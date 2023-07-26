Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, yeni hizmet binasının salonunda tüm Tekirdağ köşe yazarlarına ve basın mensuplarına 20 Temmuz 2023 tarihinde öğle vakti bir yemekli toplantı yaptı. Birim amirleri ve daire başkanları da yanında olduğu halde, tüm basın mensuplarının ve köşe yazarlarının sorularını yanıtladı.

İnsancıl ve babacan tavırları ile tanıdığımız Sayın Kadir Albayrak, halk tarafından daha çok Tekirdağ’ın Kadir Abisi olarak anılıyor. Biz de yazımızın başlığında bu sıfatı kullandık.

Belli bir makam ve sorumluluk sahibi insanların ilin tüm yazar, çizerlerini toplayıp “Beni eleştirin, ilimizin ne sorunları var? Anlatın görüşlerinizden ilham alalım, sorun varsa eksiklerimizi görelim” demesi son derece toplumcu - demokratik tavırdır. Aynı zamanda büyük bir özgüvendir. Alnım açık yüzüm ak, çalışmalarımda iddialıyım demektir. Onlarca gazeteciyi karşısına alıp, sorun sorularınızı demekten daha demokratik, daha açık yürekli, yapıcı tavır ne olabilir ki?

Yazar-çizer kesimi duruşu gereği genelde muhaliftir. Gazeteci yazar, halkın, gören gözü, duyan kulağı, konuşan dilidir. Köşe yazarları toplum adına hizmet verirler.

O halde Kadir Abi sordu, mealen, “Halkın gözü gazeteciler, olumlu ve olumsuz ilimizdeki gelişmeleri nasıl görüyorsunuz?”

“İlimizin içinde ve dışında bu ilin daha uygar, daha gelişmiş, çağdaş yaşanabilir olması için neler duyuyor? Neler öneriyorsunuz? Neler yapabiliriz?”

“Yaşadığımız kentin bizim göremediğimiz aksayan sorunları sizin gözünüzde nelerdir? Dinlemek ve birlikte çözüm üretmek istiyorum.” dediği bir toplantıydı.

Demiştim, halkın gözü, kulağı, sesi gazetecilere bu soruyu sormasından daha anlamlı ne olabilirdi? Benim de düşündüklerimi konuştuğum; “Eskişehir Anadolu’da bir Avrupa Kenti olarak anılıyor. Tekirdağ ise Türkiye’nin Avrupa’sında, Avrupa kentlerinin özelliğini taşıyan bir kent özelliğini taşıyor” diye özetlediğim toplantıda, çoğunluk gazeteciler konuştu, sınırsız sorularını sordu. Soruların bir kısmını Kadir Abi kendisi yanıtlarken, bir kısmını da yetkili amirler yanıtladı.

Şehre Avrupa görünümü özelliği veren, yöneticilerin Avrupalı duruş, bakış ve yaşam biçimidir. Kadir Abi şehirde halktan birisi gibi korumasız gezer, gördüğü ayakkabı boyacısından simitçiye gülümseyerek selam verir. Oysa biz ne başkanlar gördük, asansöre biniyor, içerdekilere selam vermiyor. Seninle toka yaparken bile, gözü yıldızları sayıyor. Küçük dağları ben yarattım edasında.

Nezaketen söylemesen bile; “Seni verdiğimiz oylar mı böyle şımarttı?” Demek geçiyor insanın içinden.

Tekirdağ’ı bir bütün olarak, hiçbir ayrım yapmadan köylerine kadar adeta bir şantiyeye çeviren Büyükşehir Belediyesinin hizmetlerini görüyorduk, ancak daha ne çok hizmetleri varmış bilmediğimiz, toplantı sayesinde onları da öğrenmiş olduk.

Tüm sosyal demokrat belediyeler, ne yazık ki merkezi hükümet tarafından pek çok engellerle karşılaşıyor. Buna rağmen mucizeler yaratacak hizmetlere imza atıyorlar. TBB bunların başında gelen bir belediyecilik örneği veriyor.

Buna rağmen bazı gazetecilerin, patronlarının ısmarlama soruları ile ve başta da depremzedelere karşı tutum hakkında. Konuyu çarpıtarak Sayın Başkanı köşeye sıkıştırmaya çalışmaları ilginçti. Depremzedeler olayı gibi insani çalışmalardan bile siyasi getiri elde etmek isteyenlerin, ortaya konan objektif yanıtlar, somut veriler karşısında sanıyorum atmaya çalıştıkları çamur ellerinde kaldı.

TBB’nin başarılı çalışmaları ayrı bir yazımızın konusu olacak. Ancak örnek bir çalışmasına değinmeden geçemeyeceğim. Merkezi hükümet pek çok kendi belediye başkanını sorgusuz, sualsiz, üstün başarıları nedeniyle(!) bildiğiniz nedenlerden, hatta kimisini de salya sümük ağlatarak görevden alırken, Tekirdağ Belediyesi çatır çatır örnek bir çalışmaya imza atıyordu.

Çocukların kalabalık sınıflarda okuduğu, oturacak yer bulamadığı ortamda 11 ilçeye 11 okul projesini hayata geçirdi. Ülkede bunun bu çapta bir örneği daha yoktur. TBB’yi eleştirirken önce bu konuyu göz önüne getirip, eleştirmenin ağzını çalkalayıp konuşması gerekiyor.

Biz yazarlar toplum için yapılan her getiriyi şahsımızın da getirisi sayarız. Bu bağlamda toplantının asıl ereği için, Kadir Abi diyor ki; “Biz ufkumuzun erdiği iyileri yaptık ve devam ediyoruz, ancak iyide sınır yoktur. Daha iyisini siz önerin yaşadığımız kentte yaşam standartlarını en üst düzeylere birlikte çıkaralım…” söyleminden, arayışından ibaret bir toplantıydı.

Örnek sosyal demokrat belediyeciliğe de bu yakışırdı. Halka ve hakka hizmetiniz daim olsun Kadir Abi.