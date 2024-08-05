Şule, Emel, Şahika ve Nilüfer…

O zamanki adıyla Beden Terbiyesi Bölge Müdürü, şimdinin Gençlik ve Spor İl Müdürü, merhum Macit Çağlar’ın kızları…

Şule sınıf arkadaşım. Uzun yıllar Amerika’da yaşadı, Birleşmiş Milletler’den emekli. Emel, sevgili arkadaşım, rahmetli Erhan Ölçer’in eşi, emekli öğretmen, Ankara’da yaşıyor. Şahika, ülke çapında bir sanat kadını, uzun yıllardan beri köşe yazarımız. Buket Nilüfer’e gelince, diş hekimi…Los Angeles’a yerleşti. Arada bir “Los Angeles maratonunda Çorumlu bir kadın” diye haberini yapıyorum.

Enerjisi müthiş.

ÇORUM HABER’de çıkan haberleri, Amerikalı maratoncu arkadaşları tarafından olağanüstü ilgiyle karşılanıyormuş. Hatta, ÇORUM HABER’i incelerken arkadaşlarının da haberini yapmıştım; “Çorum’da biz de meşhur olduk” diye sevinmişler.

Çağlar kardeşlerin dayıları rahmetli Ümit Çağlar da, benim çok sevdiğim ağabeyimdi. Sabah yürüyüşlerinde ne esprileri paylaşırdık.

Özetle, Çağlar Ailesi benim için öteden beri çok önemliydi.

Cumartesi günü gazetede çalışırken, öyle tatlı bir sürprizle karşılaştım ki…Şule, Emel ve Nilüfer’i bir anda karşımda buldum.

Yanlarında Şule’nin oğlu, Fransa’da öğretim üyesi olan, oğlum Onur’un yaşıtı Prof.Dr. Gazi İslam ve kızı Samya…

Nasıl mutlu bir şaşkınlık yaşadığımı anlatamam.

Şule ile Nilüfer’i yıllardır görmüyorum zira. Şule’nin oğlunu ise yeni tanıdım. Onur’la da tanıştılar. Branşı “endüstri psikolojisi” imiş.

Tatlı tatlı sohbet ettik…

Ve sevgili Macit abi ile sevgili Erhan’ı özlemle andık.

Karşılıklı sevginin, dostluğun lezzetini bir kez daha duyumsadık.

(Soldan sağa) Onur Yolyapar, Emel Ölçer, Samya ve Prof.Dr. Gazi İslam, Şule Çağlar, Mehmet Yolyapar, Buket Nilüfer Çağlar.

Mehmet Yolyapar, sınıf arkadaşı Şule ve Çağlar kardeşlerin en küçüğü Nilüfer’le…