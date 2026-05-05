Devrimcilik, çoğu zaman yanlış anlaşılan bir kavram…

Kimi için bir slogan, kimi için geçici bir heyecan, kimi içinse sosyal çevrede “iyi görünmenin” bir yolu.

Oysa gerçek anlamda devrimcilik, ne bir moda akımıdır ne de gelip geçici bir kimliktir. Devrimcilik bir huydur; insanın içine yerleşen, zamanla törpülenmeyen, aksine olgunlaşan bir karakter biçimidir.

Eğer bilinçli bir temele oturuyorsa, devrimcilik ömürlüktür. Günübirlik öfkelerle, anlık çıkışlarla ya da kalabalığın etkisiyle şekillenmez. Okuyarak, sorgulayarak, yanılarak ve yeniden düşünerek kurulur. Bu yüzden de kolay kolay terk edilmez. Çünkü o noktadan sonra devrimcilik, insanın yalnızca düşüncelerini değil, hayatla kurduğu ilişkiyi belirler.

Gerçek bir devrimci duruş, insanın tüm benliğini kuşatır. Sadece meydanlarda değil, gündelik hayatta da kendini gösterir. İş yerinde, evde, dostluklarda, hatta yalnız kalındığında bile aynı tutarlılığı sürdürmek demektir. İlke sahibi olmak, çoğu zaman görünmeyen anlarda sınanır.

Bu noktada liderlik kavramı da sıkça yanlış yorumlanır.

Liderlik, en önde durmak, en çok konuşan ya da en çok görünen olmak değildir. Hatta çoğu zaman bunun tam tersidir. Gerçek liderlik, gerektiğinde geri çekilmeyi bilmektir. Egonun değil, ihtiyacın belirlediği bir pozisyon alabilmektir.

Kuşlara bakmak bu konuda öğreticidir.

Uzun yolculuklara çıkan kuş sürülerinde sabit bir “en önde giden” yoktur. Yolu bilen öne geçer, yorulan geri çekilir. Bu bir zayıflık değil, bir sistemdir. Çünkü amaç bireysel gösteriş değil, kolektif varış noktasıdır.

Bilgi paylaşılır, yük paylaşılır. Hiç kimse tek başına kahraman değildir; herkes sürecin bir parçasıdır.

Ve en önemlisi: Biri düştüğünde yalnız bırakılmaz.

Çünkü o düşüş, aslında tüm sürünün dengesini etkiler. Bu anlayış, dayanışmayı bir seçenek olmaktan çıkarıp zorunluluk haline getirir.

Bugün liderlik diye sunulan pek çok şeyin aksine, gerçek liderlik bir koltuk meselesi değildir.

Rotasyon, sorumluluk ve birlikte ilerleyebilme kültürü üzerine kurulur.

Aynı kişinin sürekli önde olduğu bir yapı, zamanla körleşir; hem kendini hem de yolunu kaybeder. Oysa sağlıklı bir yapı, yer değiştirebilen, birbirine alan açabilen insanlarla ayakta kalır.

Gerçek lider, zamanı geldiğinde koltuğu devretmeyi bilendir.

Çünkü bilir ki mesele o koltuk değil, o koltuğun temsil ettiği fikirdir. Ve fikirler, tek bir kişinin omuzlarında taşınamayacak kadar büyüktür.

Devrimcilik de, liderlik de, aslında aynı yerden beslenir: bireysel hırsların ötesine geçebilme cesaretinden.

Geri çekilmeyi bilmek, paylaşmayı kabul etmek ve birlikte yürümeyi öğrenmek…

Belki de asıl dönüşüm tam olarak burada başlar.