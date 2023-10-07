Son zamanlarda, İnstagram, TikTok ve Youtube gibi sosyal medya platformları üzerinden paylaşılan motivasyon içerikleri, “nasıl zengin olunur?” “konfor alanından çık, kendini zorla!” “zengin olmak için 11 püf noktası” benzeri başlıkların ve içeriklerin her birinin öğüt ve ders vermesi, insan üzerinde hissettirdiği yetersizlik duygusu üzerine bugün sizlerle konuşmak istiyorum.

Bir işe başlamak, adım atmanın en önemli yollarından biri, elbette motive olmaktır. Fakat sosyal medya içeriklerinde anlatılan ve aktarılan lüks, gösteriş dolu dünyanın kolay erişilebileceğine olan inanç, tamamen bize yansıtılan kısa süreli videonun bir yalan olmasından ibarettir. En sık karşılaşılan cümlenin “konfor alanından çık!” olması, devamında söylenen mucizevi etki beklenen cümleler, bir yıl içerisinde erişildiği düşünülen yüksek kazançlar izleyen insanlar üzerinde kaygı bozukluğu, depresyon ve kendini yetersiz hissetme eğilimine itmektedir.

Aslında olan, kiralık evler, kiralık arabalar, kiralık yatlar üzerinde video çeken bu kişiler, videolarında puro içerken günümüz mesleklerinin ve üniversiteye gitmenin gereksiz olduğunu daima vurgularlar. Bu insanlar elbette belirli bir başarıya ve seviyeye ulaşmıştır. Fakat bu başarı aktardıkları ya da lanse ettikleri kadar kolay ulaşılabilir değildir. Sürekli olarak bahsedilen dropshoping ya da e-ticaret ile para kazanma taktikleri sunan bu insanlar özellikle Z kuşağını yakın markaja almışlardır. Sonuç olarak sattıkları realiteden uzak sahte hayat, herkesin erişmek istediği, hayali olan bir hayattır. Şu an kısa sürede düşük sermayeler ile yüksek miktarlarda para kazanılabileceğini iddia eden insanlar, zamanında henüz rekabet ortamı yok iken e-ticaret ve dropshoping işlerine dahil olmuş ve şansları bir noktada yaver gitmiş insanlardır.

Bana göre sevgili okurlar, hangi yaşta olursak olalım her insanın hayatında belirlediği alanlar ve hedefler olmalıdır. Bu hedefler ve alanlar çerçevesinde kendimizi zorlayabilir, geliştirebiliriz. Elbette bir girişim fikri bulup yüksek miktarlarda para kazanabilirsiniz. Kendi alanınızda belirlediğiniz başarıya sahip olabilirsiniz.

Bu yazıyı yazarken amacım motivasyonunuzu kırmak değil. Yalnızca sahte gösterişli, lüks hayatların sahte motivasyon sözcüklerine ihtiyacınız olmadığını belirtmektir. Düşünsenize, her şeyin bu kadar kolay gösterildiği bir yolda ilerlemek için adım atıyorsunuz. Fakat tam anlamıyla bilmediğiniz ve kendinizi geliştirmek için zorladığınız bu alanda zamanla eksik, yetersiz hissediyorsunuz. İşte bu hissiyat takip ettiğimiz insanların yalnızca olumlu olan hayatlarından kesitleri bizlerle paylaşmasından ortaya çıkıyor. Hiçbir fenomenin başarısızlığını, girdiği bir iş içerisinde kaybettiği paraların miktarlarını paylaştığına şahit olmadım.

Mühim olan öz disiplindir. Motivasyon cümleleri, videoları yalnızca başlangıç için etkilidir. Devamında öz disiplin devreye girer. Takip ettiğim belirli başarıya sahip olmuş insanların çoğunun öğüt ya da ders vermek gibi bir amaçlarının olduğunu gözlemlemedim. Bindikleri lüks arabalarda “hadi ayağa kalk ve bir şeyler yap.” gibi cümlelerle paylaşmaktan uzak kaldılar. Gözlemlediğim ve dikkate aldığım, kendi alanlarında belirli başarıya sahip olmuş insanların özelliklerini ve bana faydalı olabilecek hayat rutinlerini inceleyip kendi hayatıma adapte etmeye özen gösterdim. Bence en etkili yollardan birisi de buydu. Öz disiplin ve bir hedefi aynı tutkuyla takip etmek.

Gösterilen lüks hayatlara imrenmek yerine başarısızlığı defalarca tatmış, fakat hala çaba sarf eden ve bunun sebeplerini mantıklı bir çerçevede sunan insanların hayatlarından kendime pay çıkartıp, bir yol çizebilmek benim için en güvenli ve gerçeğe yakın olan taraftır.