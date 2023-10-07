Allah’ın sonsuz kudretini, gücünü ve azametini simgeleyen bu örnekleri yüzlerce hatta binlercesini kainatta görmek mümkündür. Mühim olan bunları dinlemek, görmek, bilmek, anlamak, amaca ulaşmak, Allah’a kavuşmak, onu bilmek. O yüce rabbimize inanarak, iman etmek, imanımızın gereği olan ameli salih iyi iş, iyi ibadet etmektir. Bütün taşlar elmas olsaydı elmasın değeri olmazdı. İnsan bırakın doğayı, semayı kendi vücudunun yaratılışını, işleyişini, ölümünü düşünse yine Allah’ı bulur, bilir ve ona iman eder.
Nefsini bilen, rabbini bilir ve bulur. Hiç duydunuz veya gördünüz mü at et yemez, köpek de ot yemez. Aslan da öyle ölse ot yemez. Koyun ölse de o da et yemez. Çünkü kabiliyeti yaratılışı öyledir. İlginç değil mi?
İnsanların, müminlerin içinde Allah’ın öyle sevgili kulları vardır ki, boynunu koparsan haram yediremezsin. Hak sözden döndüremezsin. İçki içiremez, zina yaptıramazsın. Öyle insanlar da vardır ki, ayakları pislikten çıkmaz. Elmasla kuru taş bir olur mu? Evliya ile eşkiya bir olur mu? Olmaz. Bunlardan da ibret almak lazımdır. Gerçi Allah kerimdir. Allah’ın affetmeyeceği günah yoktur. Ama tevbe şarttır. Mümin insan, muvahhit insan daima yatkındır. İmanı gürdür. Münkir, inkarcı insan inattır, taş kadar kadı, zalim kadar gaddardır. Haşa bu dünyada Allah’ı görse, cenneti görse, cehenneme girse çıksa yine de inanmaz.
ULU ALLAH’IN KUDRETİNE BAK DA İBRET AL
Direksiz semayı kubbe eylemiş
İbretle bakın anlayın demiş
Sonsuz kudretini izhar eylemiş
Cemali pakini gözden gizlemiş
Bütün kainatı dizayn eylemiş
Hz. Muhammed’i SAV. mürşit eylemiş
Kur’an-ı Kerim’i rehber eylemiş
Ruhları bedenimizde gözden gizlemiş
Biri boru biri şeker kamışı
İkisi de aynı toprağın işi
Düşün de akıl et kardeş bu işi
Pancarın içinde şeker gizlemiş
Kader, rızık, ruh ve ecel
Bin bir çiçek, meyveler güzel
Kudret sahibi yüce Mevlamız
Hepsinin içinde reyhan gizlemiş
Güneşe bak, kainata nur saçar
Hem işitir, hem ışıtır nar saçar
Hayvanata, haşerata can verir
Bedenler içinde canı gizlemiş
İnsanlara fikir vermiş düşünsün diye
Canlılar içinde bu kavga niye
Gizlemiş sıraları çözsünler diye
İnsanın zihninde bilgi gizlemiş
Hayvanlara bir bak at ile inek
Mekanını bilir fil ile sinek
Bunları ibretle düşünmek gerek
Hayvanlarda bile aklı gizlemiş
Koyun, keçi, oğlak, kuzu otlar sürüler
Hem yayılır hep beraber yürürler
Koyun kuzusunu, oğlak anasını nasıl bilirler
Hayvanlarda bile şefkat gizlemiş
Kim bilir başımıza neler gelecek
İnsanoğlu bunu nerden bilecek
Bilmede fayda yok bilmemek gerek
Allah ömrümüzde kader gizlemiş
Akıl ermez, fikir ermez bu sırra
Kimisinin bahtı ak kimisi kara
Köle iken sultan etti Mısır’a
Hz. Yusuf’ta hikmet gizlemiş
Hikmet dolu gizem dolu bu sırlar
Bilginler, arifler bu sırrı arar
Allah’a imandır sonunda karar
İman cevherini kalpte gizlemiş
Irmak suyu, deniz suyu, göl suyu
Biri tatlı, biri tuzlu göz suyu
Etlerin içinde en tatlı olan
Tuzlu denizde tuzsuz balık gizlemiş
Kainatta vardır eşsiz bir düzen
İnsanoğludur hep onu bozan
Levtu kalemdir kaderi yazan
Kaderin içinde sırlar gizlemiş
Şu hale bak ki ey güzel kardeş
Sen doğunca insanlar gülüşür herkes
İyi ki doğdun diyerek yükselir bir ses
Neşenin içinde elem gizlemiş
Bütün bunlar iman için sebeptir
Huzurlu toplumun aslı edeptir
Sevgi insan için tek bir hedeftir
Bütün esrarında hikmet gizlemiş
Bütün bunlar göredir görene
Akıl edip fikir edip bilene
Eğer insan ibret almaz görmezse
Eğer insan bakar geçer bilmezse
İşte o an köre nedir, köre ne?
Yeter Fikret Hoca mesaj alındı
Şükür kalbimizden küfür silindi
Hikmet nedir, kudret nedir bilindi
Küfrü de imanı da kalpte gizlemiş.