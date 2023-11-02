1-MICHELANGELO VE MUSA

Michelangelo, Musa heykelini yaparken sonunda çekicini alır ve bağırarak Musa’ya fırlatır: "Perché non parli." Yani, "Neden konuşmuyorsun?" Yaptığı şeyin bir yontma, bir sanat ya da zanaat değil gerçekten Musa’ya bir beden vermek olduğuna o kadar inanır ki, konuşmaması onu delirtir. Musa’nın dizinde çekiç izi hâlâ mevcuttur.

Michelangelo tarihin en gerçek heykellerini yontan adam. Damarlarına, saç tellerine, kumaşın bedeninde süzülüşünü gösterebilecek kadar muhteşem bir eser yaratmış.

18 Şubat 1564'te hayata gözlerini yuman Michelangelo'yu sevgi ve saygıyla anıyorum.

2-FUTBOLUN EFENDİSİ “ADANMIŞLIK” DİDİER DROGBA”

SARI KIRMIZI BARIŞ ELÇİSİ

Didier Drogba, Fildişi Sahilinden dünyanın en iyileri arasına girmeyi başarmış bir futbol fenomeni. Birleşmiş Milletlerin iyi niyet elçisi. Ülkesinde iç savaşın durmasında büyük payı olan bir kahraman. Didier Drogba’nın yaşam öyküsünü okuduğunuzda, uğruna besteler yapılan, her gittiği yerde büyük bir sevgi ve saygı ile karşılanan, kendisini bu günlere getirmiş insanlara her zaman vefa ve sevgi ile yaklaşan bir insanı tanıyacaksınız.

Didier Drogba’nın hayat öyküsünü anlatan “Adanmışlık” adlı kitabında acılarla, umutlarla ve zaferlerle dolu hayatını büyük bir ilgi ve merakla okuyacaksınız.

3 - MAÇU PİÇU = Yaşlı dağ demekmiş. Peru’da And dağları üzerinde 2160 metre yükseklikte saklı kent olarak bilinir. Peru’nun Cusco kentine ortalama 80 km. mesafede 2.4 km. uzunluğundaki Urubamba vadisine 15. yüzyılda kurulmuş olan Maçu Piçu, İnka’lı kral Pachacutec tarafından yaptırılmıştır. Bu saklı kent dağların arasında yer aldığı için işgalciler tarafından ayırt edilememiştir. Dünyanın yedi harikasından biri olarak ilan edilen

Maça Piçu’da 200’ den fazla ev birbirlerine esrarengiz tünellerle bağlanmış.

Televizyonlarda ve belgesellerde günlerce merakla izlediğim bu muhteşem coğrafyayı dünya gözüyle mutlaka görmenizi tavsiye ederim.

4 - MEŞHUR LİKYA-ANTALYA YOLU

Fethiye’den Antalya’ya kadar uzanan ve tarihte Likya olarak adlandırılan Teke yarımadasındaki patikalardan bir kısmının işaretlenip haritalanmasıyla oluşturulmuş bir yürüyüş rotasıdır. Türkiye’nin güneybatısındaki antik Likya kıyılarının bir bölümünde Fethiye’den Antalya’ya kadar uzanan 19 etaptan oluşan 540 km. lik uzun mesafeli bir patikadır. Çocukluktan beri avcılık yaptığım için dağlarda yürümeyi çok severim. İnşallah ölmeden tarihi Likya yolundan öğretmenlik yaptığım Antalya’ya yürümek nasip olur.

5 - İRAN’DA YILLARDIR KANAT DENİLEN SİSTEMLE SULAMA YAPILIYORMUŞ.

İran’da yıllardır, 36 bin kuyu, 217.000 km. uzunluğunda Kanat denilen tünel kanallarla sulama 2.500 yıldır yapılıyormuş. Eski çağlardan bugüne kadar İran’da kurak bölgelere su sağlamak için Arapça Kanat (Ganat), Farça Karez adı verilen bir tür yeraltı su arzı sistemi kullanılırmış. Sistem dikine açılan pek çok kuyunun yatay tünellerle birbirine bağlanmasıyla çalışırmış. Televizyonlarda ve belgesellerde defalarca ilgiyle izlediğim bu kanat sistemi kurak İran’a 2.500 yıldır hayat vermeye devam ediyormuş.

HAYATIN İÇİNDEN GÜZEL SÖZLER

1 - Ben sanırdım, alem içre bana hiç yer kalmadı,

Ben, beni terk eyledim, gördüm ki ağyar kalmadı. (Ağyar= Rakip ) (Niyazi Mısri)

2 - Ben bir kum tanesiyim, ama çölün derdini taşıyorum. (Mevlana)

3 - Türkiye’de ekonomi kötü demek suç sayılacakmış. İktidarın yeni sloganı:

Yurtta sus, cihanda sus, yoksa sonun mahpus.

4 - Türkiye’den ABD.’ne giden Nobel alıyor, Almanya’ya giden aşı buluyor, Belçika’ya giden Bakan oluyor, elimizde kalanlar da imam oluyormuş.

5 - Yıllardır, “Huzur İslam’da” diyen Müslüman kitlenin Hristiyan ülkelerin kapılarına dayanması içimi sızlatan, çok acı ama çok korkunç bir çelişkidir.

6 - Dr. Taner Akman : “Anne ve babanızı Huzur evine götürürken çocuğunuzu da yanınıza alın, alın ki yolu öğrensin.

Biz yaşlılara doktorlar çok önemli üç öneride bulunuyorlar.

1 - DURMA 2 - DÜŞME 3 - ÜŞÜTME…

Elden ayaktan düşme, yalnız kalırsın, / Canın, cananın yok olur gelir sanırsın,

Hayat sahnesinde ahde vefa arama / Düşenin dostu olmaz, düşünce anlarsın…