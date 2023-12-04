*** Zafer Partisi İl Başkanı Bedii Onan’ın açıklamasını, Cumartesi günü “Çorum’da olmayan konfor!” başlığıyla manşetten verdik. Bedii Onan, Çorum’dan karayoluyla Yozgat’a gitmiş, Yozgat’tan da yüksek hızlı trenle Ankara’ya konforlu bir yolculuk yapmış.

*** Bir hafta önce de ajanslara düşen bir haber vardı: 3 milyon yolcu kapasiteli Rize-Artvin Havalimanı’nı bu yılın ilk 10 ayında 863 bin yolcu kullanmış. 2 milyon kapasiteli Tokat Havalimanı’nı kullanan yolcu sayısı ise 124 binde kalmış.

*** Çorum, uzun yıllardan beri “üvey evlat” muamelesi görüyor. Çorum halkının kendi dinamikleriyle, dişiyle-tırnağıyla başlattığı sanayileşme hamlesine değer veren de, saygı duyan da yok. Lafa gelince övgü çok tabii de, “sanayi kenti” olabilmek için ulaşım altyapısının her şeyin önünde olduğu gerçeği asla dikkate alınmıyor.

*** Demiryolu, Çorumlu’nun asırlık hayali. Kuzey-güney ve doğu-batı akslarının kesişme noktasında, Başkent Ankara’yı Karadeniz’e bağlayan Çorum’un bu derece ihmal edilişi, zaten akla ziyan bir durum. 1990’larda devletin yatırım programına giren “yük taşımacılığı” ağırlıklı demiryolu projesi, sonradan iptal edildi.

*** Şimdi, Ankara-Samsun Hızlı Tren Projesi’nin Delice-Çorum etabına 2024 yılında başlanacağı söyleniyor. İnşallah! Kaplumbağa hızıyla ilerleyen demiryolu projesinin hızlandırılması gerektiğini söylemekten dilimde tüy bitti!

*** Bir şeyi daha söyleyip-yazıp duruyorum: Demiryolu ile havalimanı birbirinin alternatifi değil. Çorum’un, 30 yıl önce başlanmış ve % 24.37 fiziki gerçekleşme düzeyinde yarıda kalmış bir havalimanı inşaatı var. Bölgesinin sanayileşme öncüsü Çorum, hiç kimse kusura bakmasın, hava ulaşımını her ilden daha fazla hak ediyor. Çünkü, ancak bu şekilde, gerçek manada “sanayi kenti” olabilir.

*** Politik hovardalıklarla yanlış yerlere yapılan, sonra da “işlemiyor, zarar ediyor” denilen havalimanlarının sorumlusu Çorumlular değil! Bunlar örnek gösterilerek Çorum’a havalimanı yapılmasına karşı çıkılması da asla gerçekçi, adil ve insani değil!

*** Pek çok hemşehrim, benim yıllardır çırpınıp duruşuma üzülüyor… “Bırak, kendini bu kadar hırpalama!” diye telkinde bulunanlar var. Çorum adına gerçekten yarım asırdır çırpınıyorum. Kamuoyu oluşturarak Çorum’a çok kazandırdıklarım oldu, ama havalimanı konusunda Ankara’da örülen duvarı aşamadım ve başaramadım. Elbette peşini bırakacak da değilim, çünkü haklıyım. Çorum’un evlâdı olarak, hemşehrilerimin sözcüsüyüm.

*** Çorum, başlattığı sanayileşme hamlesini sonuca ulaştırmak ve “sanayi kenti” olmak istiyor. İlçeleriyle birlikte, bölgesel kalkınmanın lokomotifi olma işlevini yerine getirmeyi amaçlıyor. Çorum’a hak ettiklerini vermeyip milli kaynakları çarçur edenlerin ayıplarını yüzlerine vurmaya devam edeceğim.