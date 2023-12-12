*** Okurlarımızla, her şeyi açık ve şeffaf şekilde paylaşmak gibi bir alışkanlığım var. Bir süredir bunu yapamıyordum. Yılın sonu yaklaşırken, bazı konularda okurlarımızı ve kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı, hatta zorunluluğu duyuyorum.

*** Basın İlan Kurumu’nun yönetmeliği çerçevesinde 12 sayfa çıkma olanağı doğunca, ağır baskı ve kâğıt maliyetlerini birazcık geriye çekebilmek için 16 sayfadan 12 sayfaya düştük. Daha önce 16 sayfaya sığmaz, bazı günler 20 sayfaya çıkardık. Bu kez, 12 sayfaya hiç mi hiç sığamıyoruz. Bazı günler mecburen 16 sayfa çıkıyoruz da, ödemeleri yapan muhasebede hemen kaşlar çatılıyor.

*** Gazeteye sığdıramadığımız haberleri, internet haber sitemizde veriyoruz hadi, ama köşe yazarlarımıza karşı öylesine mahcup oluyoruz ki…Yerel basında bu kadar çok ve nitelikli köşe yazısı yok diye övünürken, bize ulaşan yazıların çoğuna yer veremez olduk.

*** Bazı mesleki veya sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri, genel merkezlerinden gelen uzun metinleri, altındaki ismi değiştirip basına paslamayı marifet sayıyorlar. Bizim o metinleri didik didik okuyup özet çıkarmamız gerekiyor ki, kimsenin o kadar zamanı yok. Geldiği gibi yayınlanınca da okuyucu göz ucuyla bakıp geçiyor. Okuyorsa eğer, tek haberi veren okuyor. Lütfen bunu yapmayın, biraz emek harcayıp açıklamalarınızı okunur şekilde kısaltın.

*** Gazetemizin ve internet haber sitemizin toplam çalışan sayısı 18. Özellikle asayiş haberlerini, sabaha kadar takip ediyoruz, anında internet haber sitemizden kamuoyuna ulaştırıyoruz. Zira, halkın haber alma hakkı, en temel ve kutsal insan haklarından biri. Ama, bizim haberimiz siteye düşer düşmez çalınıyor.

*** Teknik veya hukuki bakımdan ne tedbir alabiliriz diye günlerdir arayış içindeyiz. Ama, toplumun da biraz olsun duyarlı olması gerekmez mi? Emek verenle emek çalanın birbirinden ayırılması, hakkaniyetin, adil olmanın gereği değil mi? Asparagası, sansasyonu, şantaj gazeteciliğini geçtik, bari emek hırsızlığına karşı “hak ve adalet” istiyoruz.

*** Sosyal medyada rastladığınız haberi “ihbar” kabul edip sizin yeniden oluşturmanız, varsa eksik bilgilerini tamamlamanız elbette doğaldır. Ama, virgülüne dokunmadan kopyala-yapıştır yapmanın ahlâkî bir tarafı olabilir mi?

*** Son yıllarda bu iddiamı sık sık dile getiriyorum. Yerel basında böyle kapsamlı, etkin ve doyurucu “spor sayfası” yok. Spor Servisi bazı günler 5 sayfa birden istiyor, pazarlıkla 4’e düşürüyoruz. Spor kamuoyu, bu büyük emeğin ve özverinin ne kadar farkında bilemiyorum. Gazetemizin Spor Müdürü Hüseyin Aşkın ile İnternet Haber Sitemizin Spor Muhabiri Rıfat Kara’yı Çorum kamuoyu önünde bir kez daha kutluyorum, alınlarından öpüyorum.

*** Biliyorsunuz, Cumhuriyetimizin 100. yıldönümünde iki gün üst üste 48’er sayfa, iki günde toplam 96 sayfa çıkmıştık. Önceki gün Tuncay Özkan’la kahvaltı yaparken bunu söylediğimde, kendisi de çok şaşırdı. Yerel gazetecilik adına gerçekten güzel işler yapıyoruz, seviyemizi, yapıcılığımızı, objektifliğimizi ve ilkelerimizi hassasiyetle koruyarak…2024’te daha güzel işlere, inşallah.