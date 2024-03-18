Mal bizim değil Allah'ın.Biz emanetçiyiz" sözleriyle gündem olan AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok'un akılları durduracak sayıda arsa, tarla ve ev sahibi olduğu ortaya çıktı.

Gazeteler “Altınok’un “Aile şirketimin 183 adet, benim 67 adet 1+1 dairem var” dediği Elmar Tower’da 1+1 evin fiyatı dudak uçuklattı.” başlığı ile açıklamaya çalıştılar son tabloyu.

Hemen hatırlatalım.

Olay şöyle gelişti.

CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın mal varlığını açıklamasının ardından "Mal bizim değil Allah’ın, hepsi Allah'ın, biz emanetçisiyiz" cevabıyla gündem olan AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut bey uzun süre suskun kaldı.

Sonunda açıkladı.

Altınok’ın mal varlığı özetinde, çoğunluğu anne ve babadan miras yoluyla kaldığı belirtilen 22 arsa, 23 tarla, 9 ev, 1 bostan, 1 bağ, 2 kargir ev ile 2 kargir bina yer aldı.

Dudak uçuklatıcı bir tablo.

Bitmedi:

Altınok devam etti:

"Altınok Gayrimenkul AŞ adında aile şirketinde yüzde 36,59 oranında şirket ortaklığım bulunmaktadır. 1991 yılında Maviş Koç'tan almış olduğum arazi, 2014 yılında adı geçen aile şirketimize ayni sermaye olarak konulmuştur. Şirkette bulunan yüzde 36,59 hisse payım buradan gelmektedir. Bu arazi daha sonra kat karşılığı inşaat sözleşmesi ile müteahhide verilmiştir. Buradan alınan daireler, Eskişehir yolu üzerinde bir projede yer almaktadır. Daireler şahsıma ait değildir. Şirketin aktifinde kayıtlıdır. Bu projeden şirketteki payıma düşen gayrimenkuller de yaklaşık olarak şu şekildedir: Yüzde 36,59 şirket hissesine karşılık 183 1+1 daireden 67 daire, 12 dükkandan 4,4 dükkan, 2 dükkandan yüzde 18 şirket hissesi karşılığı 0,36 dükkan, 3 dükkandan 0,09 şirket hissesi karşılığı 0,27 dükkandır."

Keçiören Belediyesinin eski başkanı Altınok:”İçinizde en ufak bir tereddüt olmasın! Ekte sunduğum tüm mal varlığım ANA SÜTÜ GİBİ AK VE HELALDİR…” diyor.

Bir okuyucu Altınok’un “dillere destan” mal varlığı konusunda (X) ten tepki göstermiş:

HÜSEYİN Çalışkaner: “Turgut Altınok’un mal varlığından ben de istiyorum. Adam Ankara’nın yarısını almış. Diğer yarısı da Melih Gökçek’in zaten.”

Haksız da değil yani…

Bir başka okuyucu da “Banka hesapları yok. Eşinin mal varlığı yok…”demiş..

Merak bu ya…

Başkan Ankara’da, nasıl ve neyle yaşamış?

Nakit yok.

Çek-senet yok..

Kart yok, kartuş yok…

Ohh ne rahat.. Yan gel de yat…