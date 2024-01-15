*** Emperyalizm, Ortadoğu coğrafyasını yeniden dizayn ediyor. “Bahar” adı altında “demokrasi” götürme aldatmacasıyla, ülkeleri kan gölüne döndürüyor. Ortadoğu’nun en katı diktatörlükleri ile işbirliğinde hiçbir sakınca görmezken, sözde “otoriter” diye nitelediği rejimleri yerle bir edip, doğal kaynaklarına çöküyor.

*** “Büyük Ortadoğu Projesi”nin aslında “Büyük İsrail Projesi”nden başka bir şey olmadığını da, devam eden Gazze katliamları açıkça gösterdi.

*** Ve emperyalizmin hedefinde şimdi Türkiye var. 1980’lerde sahaya sürülen bölücü terör örgütü de, aynı ellerce oluşturulan sözde “İslamcı” terör odakları da, “kullanışlı birer aparat” olarak ihtiyaç duyulduğunda harekete geçiriliyor.

*** Ne yazık ki, demokrasi, hukuk, insan hakları gibi evrensel değerlerden uzaklaşılması da, daima emperyalist emeller için gerekçe oluşturuyor.

*** Türkiye, Ulusal Kurtuluş Savaşı’nda olduğu gibi, milli birlik ve beraberlik içinde, kurulmuş tüm tuzakları boşa çıkarma ve Sevr heveslerini bir kez daha yırtıp atma zorunluluğu ile karşı karşıya.

*** Vatanını, milletini, bayrağını sevenler! Uyanalım! Türkiye Cumhuriyeti’nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü ve çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkma hedefinde, yeniden ve hiç kopmamacasına birleşelim!