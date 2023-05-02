Başkan Oğuzhan Yalçın ile kaptan Murat Yıldırım’ın senaryosunu yazdığı ŞAMPİYON isimli dizi 28 Ağustos 2022 akşamı, Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu’nda vizyona girdi.

Dizinin ilk bölümlerinde olmasa da, sonraları Erkan Kaş, zaman zaman Sinan Kurumuş, zaman zaman da Suat Kaya gibi isimler dizide başrol oyunculuğunu kaptı.

38 bölümlük dizinin en acı ve en hüzünlü sahnesi ise 9.bölümde Serkan Yavuz’un kendi silahı ile aynı film setinde mücadele ettiği takım arkadaşlarını yaraladığı 9 Ekim akşamında ekranlara geldi.

10.bölümde İstanbul Esenler’de yaşanan facia da cabası!

Tam dizi yarıda kalacak derken, senarist Oğuzhan Yalçın yaralanan isimleri ölmeden hayata döndürdü.

Kimine pansuman yaptı.

Kiminin yarasını sardı, kimine de kan verdi.

Senarist ve yönetmen koltuğunda oturan Oğuzhan Yalçın’a Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve Alagöz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cantürk Alagöz gibi isimlerin de omuz vermesi ile birlikte dizi yeniden başladı.

Oyuncu kadrosuna Ali Türkan, Timur Temeltaş, Gökhan Karadeniz, Hurşit Taşçı, Selim Ilgaz, Eren Aydın, Ozan Sol, Fatih Selimhan Solmaz gibi güçlü isimler dâhil edildi. Dizinin ilk bölümlerinde pek rol almayan Ferhat Yazgan da yeni isimlerle birlikte adeta küllerinden doğdu.

Yaşanan her sevinçte, mutluluk ile biten her sahne de bu isimlerin adı vardı.

Özellikle Ali Türkan’ın gövdesini siper ettiği sahneler filmin mutlu son ile biteceğinin habercisiydi.

Dizinin iyi karakterleri olduğu gibi kötü karakteri de kuşkusuz Şanlıurfaspor’du!

Zaman zaman Kırmızı-Siyah’ın yanına yeşili koyarak Kırmızı-Siyah tutkunlarını tedirgin etse de, dizinin ana teması her zaman Kırmızı-Siyah oldu.

Pazar günü ise dizinin 35.bölümü Çorum’da çekildi. 90 dakika boyunca bomboş sahnelerin yaşandığı, Eren Aydın, Selim Ilgaz ve Suat Kaya gibi ana karakterlerin sorumluluk almadığı bölümde, sorumluluğu bu kez yardımcı oyuncular Ozan Sol ve Atakan Akkaynak aldı.

Dizinin kötü karakterinin Nazilli'de yaralandığı haberini alan bu ikili, 90 dakika sessiz kalan takıma 91.dakikada hayat öpücüğü vererek, dizinin bitmesine 3 bölüm kala en büyük mutluluğu yaşattı.

Şimdi hedef daha büyük mutlulukta.

Bunun için de geri sayıma geçildi.

3, 2, 1…

ŞAMPİYON ÇORUM FK.