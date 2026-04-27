Bazı süreçler gürültüyle başlamaz. Sessiz ilerler.

Önce doğru olan hedef haline getirilir. Alaya alınır, itibarsızlaştırılır. Ardından yanlış olan normalleştirilir. Bu dönüşüm öyle yavaş gerçekleşir ki çoğu zaman fark edilmez bile. Oysa devletlerin ve toplumların çözülme süresi, tam da bu görünmez aşınmalarla belirlenir.

Gerçek, emek ve adalet gibi kavramlar zamanla ciddiyetini yitirir. Doğruyu savunmak gereksiz bir ısrar gibi gösterilir. Toplum, gerçeği tartışmayı bırakır; onu değersizleştirmeyi öğrenir. İçinde bulunduğumuz yüzyılın ilk çeyreği, tam da bu sürecin izlerini taşıyor.

Asıl kırılma ise daha sonra gelir. Yanlışlar sıradanlaştığında…

Bir zamanlar kabul edilmeyen davranışlar olağan hale gelir. “Bu yanlış” demek ya cesaret ister ya da gereksiz görülür. Sessizlik büyür, tepkiler azalır, sınırlar silikleşir. Toplumlar yanlışları fark ettiklerinde değil, onlara alıştıklarında çözülmeye başlar.

Bugün Orta Doğu’da sıkça dile getirilen bir argüman var:

“Güçlü liderlik olmadan düzen sağlanamaz.”

Bu düşünce, sadece bir yönetim tercihi değil; aynı zamanda demokrasinin denge ve denetleme mekanizmalarına duyulan güvensizliğin de ifadesi.

Oysa mesele basittir: Tek bir kişiyi ikna etmek, birbirini denetleyen kurumsal yapıları ikna etmekten her zaman daha kolaydır.

Modern dünyada demokrasi söylemini öne çıkaran aktörlerin, farklı coğrafyalarda daha merkezi ve tekil güç yapılarını destekleyebilmeleri bu çelişkinin bir başka boyutudur.

Bu durum, “demokrasi ihracı” söylemi ile sahadaki pratik arasındaki mesafeyi de gözler önüne serer.

Arap Baharı gibi… Siyasal İslam’a Ilımlı İslam atfetmek gibi…

Tarih bize din ile siyasetin ilişkisine dair önemli örnekler sunar. Fransız Devrimi sonrası kilise ile devlet arasındaki gerilim, özellikle eğitim alanında yoğunlaşmıştı. Çünkü eğitim yalnızca bilgi aktarımı değil, aynı zamanda bireyin dünyayı algılama biçimini şekillendiren bir araçtı.

Zamanla Avrupa’da oy hakkının genişlemesiyle birlikte din, seçmen davranışını etkileyen önemli bir unsur haline geldi. Katolik-Protestan ayrımı, siyasal tercihler üzerinde belirleyici oldu. Ancak 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren bu etkinin zayıfladığı görüldü.

Buna karşılık, yeni yüzyılda ortaya çıkan neoliberal dönüşüm farklı bir tablo yarattı. Bireyi merkeze alan ama aynı zamanda yalnızlaştıran bu yapı, güvencesizlik hissini derinleştirdi. Sosyal devletin geri çekilmesiyle oluşan boşluk, insanları yeniden aidiyet arayışına yöneltti.

İşte bu noktada din, anlam, güven ve aidiyet sunan güçlü bir sığınak olarak yeniden öne çıktı.

Ancak bu dönüşüm, dinin yalnızca bireysel bir inanç alanı olarak kalmasını engelledi. Siyasetin etkisiyle din, toplumsal mobilizasyonun bir aracına dönüştü.

Birleştirici bir değer olmaktan uzaklaşıp, “biz ve onlar” ayrımı üzerinden ayrıştırıcı bir eksene kaydı.

Bu dil, toplumsal kutuplaşmayı derinleştirirken, farklı yaşam tarzları arasındaki mesafeyi de artırdı. Sonuçta din, toplumu bütünleştiren değil; fay hatlarını belirginleştiren bir unsur haline getirildi.

Tüm bu gelişmeler, kaçınılmaz olarak şu soruyu gündeme taşıyor: Demokrasiler nasıl çöker?

Belki de cevap, büyük kırılmalardan çok küçük kabullerde gizlidir.

Yanlışa alışmak, en tehlikeli eşiği oluşturur.

Dostoyevski’nin dediği gibi:

“Ya hatalarınla yüzleşirsin ya da hatalarınla yüzsüzleşirsin.”

Ve belki de en sarsıcı olanı şudur:

Birilerinin düşündüğünü sanmak değil, aslında düşünmediğini fark etmektir.