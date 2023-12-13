İşte size, ülkemiz inşaatlarından dört ayrı görüntü.
Elektrik ve sıhhi tesisat döşeme amacıyla(!) sorumsuzca ve düşüncesizce kırılarak, işlevsiz hale getirilen kolonlar ve kirişlerin resmi.
Şimdi bu aşamada sorulması gereken soru şu:
Kim ya da kimler, neden, nasıl yiyebiliyor bu haltı?
Bu sorunun yanıtı da şu:
Yüklenicilerin ve de mühendislerin gözetiminde; eğitimsiz, eğitimsiz olduğu için de sorumsuz sıhhi tesisatçılar ve elektrikçiler yiyor bu haltı… (Sorumluklarının bilincinde olup, dürüst çalışan yüklenicileri tenzih ederim)
Bu sorumsuzca davranışı sadece yüklenici efendiler görmezden gelmiyor ki; bir de onu (sözde) denetleyen yapı denetim firmaları var. O firmaların bünyelerinde mimar(lar) var, inşaat mühendis(ler)i var, elektrik mühendis(ler)i var.
Onlar ne yapıyorlar?
Onu da söyleyelim.
Onlar da oturdukları koltuklarından, bulundukları klimalı odalardan, sorumlu oldukları inşaatları denetliyorlar! (Sorumluluklarının bilincinde olup dürüst çalışan denetim firmalarını tenzih ederim)
Neden?
Çünkü ilkokuldan başlayarak aldıkları eğitim, onlara bu kadarcık “sorumluluk bilinci” aşılıyor.
Yani?
Yani (hiç alınıp, gücenmesinler ama) mimar ve mühendislerimizin büyük bir bölümü de EĞİTİM YOKSUNU…
Eğitim yoksunu oldukları için de SORUMSUZ SORUMLULAR…
Ama efendim olur mu, öyle şey?
Olur.
Kimse sınamaya, test etmeye kalkmasın beni; (Alanya’da) “yaptıkları ya da restore ettikleri binaların altında, sırf bir dükkân çıkarma uğruna” aptalca kesilen kolon ve kirişlerin, hangi Yapı Denetim Firması’nın yetki ve gözetiminde, hangi inşaatlarda yapıldığını tek tek yazar, dökerim buraya; tümden rezil olurlar...
* * *
Şunu söylemek, sözü şuraya getirmek istiyorum.
Geçen gün de yazdım; öğretimle, eğitim aynı şey değil.
Eğitim, sağlıklı, tutarlı olmayınca, “sorumluluk bilinci” de olmuyor.