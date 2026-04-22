En birinci vazifen, hiçbir kurala bağlı kalmadan kısa yoldan zengin olmanın yollarını öğrenmektir. Çünkü karşılaşacağın bütün sorunları çözüme kavuşturma gücü olan tek şey cebindeki paradır ve elinde yeterince paran olduğu sürece her istediğini yapma hakkına sahipsin.

Günümüz insanları, inanmaları gereken tek inanç sisteminin para olduğunu öğrendi. Sen de ulaşman gereken hedef olarak parayı seçeceksin. Ayrıca, bazılarının yaptığı gibi yıllarca dirsek çürütüp ders çalışarak; ya da ailenin dişinden, tırnağından biriktirdikleriyle bir yer açıp müşteri bekleyerek üç beş kuruş kazanmak senin izleyeceğin yol değil. Kendini iyi öğren ve tanı. Sen o kadar bekleyemezsin, çünkü ayrıcalıklısın, yolunu buna göre çiz. Tek hedefin sırtını dayayacağın sağlam bir yer -özellikle siyasi güç- bulup “Devletin malı deniz, yemeyen domuz” felsefesini hayata geçirerek, emeksiz ve hemencecik zengin olmayı beceren ayrıcalıklı sınıfta olanların arasına girmeyi başarabilmek olmalıdır.

Devletin işleyişini düzenlemek amacıyla hazırlanan Anayasa ya da kanunları hiç dert etme, onlar senin gibiler için değil, başkalarını hizaya getirmek için hazırlanmıştır. Bu nedenle yoluna çıkan engeller değil, küçük bir sıçrayışla üzerinden atlanıp geçilebilen bir su birikintisi gibidir. Sen onları başka birilerini engelleyip yolundan çekebilmek için atlama taşı olarak kullanacaksın.

TV dizilerine dikkat et ve oradaki mesajları iyi öğren. Örneğin, sigaranın kötü bir şey olduğunu üzerini buzlamalarından anla ve sakın içme. Ancak her türlü silahın açıkça gösterilip birbirini öldürmenin iyi bir şey olduğunu da o dizileri izleyerek anlayabilirsin. Böylece de onların yaptığı gibi ayağına takılanları takır takır vurarak temizleyip önünü aç ve yine onlar gibi bir gün bile ceza almadan yoluna devam et.

Yine dizilerde olduğu gibi evlenip aile olmaya hiç gerek yok. Gözüne kestirdiğinle yat, kalk sonra da usanınca bırak nereye giderse gitsin, sen yenisini araştırmaya bak. Ayrıca kucağına bir iki çocuk da verebildiysen ne mutlu sana. Beğendiğin kadın, arkadaşının ya da yakının birinin eşi ya da kızı falan da olabilir, senin için hiç fark etmez; çekip alırsın o kadar. Ayrıca da TV’de tüm bunları çoluk çocuğun izlediği saat kuşaklarında göstermek tamamıyla serbesttir, zaten amaçlanan da toplumu böyle bir anlayışa sahip kılmaktır. RTÜK için dizilerde sigaralar buzlansın yeterli.

TV izlerken çocuklarını da dizinin dibinden ayırma. Böylece kısa yoldan zengin olmayı, zengin olmak için çalışmaya gerek olmadığını, kanunların nasıl çiğnenebileceklerini, paranın her türlü sorunun üstesinden gelebilecek sihirli bir araç olduğunu öğrenip ilerde hayat felsefelerini buna göre düzenlesinler.

Evde bolca silah bulundur, sonra da zaman zaman çocuklarını başına toplayıp kurşunların nasıl yerleştirileceğini ve nasıl ateş edileceğini öğret. Ne olur ne olmaz; gün gelir sokakta, okulda, kafede ya da her yerde vurulup temizlenmesi gerekenler olur, dizilerde öğrendikleri gibi gereğini yaparlar.

Çocuklarına uymaları gereken yasaları değil, hem bu yasaların üzerinden nasıl atlayabileceklerini hem de bu yasalara uymaya çalışanların yanından nasıl teğet geçebileceklerini öğret. Ve bu konuda kendi yaptığın uygulamaları gururla anlat ki, onlar da senin becerikliliğini örnek alsınlar.

Kanun, polis, mahkeme, adalet gibi sözcükler senin sözlüğünde yer almasın. Siyasi ve maddi güç elinde olduğu sürece bunların hiçbirine zaten ihtiyacın olmayacak. Kendi mahkemeni kurarak cezayı belirledikten sonra eline silahını alıp gerekeni yapar, kendi adaletini sağlarsın, olur biter.

Tüm bunları gerçekleştirebilmen için muhtaç olduğun yegâne iki güç siyaset ve paradır.

DÜŞÜNEN SÖZLER:

· Gücün haklı çıktığı yerde, adalet bekleme. Güce tapan insanların olduğu yerde huzur bekleme. PLATON

· Zayıf, daima adalet ve eşitlik ister, hâlbuki bunlar kuvvetlinin umurunda bile değildir. ARİSTO

· Güç ortaya çıkınca, kanunlar zayıflar. NAPOLEON

· İnsanlar güce saygı duyar, dürüstlüğe değil. ANONİM

· Azıcık altın karayı ak kılar, çirkini güzel. Hak tanımaz, hak sever olur, soysuz soylu. Yaşlıysan genç olursun, korkaksan kahraman. W. SHAKESPEARE

· En güçlü leke çıkarıcı paradır. C. ŞAHABEDDİN

· Hem Tanrı’ya hem paraya kulluk edemezsiniz. İNCİL’den

· İnsanlar paranın peşinden o kadar hızlı koşuyor ki, ahlakın arkadan yetişmesi mümkün değil. S. SABESTİAN