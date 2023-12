Çorum'da Yavruturna Mahallesi, benim de mahallem sayılır. On iki, on üç, on dört yaşlarımın anıları var orada. Sokaklarında ayak izlerim var.

İlkokulu bitirince ortaokulda okumak için gelip ev kiraladı ailem burada. Ev dediğime bakmayın, bir yıl bir evin bir odası, ertesi yıl yine bir evin bir odası, üçüncü yıl Kağnıcılar'ın evin bodrumunda bir hücre.

Halk kütüphanesi, yakınındaydı mahallenin. Arada Piri Baba Parkı vardı. Gider, kütüphanede çalışırdım derslerime.

Evde, o bir göz odada üç nüfus olurduk çoğu zaman. Sefa Kaya, ben, bir de dönüşümlü olarak köyden gelip giden annelerimiz.

Sefa Kaya, öğretmen okulu öğrencisiydi. Akraba idik. Babam, babasının dayısıydı.

Sefa ağabey çocukluktan gençliğe geçmişti, ben ise daha çocuktum.

Matematik dersinde ödevlerimi yaparken yardım ederdi. Özveriliydi.

Çalıştığı köylerde sevilen bir öğretmen oldu. Kredi Yurtlar Kurumu'nda değişik yerlerde yurt müdürlüğü görevlerinde bulundu. Demokrat kişiliğinden, yurtseverliğinden ödün vermedi. Sürgünler yaşadı, yılmadı.

Zaman zaman görüşürdük. Üniversite gençliğinin de ağabeyi idi. Gençleri çok seviyordu. Onların yanında, yakınında oldu hep.

Aramızdan 60'lı yaşlarında erken ayrıldı.

Bayrağı oğlu taşıyor şimdi. Köyümüzden yetişen ilklerden o. Bilim insanı, profesör.

Ben mi?

Asıl mesleğim öğretmenlikti. Emekli oldum. Emekli olmadan önce, İstanbul Hukuk Fakültesi'nin diplomasını da koydum cebime. 23 yıldır da Ankara'da avukatlık yapıyorum.

Benim gibi, Sefa Kaya gibi birçok köy çocuğunu bağrına bastı Yavruturna Mahallesi. Eledi, beledi insan içine kattı.

Arada bir Çorum'a, Alaca'ya bağlı köyüme giderim. Bağımı hiç kopamadım. Çorum Haber Gazetesi'nde bana verilen bir köşede "ARADA BİR" köşesinde düşüncelerimi, duygularımı paylaşırım.

2024 Mart'ında Belediye Başkanları, Belediye Meclis Üyeleri, mahalle, köy muhtarları seçimi var

En önemli seçimlerden biri muhtar seçimidir. Kazanan hakkıyla kazanır. Aldığı oylar mühürlü oylardır. Yani çürük malzeme yoktur oy sandığında. Sandığa halkın gerçek iradesi yansır.

Muhtar adaylarının adları da duyulmaya başlandı.

Eş dost, tanıdık daha başka muhtar adayları da çıkacaktır belki.

Bu demokratik yarışta Ankara'da İncirli Mahallesi Muhtarı Bektaş Çelik yine aday. Oylarımız ona. Başarılar dilerim.

Köyümdeki muhtar adaylarına da Yavruturna Mahallesi muhtar adaylarına da yine başarılar dilerim.

Yavruturna Mahallesinde Süleyman Kamışlı bu adaylardan biri.

Onu tanıyorum.

Hamalla hamal, çocukla çocuk, vali ile vali olur.

Koşturur

Alçakgönüllüdür,

Özverilidir,

Yüreği sevgi doludur.

Hatiptir,

Şairdir,

Saygılıdır.

Yavruturna Mahallesi'ne muhtar seçilirse, bize de oralara, ziyaretine gitmek düşer.

Önce kutlamaya gideriz, sonra her gidişimizde çayını içmeye gideriz.

Biliyorum, o eski mahalle yok artık. O Çorum evleri, o kanatlı kapılar yok.

Nasıl da çarçabuk eskittik anıları?

Kimin işi yaşamı ters yüz etmek, kimlerin aklı?

Anılarda kaldı, şiirlerde kaldı 60 yıl öncesi.

Bir dostluklara sığınmak kaldı, bir de şiirlere.

KANATLI KAPILAR*

Çorum'da

Hangi sokağa girseniz

Kanatlı kapıları vardı evlerin

Evlerde, Ahi aileler

Keneciler, Kağnıcılar, Kavukçular...

Bir eli Uzak Asyalı

Troyalı, Hititli öteki eli

Tokmakları vardı kapıların

Sesi başka evlerden duyulan

Gelen, boş dönmezdi

Veren eli kimse görmezdi

Sokakların yüzü gülerdi

Kapıların tokmaklarına uzanırdı

Köylü elleri

Hastası olan, çocuğu okuyan...

Ellerinden tutulurdu gelenlerin

Öpülürdü saygıyla büyüklerin elleri

Nasıl da kucaklaşırdı dostluklar!

Erkeğin eli başka tokmağa uzanırdı

Kadının eli başka

Kapı, aynı kanatlı kapı

Dili başka

Kanatları kırıldı

Kanatlı kapılı evlerin

Camı, çerçevesi kırıldı

Yeni evler yapıldı yerlerine

Kanatlı kapıların yerini

Demir kapılar aldı

Keneciler hangi dairede

Kağnıcılar hangi katta oturur

Kimse bilmez

Adı, sanı kalmadı

Hacısı, hocası kalmadı şehirlerin

Pir'i, Bektaşi'si...

Gönül kapısıydı her biri

Biri

Bir kanadıydı kapının

Diğer kanadıydı öteki

Çorum'da

Kanatlı kapıları vardı evlerin

---------------------------

*Zeynal GÜL, Kolum Kanadım Pür Çiçek, Şiirler, Barış Kitap, 2020-ANKARA