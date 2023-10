Allah’ın sonsuz kudretini, gücünü ve azametini simgeleyen bu örnekleri yüzlerce hatta binlercesini kainatta görmek mümkündür. Mühim olan bunları dinlemek, görmek, bilmek, anlamak, amaca ulaşmak, Allah’a kavuşmak, onu bilmek. O yüce rabbimize inanarak, iman etmek, imanımızın gereği olan ameli salih iyi iş, iyi ibadet etmektir. Bütün taşlar elmas olsaydı elmasın değeri olmazdı. İnsan bırakın doğayı, semayı kendi vücudunun yaratılışını, işleyişini, ölümünü düşünse yine Allah’ı bulur, bilir ve ona iman eder.

Nefsini bilen, rabbini bilir ve bulur. Hiç duydunuz veya gördünüz mü at et yemez, köpek de ot yemez. Aslan da öyle ölse ot yemez. Koyun ölse de o da et yemez. Çünkü kabiliyeti yaratılışı öyledir. İlginç değil mi?

İnsanların, müminlerin içinde Allah’ın öyle sevgili kulları vardır ki, boynunu koparsan haram yediremezsin. Hak sözden döndüremezsin. İçki içiremez, zina yaptıramazsın. Öyle insanlar da vardır ki, ayakları pislikten çıkmaz. Elmasla kuru taş bir olur mu? Evliya ile eşkiya bir olur mu? Olmaz. Bunlardan da ibret almak lazımdır. Gerçi Allah kerimdir. Allah’ın affetmeyeceği günah yoktur. Ama tevbe şarttır. Mümin insan, muvahhit insan daima yatkındır. İmanı gürdür. Münkir, inkarcı insan inattır, taş kadar kadı, zalim kadar gaddardır. Haşa bu dünyada Allah’ı görse, cenneti görse, cehenneme girse çıksa yine de inanmaz.

ULU ALLAH’IN KUDRETİNE BAK DA İBRET AL

Direksiz semayı kubbe eylemiş

İbretle bakın anlayın demiş

Sonsuz kudretini izhar eylemiş

Cemali pakini gözden gizlemiş

Bütün kainatı dizayn eylemiş

Hz. Muhammed’i SAV. mürşit eylemiş

Kur’an-ı Kerim’i rehber eylemiş

Ruhları bedenimizde gözden gizlemiş

Biri boru biri şeker kamışı

İkisi de aynı toprağın işi

Düşün de akıl et kardeş bu işi

Pancarın içinde şeker gizlemiş

Kader, rızık, ruh ve ecel

Bin bir çiçek, meyveler güzel

Kudret sahibi yüce Mevlamız

Hepsinin içinde reyhan gizlemiş

Güneşe bak, kainata nur saçar

Hem işitir, hem ışıtır nar saçar

Hayvanata, haşerata can verir

Bedenler içinde canı gizlemiş

İnsanlara fikir vermiş düşünsün diye

Canlılar içinde bu kavga niye

Gizlemiş sıraları çözsünler diye

İnsanın zihninde bilgi gizlemiş

Hayvanlara bir bak at ile inek

Mekanını bilir fil ile sinek

Bunları ibretle düşünmek gerek

Hayvanlarda bile aklı gizlemiş

Koyun, keçi, oğlak, kuzu otlar sürüler

Hem yayılır hep beraber yürürler

Koyun kuzusunu, oğlak anasını nasıl bilirler

Hayvanlarda bile şefkat gizlemiş

Kim bilir başımıza neler gelecek

İnsanoğlu bunu nerden bilecek

Bilmede fayda yok bilmemek gerek

Allah ömrümüzde kader gizlemiş

Akıl ermez, fikir ermez bu sırra

Kimisinin bahtı ak kimisi kara

Köle iken sultan etti Mısır’a

Hz. Yusuf’ta hikmet gizlemiş

Hikmet dolu gizem dolu bu sırlar

Bilginler, arifler bu sırrı arar

Allah’a imandır sonunda karar

İman cevherini kalpte gizlemiş

Irmak suyu, deniz suyu, göl suyu

Biri tatlı, biri tuzlu göz suyu

Etlerin içinde en tatlı olan

Tuzlu denizde tuzsuz balık gizlemiş

Kainatta vardır eşsiz bir düzen

İnsanoğludur hep onu bozan

Levtu kalemdir kaderi yazan

Kaderin içinde sırlar gizlemiş

Şu hale bak ki ey güzel kardeş

Sen doğunca insanlar gülüşür herkes

İyi ki doğdun diyerek yükselir bir ses

Neşenin içinde elem gizlemiş

Bütün bunlar iman için sebeptir

Huzurlu toplumun aslı edeptir

Sevgi insan için tek bir hedeftir

Bütün esrarında hikmet gizlemiş

Bütün bunlar göredir görene

Akıl edip fikir edip bilene

Eğer insan ibret almaz görmezse

Eğer insan bakar geçer bilmezse

İşte o an köre nedir, köre ne?

Yeter Fikret Hoca mesaj alındı

Şükür kalbimizden küfür silindi

Hikmet nedir, kudret nedir bilindi

Küfrü de imanı da kalpte gizlemiş.