Toplumda aklı başında insan az. Bunlar toplumun taşıyıcı kolonları. Toplumsal barışın, mutluluğun güvencesi. Yine de çoğumuzun aklı karışık. Yerli yersiz, zamanlı zamansız öyle abuk sabuk sorular soruyoruz ki!

-Hocam, diyelim ki denizde boğuluyorum, kurtulmak için hangi duayı okumalıyım?

Hoca da Hoca!

Ona, okuyacağı duayı söylüyor, iyi mi?

Daha da kötüsü:

-Hocam, üstteki komşumuz Alevi. Bahçede horoz kesti, eşi elinde bir tabak, pilav üstünde but aldı geldi. Ben, yiyelim, dedim, eşim, dök hanım, dedi. Siz ne diyorsunuz?

Hoca da hoca!

Demez olsun, diyeceklerini diyor.

Başta dediğim gibi bu örnekler toplumsal barışın, kardeşçe yaşamanın önüne geçemez. Bunlarla kolay kolay su bulanmaz. Bu sorulara böyle yanıtlar veren ya üç hoca, ya beş hoca. Anadolu insanının binlerce yıllık hoşgörüsü mutlu yaşamamıza yeter.

Ben bu konularda iyimserim. Sizler de iyimser olun, hoşgörülü olun.

Yine de Facebook'ta dolaşan bir not canımı sıkılmadı değil. Sonra da; yalandır, uydurma haberdir, dedim geçtim.

Biliyorum, sizler de benim gibi; yalandır, uydurma haberdir, deyip geçeceksiniz.

"Uçak mühendisliği, mekatronik mühendisliği gibi alanlarda eğitim veren Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörlüğüne, Arap Dili ve Edebiyatı Profesörü Rahmi Er atandı."

-Efendim!

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