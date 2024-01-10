Çorum Eğitim Kültür Vakfı ÇEKVA’nın öncülüğünde 1999’dan beri “Sanat Dostları” adıyla her ayın ilk cumartesi günü yapılan ve artık gelenek haline gelen toplantılara yaklaşık 5-6 yıldır katılmaya çalışıyorum.

Dileyen herkesin katılımına açık olan bu buluşmalarda ne mi yapılıyor? Hemen söyleyeyim; kimisi kendi yazdığı ya da yazmadığı şiirini okuyor, kimisi anısını anlatıyor, bir başkası yazdığı öyküyü okuyor ya da herhangi bir konuda aydınlatıcı bilgi veriyor. Bazı arkadaşlar da sadece dinleyici olarak aramızda oluyorlar. Eli ve diliyle becerisi olan arkadaşlarımız da bağlamalarıyla birlikte gelerek çalıp söylüyorlar.

Geçtiğimiz yıl 2023 Şubat buluşmamızı gerçekleştirdiğimiz toplantımızda Arif GÖKGÖZ arkadaşımız 2023 yılıyla ilgili dileklerini içeren güzel bir şiirini okumuştu. Ben de kendisinden izin alarak o haftaki yazımda bu şiiri sizlerle paylaşmak istedim ama 6 Şubat depremi olunca, birden her şey anlamsızlaştı. Ben de şiiri bu güne kadar sakladım ve gene kendisinden izin alarak 2023’leri 2024 yaparak şimdi yayınlıyorum. Umarım siz de beğenirsiniz.

GÜZEL OLUR

Hoş geldin diyerek başlasam söze,

Neleri getirdin söylesen bize,

Şu güzel günlerin kalmasa yaza,

İki bin yirmi dört ne güzel olur…

Karşıki dağların eğridir yolu,

Serince esiyor sabahın yeli,

Dilerim aratmaz önceki yılı,

İki bin yirmi dört ne güzel olur…

Fakiri, zengini beraber olsak,

Beraber sevinsek beraber gülsek,

Birlikte faydalı kararlar alsak,

İki bin yirmi dört ne güzel olur…

Nisanda açılır baharı yazı,

Madımak topluyor gelini kızı,

Âşıklar birlikte çalarsa sazı,

İki bin yirmi dört ne güzel olur…

Dilerim herkese hayırlı gelsin,

Çiftçinin esnafın yüzleri gülsün,

0 zamlı günlerin geride kalsın,

İki bin yirmi dört ne güzel olur…

Herkesin cebinde parası olsa,

Gurbete gidenler evine gelse,

Derdine dermanın arayıp bulsa,

İki bin yirmi dört ne güzel olur…

Haftanın ikinci günleri Salı,

Arılar çiçekten yaparsa balı,

Ağaçlar meyveden eğerse dalı,

İki bin yirmi dört ne güzel olur…

Sebzesin meyvesin bahçesin bağın,

Evinde var ise ayranın yağın,

Mahsulü güzelse tarlanın bağın,

İki bin yirmi dört ne güzel olur…

İşte bu dünyada yalan olmasa,

Çalanın çarpanın biri kalmasa,

Sizler söyleseniz Arif dinlese,

İki bin yirmi dört ne güzel olur…

Teşekkürler Arif arkadaş. İnşallah dileklerin gerçek olur.

DÜŞÜNEN SÖZLER:

•Söz ola kese savaşı,

Söz ola kestire başı,

Söz ola ağulu aşı,

Yağ ile bal ede bir söz.

YUNUS EMRE

•TANRI sana gününü aydınlatacak ARZU,

Arzularını güçlendirecek KUVVET,

Kuvvetini yaratacak PARA,

Parayı kazanacak FIRSAT,

Fırsatları değerlendirecek AKIL,

Aklı koruyacak SAĞLIK,

Sağlığını sürdürecek MUTLULUK,

Mutluluğu getirecek SEVGİ versin.