Çorum'da Yavruturna Mahallesi, benim de mahallem sayılır. On iki, on üç, on dört yaşlarımın anıları var orada. Sokaklarında ayak izlerim var.
İlkokulu bitirince ortaokulda okumak için gelip ev kiraladı ailem burada. Ev dediğime bakmayın, bir yıl bir evin bir odası, ertesi yıl yine bir evin bir odası, üçüncü yıl Kağnıcılar'ın evin bodrumunda bir hücre.
Halk kütüphanesi, yakınındaydı mahallenin. Arada Piri Baba Parkı vardı. Gider, kütüphanede çalışırdım derslerime.
Evde, o bir göz odada üç nüfus olurduk çoğu zaman. Sefa Kaya, ben, bir de dönüşümlü olarak köyden gelip giden annelerimiz.
Sefa Kaya, öğretmen okulu öğrencisiydi. Akraba idik. Babam, babasının dayısıydı.
Sefa ağabey çocukluktan gençliğe geçmişti, ben ise daha çocuktum.
Matematik dersinde ödevlerimi yaparken yardım ederdi. Özveriliydi.
Çalıştığı köylerde sevilen bir öğretmen oldu. Kredi Yurtlar Kurumu'nda değişik yerlerde yurt müdürlüğü görevlerinde bulundu. Demokrat kişiliğinden, yurtseverliğinden ödün vermedi. Sürgünler yaşadı, yılmadı.
Zaman zaman görüşürdük. Üniversite gençliğinin de ağabeyi idi. Gençleri çok seviyordu. Onların yanında, yakınında oldu hep.
Aramızdan 60'lı yaşlarında erken ayrıldı.
Bayrağı oğlu taşıyor şimdi. Köyümüzden yetişen ilklerden o. Bilim insanı, profesör.
Ben mi?
Asıl mesleğim öğretmenlikti. Emekli oldum. Emekli olmadan önce, İstanbul Hukuk Fakültesi'nin diplomasını da koydum cebime. 23 yıldır da Ankara'da avukatlık yapıyorum.
Benim gibi, Sefa Kaya gibi birçok köy çocuğunu bağrına bastı Yavruturna Mahallesi. Eledi, beledi insan içine kattı.
Arada bir Çorum'a, Alaca'ya bağlı köyüme giderim. Bağımı hiç kopamadım. Çorum Haber Gazetesi'nde bana verilen bir köşede "ARADA BİR" köşesinde düşüncelerimi, duygularımı paylaşırım.
2024 Mart'ında Belediye Başkanları, Belediye Meclis Üyeleri, mahalle, köy muhtarları seçimi var
En önemli seçimlerden biri muhtar seçimidir. Kazanan hakkıyla kazanır. Aldığı oylar mühürlü oylardır. Yani çürük malzeme yoktur oy sandığında. Sandığa halkın gerçek iradesi yansır.
Muhtar adaylarının adları da duyulmaya başlandı.
Eş dost, tanıdık daha başka muhtar adayları da çıkacaktır belki.
Bu demokratik yarışta Ankara'da İncirli Mahallesi Muhtarı Bektaş Çelik yine aday. Oylarımız ona. Başarılar dilerim.
Köyümdeki muhtar adaylarına da Yavruturna Mahallesi muhtar adaylarına da yine başarılar dilerim.
Yavruturna Mahallesinde Süleyman Kamışlı bu adaylardan biri.
Onu tanıyorum.
Hamalla hamal, çocukla çocuk, vali ile vali olur.
Koşturur
Alçakgönüllüdür,
Özverilidir,
Yüreği sevgi doludur.
Hatiptir,
Şairdir,
Saygılıdır.
Yavruturna Mahallesi'ne muhtar seçilirse, bize de oralara, ziyaretine gitmek düşer.
Önce kutlamaya gideriz, sonra her gidişimizde çayını içmeye gideriz.
Biliyorum, o eski mahalle yok artık. O Çorum evleri, o kanatlı kapılar yok.
Nasıl da çarçabuk eskittik anıları?
Kimin işi yaşamı ters yüz etmek, kimlerin aklı?
Anılarda kaldı, şiirlerde kaldı 60 yıl öncesi.
Bir dostluklara sığınmak kaldı, bir de şiirlere.
KANATLI KAPILAR*
Çorum'da
Hangi sokağa girseniz
Kanatlı kapıları vardı evlerin
Evlerde, Ahi aileler
Keneciler, Kağnıcılar, Kavukçular...
Bir eli Uzak Asyalı
Troyalı, Hititli öteki eli
Tokmakları vardı kapıların
Sesi başka evlerden duyulan
Gelen, boş dönmezdi
Veren eli kimse görmezdi
Sokakların yüzü gülerdi
Kapıların tokmaklarına uzanırdı
Köylü elleri
Hastası olan, çocuğu okuyan...
Ellerinden tutulurdu gelenlerin
Öpülürdü saygıyla büyüklerin elleri
Nasıl da kucaklaşırdı dostluklar!
Erkeğin eli başka tokmağa uzanırdı
Kadının eli başka
Kapı, aynı kanatlı kapı
Dili başka
Kanatları kırıldı
Kanatlı kapılı evlerin
Camı, çerçevesi kırıldı
Yeni evler yapıldı yerlerine
Kanatlı kapıların yerini
Demir kapılar aldı
Keneciler hangi dairede
Kağnıcılar hangi katta oturur
Kimse bilmez
Adı, sanı kalmadı
Hacısı, hocası kalmadı şehirlerin
Pir'i, Bektaşi'si...
Gönül kapısıydı her biri
Biri
Bir kanadıydı kapının
Diğer kanadıydı öteki
Çorum'da
Kanatlı kapıları vardı evlerin
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*Zeynal GÜL, Kolum Kanadım Pür Çiçek, Şiirler, Barış Kitap, 2020-ANKARA