Güneşin g‘sini yumuşatandı gök

Işığı toplayıcı etkisiyle lupun

Gazele mil çeken çocuk

Nasıl da çırak

Doğayı kundaklama dersinde

Ufkun tutuşması

Yanılsama şüphesiz kırmızıyla 

Ol ışık kırılması

Yangınlara nazire

Doğayı okuma dersinde

Hangi denize sorsak

Akşamı

Tütün sarısına yazının

Ateş çiçeği açar hep

Hasretle yüreğinde

Gurbet meşkinde şarkıların

03 Ocak 2024

HATIRA

Susku, uyku hâliydi sözün

Rüyaya dönüşen

O diller üstü mana

Bilinçaltının yönettiği

Filim hikâyesi

Dilimlenmiş güneş

Portakal çiçeği kokuyordu

Bahçelerinde şehrin

Tersine akan nehirlerde

İlkyaz serinliği dağların

Kendi hırkasını söken güz

İki ters bi(r) düz

Kışla baharı örüyordu

Güneşin şişiyle

Kır minesi, gelincik desenli

Yasemen kokusuydu

Hatırası aşkların

Vaktin saklı bahçelerinde

03 Ocak 2024