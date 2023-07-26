Sevgili Okurlar ve Öğrenciler,

Yaşam döngüsü boyunca önemli kararlarla karşı karşıya geliriz, sınav sonuçlarının açıklanması sonrasında sizler ve ailelerinizin bu sürece hazırlıklı ve bilinçli şekilde yaklaşması da önemlidir. Bu sebeple bugün sizlerle biraz sohbet etmek ve meslek seçimiyle alakalı konuşmak istiyorum.

TEK BİR HEDEFE ODAKLANMAYIN, DEĞİŞİME AÇIK OLUN

Sevgili öğrenciler sizlere önereceğim ilk şey bu olacaktır. Çoğu zaman hayatımızda net olmak ve bunun üzerine koşmak isteriz. Fakat hayat planladığımız gibi gitmeyebilir ve bu çok normaldir. Şu anki yaşınızda, deneyim ve tecrübelerinizde sizlere doğru gelen ve uğruna ciddi bir çaba sarf ettiğiniz istekleriniz ve hedefleriniz, yarın sizin için anlamını yitirebilir. Hayat bazen bizi inatlaşmaya da itebilir, bunun nedeni istediğinizi yapmaya engel olan aileniz de olabilir, bunu anlayabiliyorum. Fakat şu an yapmanız gereken şey, tüm doğrularınızdan, keskinliklerinizden ve isteklerinizden sıyrılıp, geleceğiniz için araştırma ve plan yapmaktır.

GERÇEK TUTKULARINIZI KEŞFEDİN

İçimizdeki tutkuları keşfetmek, hayatımızın önemli adımlarından biridir. Sizlerde güçlü ilgi ve heves uyandıran duygular, hayatta sizin için neyin önemli olduğunu gösterir. “En mutlu olduğunuz, kendinizi başarılı ve faydalı hissettiğiniz anları hatırlıyor musunuz? O anlarda neler yapıyordunuz?” Bu sorunun cevabı yalnızca sizde gizlidir. Çevrenizdekilere önemli ya da kayda değer gelmeyebilir. Mühim olan hayatınızda büyük bir yer kaplayan ve zihninizi işgal eden gerçek tutkularınıza odaklanmanızdır. Unutmayın ki sevgili öğrenciler, tutkularınız kimliğinizin bir parçasıdır.

ARAŞTIRMANIZI İYİ YAPIN

Bu süreçte elbette ailenizden ve rehberlik servisinden faydalanacaksınız. Fakat kendi deneyimlerimden yola çıkarak siz sevgili öğrencilere samimi bir öneride bulunmak istiyorum. Tercih sürecinde çok fazla öğrenci rehberlik servisinden yararlanmak isteyeceği için bazen yoğunluk nedeniyle sizlerle tam anlamıyla ilgilenemeyebilirler. Bu noktada size düşen görev, istediğiniz bölüm araştırmasını, üniversite eğitim kadrosunu ve tercih edeceğiniz üniversitenin imkanlarını fazlasıyla irdelemektir.

ÜNİVERSİTEDE HAYATINIZI ŞEKİLLENDİRECEĞİNİZİ UNUTMAYIN

Son olarak sevgili öğrenciler, seçeceğiniz üniversite elbette yaşamak istediğiniz iyi bir şehirde, gençlik coşku ve heyecanınızı karşılayacak potansiyelde olabilir. Sizlerden ricam, üniversiteyi iyi bir tatil gibi görmeyin, yolunuzu planlayın.

Bu noktada danışmak ya da destek almak istediğiniz bir konu olursa bana mail adresimden ulaşabilirsiniz. Geleceğiniz için şimdiden başarılar dilerim.