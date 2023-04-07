Maliye ve Hazine Bakanı Nebati ile iyi ki aynı yüksek okul-fakültelerde okumadık.

İyi ki aynı ekonomi hocalarından ders almadık.

Eğer öyle olsaydı, ekonomi dersi veren hocalarımız kahırlarından ölürlerdi.

Koltuğa oturduğu günden bu yana ekonomi dışında kalan adeta “merdiven altı” usul ve yöntemlerle ülkenin geleceğinde sorumluluk üstlenen Maliye ve Hazine Bakanını suçlamak değil, nerdeyse yere göğe sığdıramaz (!) durumdayım.

Ekonomimizi alt-üst eden modellerle yönetmeye kalkışan Nebati hiç olmazsa faiz için “nas” demedi…

İyi ki “Batılı ülkeler bizi kıskanıyor” gibi kehanetlerde bulunmadı.

Ekonomimizi “gözünün ışıltısı” ile yöneten ilk bakan Nebati bey, KKM icadıyla da ekonomi tarihine geçti.

Neticede her konuya “maydanoz” olan bakanımız sonunda koyun eti ile finale geldi.

14 Mayıs’tan sonra aramızda olacak ama Maliye ve Hazine Bakanlığı koltuğunda olmayacak artık.

Çünkü sayın Cumhurbaşkanımız seçimleri kazansa dahi, şu anki kabinede görev yapanları “bakan” değil, artık” milletvekili” yapmış olacak.

Yani. Nebati’nin koltukta son günleri.

Ama giderayak yine kendisinden bahsettirmekten geri kalmadı.

Bakın bu sefer hangi kehanette bulundu?

“Türkiye'de damak tadı değişti. Koyun eti ucuz ama tercih edilmiyor, kokusundan dolayı. Bunu da değiştirmek lazım. Bu işlerin belirli bir plan çerçevesinde yapılması ve kamunun elini taşın altına koyma konusunda çekinmemesi gerekir. Bizim burada yapmamız gereken, aracıların fiyatları artırıp artırmaması çok önemli."

Koyun etini “koku”sunu bahane ederek yerden yere vurmaktan başka bir şey değil bu sözler.

Oysa esas koku alma eksikliği kendisinde.

Birincisi keçi eti az da olsa kokar…

Üstelik keçi eti barsakları yumuşatır.

Yani ishale yol açar…

Koyun eti, diyelim ki bakanımızın burnuna göre koktu.

Peki halkımız bu ete ulaşabilir mi?

Yani ne kadar ucuz?

Bakan fiyatlardan bihaber…

Koyun ve kuzu eti ile dana eti arasındaki fark yaklaşık 15-20 lira…

Dana kıyma 450 ise kuzusu 420 tl.

Bakanımız, bu gafları yetmiyormuş gibi bir de soğan-patates fiyatlarını yorumlamaya kalkmaz mı?

Evlere şenlik analiz (!) yeteneği var patates konusunda.

Bu konuya hiç girmeyeceğim…

Yazmaktan yoruldum..

Benden passss yani…