*** Bugün “Çalışan Gazeteciler Günü”…10 Ocak 1961 tarihinde Bülent Ecevit’in Çalışma Bakanlığı döneminde, 212 Sayılı Fikir İşçileri Yasası ile basın çalışanlarına sosyal güvence sağlanmasının 63. yıldönümü.

*** Ben, bu 63 yılın 54 yılı boyunca basın emekçisiyim. ÇORUM HABER’le son 39 yıldır ise, hem işçiyim, hem de gazetenin sahibi Baytaş A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü olarak işveren temsilcisiyim.

*** Yaşamım boyunca Çorum’la ilgili değişmeyen hayalim nasıl ki “medeni ve kalkınmış bir kent” olmuşsa, gazetem için tek emelim de, Atatürk ilkelerine, cumhuriyet ve evrensel insanlık değerlerine, hukukun üstünlüğüne bağlı, vatan-millet ve bayrak sevgisini, insan ve doğa sevgisini önceleyen “demokratik bir platform” niteliğiyle yaşatmak, güçlendirmek, Türk yerel basınında belirli bir çizginin üzerine çıkarmak oldu.

*** Bunun yolu kurumsallaşmaktan geçiyordu. Çorum Ticaret ve Sanayi Odası’nın bir dönem “Yılın Toplumsal Kuruluşu” seçtiği gibi, kamuoyu oluşturan, vizyon belirleyen, yol gösteren, halk için, halkın talep ve beklentileri için, Çorum için mücadele veren, bütün bunları da “siyasetler üstü” bir anlayışla yapmaya özen gösteren “Çorum’un önemli kurumlarından biri” olabilmenin koşulu buydu.

*** Nice çalışma arkadaşımız bu kurumdan emekli oldu. Halen de 18 arkadaşımızla, yazılı basın ve internet haber sitesi hizmetimizi sürdürüyoruz. Devletimizin, bir başka deyişle kanun koyucunun “resmi ilan” verirken birinci koşulu da “istihdam” değil miydi?

*** Gele gele bir noktaya geldik ki, “kurumsallık” adeta dezajantaj oldu. Sakın yanlış anlaşılmasın, devlet nezdinde öyle değil, ama toplumsal algı, sanki “merdiven altı”nın yeğlendiğini gösterir gibi…Peki biz, devletin yönlendirmesiyle uyumlu davranarak hata mı etmiş olduk?

*** Günlerdir yazıyorum; Sayın Cumhurbaşkanı’nın “yerel basına sahip çıkma” iradesini hiçe sayıp resmi ilan kaçıran kamu kurumları var. Üstelik, Sayın Çorum Valisi’nin de bu konudaki açık genelgesine rağmen…

*** Başlıkta kullandığım cümle, tam da bunu ifade ediyor: Ciddi basın kurumlarını yaşatmazsanız, basın çalışanlarına da yaşama alanı bırakmamış olursunuz. Sonra, şantaj gazeteciliğinden şikayet etmeye de hakkınız kalmaz!

*** Benim gibi tüm basın emekçilerinin günü kutlu olsun.

*** Umarım, bu kâbus gibi günleri atlatır, baharlara kavuşuruz.