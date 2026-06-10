Dünyaca ünlü Google, Facebook, Instagram, WhatsApp, Oracle, Intel, Dell, Bloomberg, Calvin Klein, Warner Bros, The Walt Disney Company, Reuters, Ariel, Prima, Gillette, Head & Shoulders, Starbucks, vb. daha pek çok dev holdingin sahibi Yahudi kökenlidir.

Ayrıca 1901 yılında verilmesine başlanılan Nobel ödüllerinin tamamının % 22’si olan 221 tanesi toplam sayıları 14 milyon olan Yahudi kökenli bilim insanlarına verilmiştir. Aynı ödülü alan Müslüman kökenli insan sayısı ise 2,1 milyar Müslüman içinde yalnızca 15’tir ki onun da çoğu bilimsel değil Barış Ödülü’dür.

Yahudilerin bu başarıyı nasıl yakaladıkları hep merak konusu olmuştur. Kendisine bu soru sorulan Yahudi bir iş adamının “zenginlik ve yatırım” üzerine yaptığı açıklama hem bu soruya yanıt getiriyor hem de herkesin kulağına küpe olması gereken sözler içeriyor. Bakın neler söylüyor:

v Yahudiler Nike ayakkabı almazlar, onun yerine Nike’nin hisselerini satın alırlar.

v Her yıl yeni İPhone almazlar, yeni İPhone piyasaya çıkmadan yani hisseler yükselmeden önce Apple hissesi satın alırlar.

v Siz, parasını zar zor denkleştirebildiğiniz en lüks arabayı alıp kullanıyorsunuz; biz daha ucuzunu alıp artan parayı gayrimenkule yatırıyoruz.

v Markayı siz giyiyorsunuz, oysa markanın sahibi biziz.

v Bu bir gösteriş değil, bir sistem.

v Zengin görünmek için harcadığınız her dolar, yatırıma dönüştüğünde sizi gerçekten zengin edebilecek bir dolardır.

v İhtiyacınız olmayan her saat, her spor ayakkabı, her yenileme bir harcama değil; bütçenizdeki kan kaybıdır.

v Yahudilerin başarısının sırrı asla zekâ değildir; varlık ile yükümlülük arasındaki farkı bilebilmektir.

v Sizler kartınızı okuttuğunuz anda değeri düşen şeyler satın alıyorsunuz. Biz ise uyurken para kazandıran şeylere yatırım yapıyoruz.

v Size göre başarınızı herkesin görmesi gerekiyor. Oysa biz kendi yapılarımızı o kadar sessiz inşa ediyoruz ki, siz farkına vardığınızda nesilden nesile aktarılmış oluyor.

Evet değerli dostlar. Dünyaya onların açısından bakıldığında görüntü bu. Bizlerle ilgili tespitlerine gelince ben yüzde yüz doğru olduğunu düşünüyorum. Yani adamlar kendileri kadar bizleri ve hayat felsefemizi çok iyi tanıyıp ayarlarını da buna göre yapıyorlar.

Şimdi de Yahudilerin neden bu kadar ileri gidebilmelerini sağlayan kişisel özelliklerine bir göz atalım:

1. Birbirlerine çok tutkunlar; ayrıca da kendi aralarında sürekli bir dayanışma ve yardımlaşma var.

2. Dini ve milli çıkarlarını kendininkilerden üstün tutarlar.

3. Çok çalışkan, sabırlı ve üretkendirler.

4. Kutsal kitaplarını hayat felsefesi haline getirerek bağlı kalıp aynen uygularlar.

Son olarak da bu durumun ortaya çıkardığı sonuçlara bakalım:

1. Çok zengindirler.

2. Arkalarını çok sağlam yerlere (ABD gibi) dayamışlardır.

3. Dünya ekonomisinin direksiyonunu ellerinde bulundururlar.

4. Çin, Japonya ve biraz da Rusya dışında dünya ülkelerinin büyük çoğunluğu tarafından korunup gözetilirler.

İşte tüm bunları bir araya getirdiğimizde, İsrail’in neden bu kadar güçlü olduğunu ve dünyaya meydan okuyabilme cesaretini nereden aldığını da anlayabiliriz.

DÜŞÜNEN SÖZLER:

· Bir ulusun asker ordusu ne kadar güçlü olursa olsun, kazandığı zafer ne kadar yüce olursa olsun ilim ordusuna sahip değilse, savaş meydanlarında kazanılmış zaferlerin sonu olacaktır. Bu nedenle bir an önce büyük, mükemmel bir ilim ordusuna sahip olma zorunluluğu vardır. ATATÜRK

· Ümmetim adına en korktuğum şey göbek iriliği, uyku düşkünlüğü ve tembelliktir. HZ. MUHAMMED

· Bilginin efendisi olmak için çalışmanın uşağı olmak şarttır. BALZAC

· Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonra da istiklal ve istikballerini kaybederler. ATATÜRK