Her insanın harcı değildir özlü söz söylemek.

Özlü söz söyleyenin dilinin arkasında dağ gibi bir birikim vardır.

Irmakların gözelerinden çıkan su gibidir söylenen o sözler.

Kimileri de dilinin altında saklar sözünü. Söylemek için gün bekler.

Cumhuriyet'imizin 100. yılını kutluyoruz.

"Kimler kılavuzluk yapmış bu ulusa, nerelerden nerelere gelmişiz, nerelerden nerelere gidiyoruz?" söylenen özlü sözlerin içindedir yol haritamız.

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Köylü, milletin efendisidir.

Atatürk

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Sanatsız kalan bir ulusun hayat damarlarından biri kopmuş demektir.

Atatürk

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Bir memlekette namuslular, namussuzlar kadar cesur olmadıkça, o memlekette kurtuluş yoktur.

İsmet İnönü

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Gerekirse yeni bir dünya kurulur, Türkiye de orada yerini bulur.

İsmet İnönü

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Öyle ümit ediyoruz ki, 30 sene sonra bu mübarek memleket, 50 milyon nüfusu ile küçük bir Amerika olacaktır.

Celal Bayar

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Bu kış komünizm gelecek.

Celal Bayar

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Garp kafasıyla araba yaptık, şark kafasıyla benzin koymayı unuttuk.

Cemal Gürsel

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Yollar yürümekle aşınmaz.

Süleyman Demirel

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Dün, dündür; bugün, bugündür.

Süleyman Demirel

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Asmayalım da besleyelim mi?

Kenan Evren

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Anayasayı bir kere demekle bir şey olmaz.

Turgut Özal

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Yurttaşlarıma Atatürk'ün en büyük eserim dediği laik, demokratik, çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'ni, ülkesi ve ulusuyla bölünmez bir bütün olarak, sonsuza kadar koruma ve yaşatma sorumluluğunu anımsatmak istiyorum.

Ahmet Necdet Sezer

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Biz neyin satılacağını, neyin satılmayacağını çok iyi biliriz.

Recep Tayyip Erdoğan

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İtibardan tasarruf olmaz.

Recep Tayyip Erdoğan

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En etkili özlü sözü halk söyler. Koro halinde söyler:

"Yaşasın Cumhuriyet!"