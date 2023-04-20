Seçimler, demokrasinin özelliklerinden yalnızca biridir.

Demokrasinin bir güzel yanıdır.

Günü geldiğinde ülkede esen heyecan fırtınasıdır.

Yurttaş olarak gider oyumuzu kullanırız. Baktık güzel işler yapılıyor, bir beş yıl daha seçeriz, yine güzel işler yapılıyor, beş yıl daha...

Olmadı mı? Değiştiriveririz mührün yerini.

Yurttaş, emekli öğretmen Orhan Özkan:

"Oy oy Emine'm"

Türküsünü söyleye söyleye gider gelir oy vermeye, ben:

"Mecnun'um Leyla'mı gördüm." türküsünü söyleye söyleye...

Hele de bu yıl olduğu gibi mevsim baharsa, yeşile boyanır dünya.

Yirmi yıldır aynı parti iktidarda.

Kime sorsanız, güzel işler yapıldığını söylüyor.

İktidarda olanlar birçok güzel işler yaparlar. Devletin kasası onların elinde. Zaman zaman verdikleri zararlar, yanlış yatırımlar da olabilir. Verilen zarar, sağlanan yarardan çoksa o ülkenin vay haline.

"Attığı taş ürküttüğü kurbağaya değmemek." deyimi böyle durumlarda söylenir.

Bir yurttaşımız merak etmiş, CİMER'e sormuş:

"18 yılda satılan kurumlar, yerler, fabrikalar nerelerdir?" diye.

CİMER de yanıtlamış.

SATILAN TERMİK SANTRALLAR:

1. Seyitömer Termik Santrali

2.Kangal Termik Santrali

3.Yatağan Termik Santrali

4.Çatalağzı Termik Santrali

5.Yeniköy Termik Santrali

6.Orhaneli Termik SA trali

7.Tunçbilek Termik SA trali

8.Soma Termik Santrali

SATILAN HİDROELEKTRİK SANTRALLERİ:

1.Ataköy Hidroelektrik

2.Beyköy Hidroelektrik

3.Çıldır Hidroelektrik

4.İkizdere Hidroelektrik

5.Kuzgun Hidroelektrik

6.Mercan Hidroelektrik

7.Tercan Hidroelektrik

8.Murgul Hidreelektrik

9.Denizli Jeotermal Santrali

SATILAN ŞEKER FABRİKALARI:

1.Kırşehir Şeker Fabrikası

2.Turhal Şeker Fabrikası

3.Çorum Şeker Fabrikası

4.Elbistan Şeker Fabrikası

5.Muş Şeker Fabrikası

6.Erzincan Şeker Fabrikası

7.Erzurum Şeker Fabrikası

8.Afyon Şeker Fabrikası

9.Bor Şeker Fabriksı

10.Alpullu Şeker Fabrikası

SATILAN TEKEL BİNALARI:

1.Adana

2.Ballıca

3.Bitlis

4.İstanbul Sigara

5.Malatya

6.Tokat

7.Yavşan Tuzlası

8.Ayvalık Tuzlası

9.Çamaltı Tuzlası

10.Çankırı K. Tuzlası

11.Tuzluca Tuzlası

12.Sekili Tuzlası

13.Kağızman Tuzlası

14.Kaldırım Tuzlası

15.Kayacık Tuzlası

SÜMER HOLDİNG'E BAĞLI ŞİRKETLER:

1.Mazıdağ Fosfot Tesisleri

2.Adıyaman İşletmesi

3.Malatya İşletmesi

4.TÜMOSAN İşletmesi

5.Bakırköy Konfeksiyon San.

6.Çanakkale Sentetik Deri İşletmesi

7.Diyarbakır İşletmesi

8.Beykoz Deri Kundura İşletmesi

9.Sarıkamış Ayakkabı İşletmesi

SATILAN LİMANLAR

(Limanlar satılmıyor, örneğin 36 yıllığına kullanım hakkı devrediliyor. Yazarın notu)

1.Mersin Limanı

2.İskenderun Limanı

3.Samsun Limanı

4.Bandırma Limanı

5.Derince Limanı

6.Salıpazarı Limanı

7.Tekirdağ Limanı

8.Çeşme Limanı

9.Kuşadası Limanı

10.Dikili Limanı

11.Trabzon Limanı

DİĞER SATILAN ŞİRKETLER:

(Buraların bazıları için de kullanım hakkı verilmiş olabilir. Yazarın notu. )

1.Seyitömer Linyitleri

2.Güney Ege Linyitleri

3.Murgul Bakır İşletmesi

4.Samsun Bakır İşletmesi

5.Yeniköy Linyitleri İşletmesi

6.Bursa Linyitleri İşletmesi

7.Sakarya Traktör Sanayi

8.Ereğli Demir ve Çelik

9.Eti Aliminyum

10.Eti Bakır

11.Eti Elektrometalurji

12.Eti Gümüş

13.Eti Krom

14.Gübre Fabrikaları

15.PETKİM

16.TÜRK TELEKOM

17.TÜPRAŞ

18.SEKA kağıt Fabrikası

Dile kolay on sekiz, yirmi yıl!

"Alışmış, kudurmuştan beterdir." derler.

Satmaya alışmışlar. Sata sata bitirememişler.

Kır atın yanında duran ya huyundan ya suyundan.

Üzüm üzüme baka baka kararır.

İşte Kızılay!

Deprem olmuş, Güney Doğu yanımız yıkılmış, onların aklı satışta.

Çadır satıyor.

Giysi satıyor.

Gıda satıyor.

Halkımız satanı seviyor.

Halkımız, bir kuru soğana muhtaç bile olsa, "yiyeni" de seviyor.

Osmanlı'nın son dönem şairlerinden Tevfik Fikret' in Han-ı Yağma şiirini anımsayalım:

"Yiyin efendiler yiyin

Bu han-ı iştiha (iştahlı sofra) sizin

Doyuncaya, tıksırıncaya, çatlayıncaya kadar yiyin!"

*

2023 yılının 14 Mayıs'ında yine seçimler var. Hem 13. Cumhurbaşkanımızı seçeceğiz hem de milletvekillerimizi.

Cumhurbaşkanı adaylarımız alanlarda. Yeni dönemde akıllarından ne geçiyor bilemiyoruz, ama iki dönem Cumhurbaşkanlığı yapmış olan aday, bugüne kadar yaptıklarına o kadar güveniyor ki seçimi kazandığı gün üzerinde şükür namazı kılacağı seccadeyi bile elinden bırakmıyor.

Rahat!