz.\u201d\r\n\r\nDuru\u015fma salonunda 480 dolar toplanm\u0131\u015f ve toplanan paray\u0131 hakim ya\u015fl\u0131 adama vermi\u015f.\r\n\r\nBu ya\u015fanm\u0131\u015f olay\u0131, neden anlatt\u0131m.\r\n\r\nDenk geldi\u011fi i\u00e7in de\u011fil.\r\n\r\nBizde bir s\u00f6z vard\u0131r.\r\n\r\n\u201cKom\u015fun a\u00e7ken, tok yatma.\u201d diye\u2026\r\n\r\nEvet, Kanada\u2019da ve d\u00fcnyan\u0131n her \u00fclkesinde ayn\u0131 olay ve benzerleri ya\u015fanm\u0131\u015f olabilir.\r\n\r\nYa\u015fanm\u0131\u015ft\u0131r da\u2026\r\n\r\nKovit-19 salg\u0131n\u0131 bize \u015funu da g\u00f6sterdi.\r\n\r\n\u0130nsanlar \u00f6nce devlete muhta\u00e7 hale geldiler.\r\n\r\nSonra da kom\u015fu - e\u015f - dost ve akrabalar\u0131na\u2026\r\n\r\n\u00c7ok \u015f\u00fck\u00fcr ki, a\u00e7 ve a\u00e7\u0131kta kalan olmad\u0131\u2026\r\n\r\n\u00c7ok ho\u015ftur ki, ekme\u011fe muhta\u00e7 olan \u00e7\u0131ksa bile, pek gerek g\u00f6r\u00fclmedi ve ekmekler \u201cdevaml\u0131\u201d ask\u0131da kald\u0131\u2026\r\n\r\nVe sonu\u00e7ta \u015funu da anlad\u0131k ki insan da, y\u00f6netimler de hak- hukuk s\u0131n\u0131rlar\u0131 i\u00e7inde kalmal\u0131.\r\n\r\nHerkes ama herkes \u00e7evresindekilere bakmal\u0131, dikkat etmeli.\r\n\r\n\u201c\u0130yi insan\u201d olabilmek i\u00e7in, \u00f6nce \u201ciyi bir kalp\u201d gerekir.\r\n\r\nBu asla unutulmamal\u0131\u2026\r\n\r\n\u00d6nemli not:\r\n\r\nYukar\u0131daki yaz\u0131y\u0131 ben 9 Haziran 2020 g\u00fcn\u00fc bu gazetede yay\u0131nlad\u0131m. \r\n\r\nSadece yaz\u0131m\u0131n \u00f6nceki ba\u015fl\u0131\u011f\u0131 \u201cAsk\u0131da ekmek\u201d idi.\r\n\r\nBu kez \u201cAsk\u0131da Vicdan\u201d ad\u0131n\u0131 uygun g\u00f6rd\u00fcm.\r\n\r\nHani bug\u00fcnlerde herkese \u00e7ok gereken \u201cvicdan\u201dlara dokunsun diye. \r\n\r\nMHP Genel Ba\u015fkan\u0131 say\u0131n Devlet Bah\u00e7eli\u2019nin de bu yaz\u0131y\u0131 okumak i\u00e7in zaman ay\u0131rmas\u0131n\u0131 rica ediyorum.\r\n\r\nNokta.