*** Seçim geçti, Ramazan geçti, bayram geçti…Şimdi asıl gündemimize dönme zamanı. Gündemimiz, elbette, ülkenin genel gündeminden bağımsız değil, ama “Çorum’u Sevenler” için, bir başka deyişle “Çorum Sevdalıları” için, ya da “Bu Kentin Entelektüelleri” için Çorum’un ayrıca bir gündemi var.

*** Tutkuyla bağlı olduğum bu kente ilişkin, kaygılarımı, beklentilerimi, umutlarımı, coşkularımı, önyargısız veya hesapsız biçimde hep açık açık yazıyorum; hemşehrilerimle, Çorum dostlarıyla paylaşmaya çalışıyorum.

*** Son günlerdeki iki yazımın kupürlerini buraya alarak, bir hatırlatma yapacağım, çağrılarımı tekrarlayacağım veya konuları bir kez daha tartışmaya açacağım.

*** Tüm adaylar “Her şey Çorum için” derler ya, ben (hadi 54 yıllık meslek yaşamımı bir yana bırakayım) ÇORUM HABER’le 39 yıldır bunu söyleyip duruyorum. Hem ‘söylemek’ ne kelime, uygulamalı olarak ‘çırpınıyorum’.