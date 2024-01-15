Güneşin g‘sini yumuşatandı gök
Işığı toplayıcı etkisiyle lupun
Gazele mil çeken çocuk
Nasıl da çırak
Doğayı kundaklama dersinde
Ufkun tutuşması
Yanılsama şüphesiz kırmızıyla
Ol ışık kırılması
Yangınlara nazire
Doğayı okuma dersinde
Hangi denize sorsak
Akşamı
Tütün sarısına yazının
Ateş çiçeği açar hep
Hasretle yüreğinde
Gurbet meşkinde şarkıların
03 Ocak 2024
HATIRA
Susku, uyku hâliydi sözün
Rüyaya dönüşen
O diller üstü mana
Bilinçaltının yönettiği
Filim hikâyesi
Dilimlenmiş güneş
Portakal çiçeği kokuyordu
Bahçelerinde şehrin
Tersine akan nehirlerde
İlkyaz serinliği dağların
Kendi hırkasını söken güz
İki ters bi(r) düz
Kışla baharı örüyordu
Güneşin şişiyle
Kır minesi, gelincik desenli
Yasemen kokusuydu
Hatırası aşkların
Vaktin saklı bahçelerinde
03 Ocak 2024