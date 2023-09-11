“Tek haneli enflasyon…”

“Çift haneli milli gelir…”

TL’den 6 sıfır attıktan sonra devrin Başbakanı R.T. Erdoğan’ın dilinden düşürmediği “altın” değerindeki sözlerini, yani vaatlerini nasıl unutabiliriz.

22 yıllık iktidar döneminde çift haneli milli gelire ulaştığımız söylendi..

Söylendi ama bu refah tablosunu yaşayan var mıydı bilemem.

Hele enflasyonun tek hanelisini hatırlayan var mı bilemem, ama ben anımsamıyorum.

Şimdi yine geldik tek haneli enflasyona…

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz buyurmuşlar:

“Dört yıl sonra tek haneli enflasyona ulaşacağız…”

Yani AKP iktidarının 27. yılında…

Tam da genel seçimlerin arifesinde…

Hani “Ölme de gör…” derler ya…

Açıkçası “Ölme eşeğim ölme…” gibi…

Şahsen benim kuşağımdakilerden tek haneli enflasyonu gören çok az olur..

Ya da hiç…

Peki ülkeyi yönetenler neden üst perdeden vaatlerde bulunurlar?

Neden söylediklerinin gerçekleşmeyeceğini bile bile vaatte bulunurlar?

Halkı kandırmaları hoşlarına mı gidiyor yoksa?

Anlamak hiç de zor değil…

Özellikle insan hafızasının unutkan olduğunu biliyorlar…

Yani, eskilerin tabiriyle “Hafıza-i beşer nisyan ile maluldur” cümlesini pek seviyor olmalılar.

Kısaca halkın tabiriyle “Beşer şaşar” varsayımını hareket noktası yapıyorlar.

Sözlük anlamı ile “Unutkanlık insan halidir. Çünkü insan hafızasının sakatlığı, unutmasıdır” anlamını bilerek hareket ediyorlar.

Yani “hayal edebildiğimiz kadar hayal edin… Gelecek güzeldir… Geçmişi unutun gitsin…”

En kallavi yalan ise yapamayacaklarını bildikleri halde vaat etmeleri…

Ve buna inananların 22 yıldır çoğunlukta olmaları…

Yani AKP’yi ve lideri sayın Erdoğan’ı ısrarlar desteklemeleri…

Tabii muhalefetin de bu süre içinde başarısız ve basiretsiz politikalar üretmesi…

Oysa, gelinen nokta belli…

Cep delik, cepken delik…

Dört yıl sonraki vaat için söylenecek tek cümle var:

“Kim öle, kim kala…”