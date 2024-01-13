Meslek liseleri, memleket meselesi sözleri çabuk unutuldu. Konuşuldu, yazıldı, çizildi. Daha önemli sorunları çözmek için sadece konuştuğumuz günlerde böyle ufak tefek konular konuşulmaz oldu.

Meslek liseleri sözlerini duyduğunuzda aklınıza neler gelir? Kafası çalışmayan, okumak istemeyen öğrencilerin gitmek zorunda kaldığı okullar olarak nitelendirilir. Yakın çevremiz, uzak çevremiz, aile büyüklerimiz, bazı öğretmenlerimiz aynı düşünceleri paylaşır. Öğrenciler arasında başarısız görülenler nedenleri araştırılmadan “okuyup adam olamaz” olarak damgalanan çocuklarımız meslek liselerine yönlendirilir.

Bilim insanı Edison, okuduğu okulda başarısız görülmüştü!

Çorum’da üretime başlayan kiremit –tuğla ocakları, (fabrikaları) yurt dışından satın aldıkları makineleri kullandılar. Zaman içerisinde makinelerin bazı parçalarının yenilenmesi, daha sonra bu makinelerin benzerlerinin yapılması için verilen çabalar kısa sürede sonuçlarını vermeye başladı. Günümüzde anahtar teslimi kiremit tuğla farikaları, un değirmeni fabrikaları kuran fabrikalar üretim yapıyor.

Cumhuriyetin ilk yıllarında endüstri meslek liselerine öğretmen yetiştirmek düşüncesiyle Teknik Öğretmen Okulu kuruldu. Kısa sürede mesleki eğitimin yanı sıra döner sermaye çalışmaları yaparak sanayi kuruluşlarına destek verdi. 1954 yılında Ankara’da kurulan Türk Traktör fabrikasında üretilen traktörlerin bazı parçaları Teknik Öğretmen Okulunun atölyelerinde üretildi.

Çok değil altmış yıl öncesinde el üstünde tutulan meslek liseleri kısa sürede gözden düşürüldü. Geçtiğimiz günlerde yaygın basında yer alan bir haber dikkatimi çekti. Belki birileri ortaya çıkar mesleki eğitimin önemini yeniden değerlendirir.

Okulları, öğrencileri suçlamak yerine sanayileşmiş ülkelerde meslek liselerinde teknik eleman yetiştiren okullarda nasıl bir eğitim veriliyor? Bu türden önemsiz gibi görünen konuları araştıran kişiler, kurumlar var mı? Canımız sıkıldıkça, konuşacak konu bulamadığımızda meslek liselerinde okuyan öğrencilere hakaret etmeye devam mı edeceğiz?

Bilmem kaç bin tane muhtar seçeceğiz. Meslek liseleri, üniversite diplomaları ne işe yarar? Yemek istesen yenmez. İçmek istesen içilmez. Bütün diplomaları bir araya toplasan muhtarlık seçimlerinde bir oy bile etmez.