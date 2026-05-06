Dünyadaki son dönem gelişmelerine şöyle bir göz atıldığında kafalara takılan en önemli soru şu oluyor: MÜSLÜMANLAR, YAHUDİLERDEN 150 KAT FAZLA OLDUĞU HALDE NEDEN BU KADAR GÜÇSÜZDÜR?

Sanırım bu soruyu hepimiz zaman zaman kendimize sormuşuzdur. Biz öncelikle Yahudilerin neden bu kadar ileri gidebildiklerini araştıralım.

1. Birbirlerine çok tutkun oldukları ve yardımlaştıkları için.

2. Dini ve milli çıkarlarını kendininkilerden üstün tuttukları için.

3. Çok çalışkan, sabırlı ve üretken oldukları için.

4. Kutsal kitaplarını hayat felsefesi haline getirerek bağlı kalıp uyguladıkları için.

Şimdi de bu durumun ortaya çıkardığı sonuçlara bakalım:

1. Çok zenginler.

2. Arkalarını çok sağlam yerlere (ABD gibi) dayamışlar.

3. Dünya ekonomisinin direksiyonunu ellerinde bulunduruyorlar.

4. Dünya ülkeleri tarafından korunup gözetiliyorlar.

Benim aklıma gelenler bunlar, bilmem katılır mısınız? Aslında hepsi de birbiriyle doğrudan ilintili, yani biri diğerinin atlama taşı.

Dünyada yalnızca 14 milyon Yahudi/Musevi var. (Kuzey ve Güney Amerika’da 7, Asya’da 5, Avrupa’da 2 milyon ve Afrika’da 100 bin Musevi var). Buna karşılık yaklaşık 2,1 milyar Müslüman yaşıyor. Yani kısaca dünyada 1 Musevi’ye karşın 150 Müslüman var ama Yahudiler Müslümanlardan 100 kat daha güçlü ve zengin.

PEKİ AMA Yahudiler Neden bu kadar güçlüdür?

Çünkü her çocuğa ve gence kaliteli eğitim verirler. Bu eğitim teslimiyetçi değil sorgulayıcı, ezberci değil araştırıcı, bilgi üretmek ve yeni bir şeyler bulmak için yani yaratıcıdır. Müslümanların güçsüz olmalarının nedeni ise sorgusuz, araştırmasız, ezberci ve dayatmacı olan yanlış eğitim sistemi uyguladıkları içindir.

Şimdi de konuyu biraz daha açıp Müslüman ülkelerle diğer farklı inançlara sahip ülkeleri kıyaslayalım.

İslam Birliği Teşkilatı’nın (OIC) 57 üyesi var ve tümünde 2.000 civarında üniversite bulunuyor. Yani üniversite başına yaklaşık 1 milyon Müslüman düşmekte. Sadece ABD’de ise 5 bin 760 üniversite var ve her 60.000 kişiye bir üniversite düşüyor. “Dünya Üniversiteleri Akademik Değer Listesi”ne Müslüman çoğunluğa sahip ülkelerden ilk 500’e giren sadece 15 üniversite bulunuyor.

OKUMA YAZMA DURUMU

UNDP verilerine göre Hıristiyanlarda okuma-yazma oranı Afrika dışında %98, Müslüman ülkelerde ise Afrika dışında %75-80 civarındadır. Üniversite mezunu oranı ise Müslüman ülkelerde %10-15, Batı ülkelerinde ise %40 düzeyindedir.

BİLİM İNSANLARININ ORANLARI DA ÇOK DÜŞÜK

Avrupa Birliği’nde her 1 milyon kişiye 6494 araştırmacı bilim insanı düşerken, bu oran İslam Birliği Teşkilatı ülkelerinde 1 milyon kişide ortalama 650 civarındadır. Dünya ortalaması ise 2532’dir.(Akademisyenlerin hepsi bilim insanı değildir. Bilim insanı, pozitif bilimlerle aktif olarak uğraşan kişidir.)

PEKİ NEDEN?

Çünkü Müslümanlar gayri safi milli gelirin yalnızca %0,7’sini araştırma-geliştirme bütçesi olarak ayırıyor. Bu oran Hıristiyan dünyasında %2,8, yani 4 kat daha fazla. Bu durumun doğal sonucu ise, İslam Birliği Teşkilatı ülkelerinde teknolojik ürünler dış satımı %3-5 arasında iken bu oran Batı ve Uzakdoğu ülkelerinde %25-30 arasındadır.

Gelecek, Bilgi temelli EĞİTİM ALAN toplumların olacaktır

Müslüman 57 ülkenin gayri safi milli hâsılaları toplamı 9,5 - 10 Trilyon doların altında iken, bu rakam OECD Ülkeleri (38 Gelişmiş Ülke): Yaklaşık 65-70 Trilyon Dolardır. İşin daha acıklı tarafı ise İslam Dünyasının gayri safi milli hâsılasının dünya gayri safi milli hâsılası içindeki payı hızla azalmakta olmasıdır.

EĞİTİME AYRILAN PAY:

Bu alanda OECD Ortalaması %4,9 - %5,2 iken, 57 İslam ülkesinde %3,2-%3,8’dir. Ülke olarak baktığımızda da Norveç’te %9,2 iken, Türkiye’de üçte biri kadar yani %3,5-3,9 arasındadır. Gelişmiş Batı Ülkelerinde öğrenci başına yıllık harcama ortalama 15.000 $ seviyesinde iken, en gelişmiş İslam ülkelerinden Malezya ve Türkiye’de bu rakam 5.000 - 6.000 $ arasındadır.

O halde, “Müslüman ÜLKELER neden bu kadar güçsüzdür?” sorusunun karşılığı da çok net olarak bellidir ve o da “EĞİTİM NOKSANLIĞI”, daha doğrusu “YANLIŞ EĞİTİM SİSTEMİ” uygulanmakta oluşudur.

Yararlanılan kaynaklar:

1. Araştırmacı yazar Dr. Faruk Saleem – İslamabat, Pakistan

2. UNESCO International Literacy Day Raporları

3. Dünya Bankası'nca yayımlanan Dünya Kalkınma Göstergeleri

4. İslam Ülkeleri İstatistiki, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi

5. Diğer sosyal medya kaynakları

DÜŞÜNEN SÖZLER

· Çocuğunuzu bulunduğunuz zamana göre değil, gelecek zamana göre eğitiniz. Zira onlar, sizin zamanınızdan başka bir zaman için yaratılmışlardır. HZ. ALİ

· Eğitim, gelecek için geçiş iznimiz. Çünkü gelecek, ona bugünden hazırlananların olacaktır. MALCOLM X

· Eğitim, gerçeklerin öğretilmesi değildir; düşünmek için aklın eğitilmesidir. ALBERT EİNSTEİN

· Bir ulusun asker ordusu ne kadar güçlü olursa olsun, kazandığı zafer ne kadar yüce olursa olsun, bir ulus ilim ordusuna sahip değilse, savaş meydanlarında kazanılmış zaferlerin sonu olacaktır. Bu nedenle bir an önce büyük, mükemmel bir ilim ordusuna sahip olma zorunluluğu vardır. ATATÜRK