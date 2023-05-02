Seçimlere iki haftadan az zaman kala, siyasilerimizden insan aklını zorlayan cin (!) fikirler çıkıyor.

Tabii en çok da insan aklıyla “alay eden” görüşler …

Sayın Erdoğan, yeni piyasaya çıkan ilk Türk otosu TOGG’un fahri “oto galeri” sahibi imiş gibi, halkın bu otomobile binmesini çok arzu ediyor.

Oto yollarda sadece TOGG görülsün istiyor.

Haklı da…

Madem yerli otomuz var, neden yollarda sayısı artmasın.

Üstelik benzin masrafı yok..

Ama fiyatı çok yüksek...

Sayın Erdoğan ona da çözüm bulmuş…

“Ayda “16 bin lira verin, O.99 faizle üç yılda TOGG’un yarısı sizin olsun…”

Taksitlerin bir üç yıl daha sürmesi gerek, ama bankadan tık yok.

Ne olacak?

TOGG’un yarı fiyatını da sahibi ödeyecek.

Yani geri kalan 556 bin TL’yi…

İyi de soğanın zor alındığı bir ülkede, halkın hangi kesimi TOGG alabilir?

Aklımız mı karışıyor, yoksa biraz kaldıysa o aklımızla mı alay ediliyor.

“Soğan yoksa, TOGG var. Daha ne?” tavsiyesi gibi…

*

ENFLASYON ASANSÖR MÜ YOKSA(!)

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ekonomi doktoru ya, Cumhurbaşkanımız Erdoğan’a çok güveniyor olmalı…

Sayın Erdoğan’ın uyguladığı ve dibe vuran “Enflasyon aşağı, faizler aşağı” icadına ne kadar inanıyor bilemeyiz Devlet bey.

Ancakkk…

Ekonomi doktoru Bahçeli Nevşehir’de yaptığı konuşmada nihayet ekonomiye çözüm (!) bulmuş.

Ne diyor sayın Bahçeli?

“Enflasyon çıktığı gibi inecektir”

Yer çekimi kanununa benzer bir icat galiba…

Elbette inecektir de…

Ne zaman?

Eğer enflasyon teziniz Erdoğan’ın tezine paralel ise, sizin doktora teziniz de tartışmaya açılabilir.

Tıpkı sayın Erdoğan’ın sırrı çözülemeyen “yüksek okul diploması” gibi…

Benden hatırlatması…

*

MİLLİYETÇİLİK HOLDİNGİ

Siyasi partiler yelpazesi genişleye dursun.

En çok milliyetçi partiler cenahında sayılar artıyor.

Rahmetli Alpaslan Türkeş öyle bir parti kurmuş ki, ya ana gövdeden ayrılıyorlar, ya da kendi “milliyetçilik”lerini ön plana alıp “Milliyetçi patentli” parti kuruyorlar.

En öndeki malum…

Rahmetli Türkeş’ten miras, Devlet Bahçeli’nin Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)

MHP’den ayrılıp aynı görüşü savunan Meral Akşener’in milliyetçi İYİ Parti’si…

MHP ile aynı çizgide olan, Mustafa Destici’nin başında bulunduğu milliyetçi-muhafazakâr Büyük Birlik Partisi…

Yıllar önce MHP’den ayrılan Rahmetli Türkeş’in oğlu Tuğrul Türkeş’in, AKP çatısı altında temsil ettiği isimsiz “MHP zihniyeti”…

Özetle, her partide “milliyetçilik” çizgisi var…

Ancaaaak….

Son yıllarda milliyetçilerin temsil sayısı o kadar arttı ki, onun için adeta “Holdingleşti” demek, yerinde bir tespit sanırım.

“Hayırlı yolculuklar” dan başka ne denebilir ki…