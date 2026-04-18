Güç yoğunlaşmasının getirdiği sessiz dönüşüm

TEMELİ OYULAN BİR ÜLKE: ÇATLAKLAR GÖRÜNÜR HALE GELDİĞİNDE

Bir binanın yıkılması bir anda olmaz. Önce temeli zayıflatılır. Sonra duvarlarda ince çatlaklar belirir. Kapılar zor kapanmaya başlar. Tavan bir gün ansızın çökmez; aslında o çöküş, yıllardır gelenin son perdesidir.

Türkiye’nin son 20–25 yılına bu gözle bakmak gerekiyor.

Bugün tartıştığımız mesele bir “rejim değişti mi değişmedi mi” polemiğinin ötesindedir. Asıl mesele, devletin taşıyıcı kolonlarını oluşturan kurumların, eğitimin, hukukun ve toplumsal dengenin nasıl aşındığıdır.

HUKUK: DENGE Mİ, BAĞLILIK MI?

Bir ülkede hukukun gücü, iktidarı sınırlama kapasitesiyle ölçülür. Eğer yargı, yürütmenin dışında ve üzerinde bir denge unsuru olmaktan çıkarsa, sistem teknik olarak varlığını sürdürse bile işlevini kaybeder.

Son yıllarda Türkiye’de tartışılan konu tam olarak budur:

Hukukun bağımsızlığı mı, yoksa siyasal iradenin uzantısı mı olduğu.

Bu tartışma artık soyut değil, rakamlarla ortada.

World Justice Project’in 2025 Hukukun Üstünlüğü Endeksi’nde Türkiye, 143 ülke arasında 118. sırada yer alıyor.

“Hükümetin denetlenmesi” ve “temel haklar” başlıklarında ise 130’lu sıralara kadar gerilemiş durumda.

Yurt içi araştırmalarda yargıya güven oranı %20 seviyelerine kadar düşmüş, Avrupa Konseyi ülkeleri içinde ise yaklaşık %33 ile en alt sırada.

Toplum Çalışmaları Enstitüsü verilerine göre genel toplumsal güven oranı %14 gibi son derece düşük bir seviyede.

Bu tablo tek bir şeyi gösteriyor:

Hukuk sadece tartışılmıyor, aynı zamanda güven kaybediyor.

Hukuk zayıfladığında sadece adalet değil, ekonomi de zedelenir. Çünkü yatırımcı güven arar, vatandaş ise güvenlik.

EĞİTİM: FIRSAT MI, AYRIŞMA MI?

Bir ülkenin geleceği sınıflarda şekillenir. Ama o sınıflar eşit değilse, gelecek de eşit olmaz.

Bugün Türkiye’de eğitim sistemi üzerine yapılan en güçlü eleştiri şu noktada toplanıyor:

Okul türleri arasında fırsat eşitsizliği artıyor

Nitelikli eğitim giderek ekonomik güce bağlı hale geliyor

Aileler, çocuklarının geleceği için alternatif yollar aramak zorunda kalıyor

Bu durum sadece bireysel bir sorun değildir.

Uzun vadede şu sonucu doğurur:

Aynı ülkede yaşayan ama farklı gerçekliklerde büyüyen kuşaklar.

Bu da toplumsal bütünlüğü zedeler.

EKONOMİ VE BEYİN GÖÇÜ: SESSİZ ALARM

Ekonomik krizler gelip geçicidir; ama nitelikli insan kaybı kalıcıdır.

Türkiye’de bu kayıp artık ölçülebilir hale gelmiş durumda.

TÜİK verilerine göre yükseköğretim mezunlarının göç oranı 2015’te %1,6 iken 2023’te %2’ye yükseldi.

En çarpıcı artış, %6,8 ile bilişim ve iletişim teknolojileri alanında.

Mühendislik alanında bu oran %4,4 seviyesinde.

Bu sadece “giden insanlar” meselesi değil.

Bu, gelecekte üretilemeyecek bilgi, teknoloji ve değer demektir.

Daha da kritik olan şu:

Artık sadece fiziksel göç yok. Gençlerin önemli bir bölümü Türkiye’de yaşasa da yurt dışına çalışarak “sanal beyin göçü” oluşturuyor.

Eğer bir ülke:

Gençlerine umut veremiyorsa

Nitelikli insanını tutamıyorsa

orada sorun ekonomik olmanın ötesine geçmiştir.

SOSYAL DENGE: YARDIM MI, BAĞIMLILIK MI?

Sosyal yardımlar modern devletin bir gerçeğidir. Ancak bu yardımlar:

Geçici destek olmaktan çıkıp

Kalıcı bir bağımlılık ilişkisine dönüşürse

siyasal tercihleri etkileyen bir araç haline gelebilir.

Bu noktada kritik soru şudur:

İnsanlar tercihlerini özgürce mi yapıyor, yoksa kaybetme korkusuyla mı?

Bu sorunun cevabı, demokrasinin kalitesini belirler.

Mesele yıkım değil, aşınma

Türkiye bugün bir gecede yıkılacak bir ülke değildir.

Ama bu, her şeyin sağlam olduğu anlamına da gelmez.

Daha doğru tespit şu olabilir:

Türkiye’de devletin yapısı değil, niteliği değişiyor.

Kurumlar yerinde duruyor, ama işleyişleri tartışmalı

Eğitim sürüyor, ama eşitliği sorgulanıyor

Ekonomi dönüyor, ama güven zedeleniyor

Bu, ani bir çöküş değil; yavaş ve birikimli bir aşınma süreci.

Asıl soru: Çatlaklar görülüyor mu?

Bir toplum için en tehlikeli an, çatlakların oluştuğu değil;

çatlakların normalleştiği andır.

BUGÜN TÜRKİYE’DE:

Hukuka güven %20’lere düşmüşse

Toplumsal güven %14 seviyesine gerilemişse

Nitelikli gençler giderek daha fazla ülkeyi terk ediyorsa

o zaman mesele artık tek tek sorunlar değil, bir yön meselesidir.

SON SÖZ

Bir binayı ayakta tutan sadece beton değildir;

onu ayakta tutan denge, hesap ve ortak akıldır.

Türkiye’nin bugün ihtiyacı olan şey de tam olarak budur:

Güçlü ama denetlenebilir bir iktidar

Eşit ve nitelikli bir eğitim sistemi

Bağımsız ve güvenilir bir hukuk düzeni

Çünkü temeli sağlam tutmanın tek yolu,

çatlakları inkâr etmek değil, onları ciddiye almaktır.