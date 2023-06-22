Ahmet Haşim diyor ya:

Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden,

Eteklerinde güneş rengi bir yığın yaprak.

Ve bir zaman bakacaksın semaya ağlayarak.

Sular sarardı yüzün perde perde solmakta,

Kızıl havaları seyret ki akşam olmakta…

*

Yahya Kemal, bir başka anlatıyor, o kaçınılmaz sona yaklaşmayı:

Günler kısaldı…

Kanlıca’nın ihtiyarları

bir bir hatırlamakta

geçen sonbaharları.

Yalnız bu semti sevmek için

ömrümüz kısa…

Yazlar yavaşça bitmese,

günler kısalmasa…

*

Ama, akşam oluyor…

Ama, kısalıyor günler…

*

Kimi çocukluktan, kimi ilk gençlik yıllarımızdan, ya da biraz daha yakın yıllardan…

Dostlarımız birer birer terk edip gidiyorlar bizi…

Arkalarında derin hüzünler bırakarak…

*

İşte, dost gibi dost, kardeş gibi kardeş, arkadaş gibi arkadaş bir güzel insanı daha toprağa verdik.

Kenan Nuhut’u kalplerimize gömdük.

*

Yazacağım çok şey var hakkında, ama şimdilik, o görkemli cenaze töreninden bahsetmekle yetineceğim.

Cahit Sıtkı, “35 Yaş” şiirini “Bir namazlık saltanatın olacak/ taht misali o musalla taşında” diye bitiriyor ya, sevgili dost, musalla taşından şöyle bir başını kaldırıp bakabilseydi, “Boşa geçirmemişim bir ömrü” diye düşünürdü herhalde…

Cenazede gördüğüm, selamlaştığım veya konuştuğum kimseleri yazsam mı diye düşünüyorum, ama ne mümkün…

Sadece benim tanıdığım yüzlerce ismi nasıl hatırlayabilirim, nasıl yazarım?..

*

Fazla söze de gerek yok aslında, tek bir anlatım yeter:

O bir “efsane spor adamı” idi.

Sevgi biriktirdi, dostluk biriktirdi 67 yıllık ömrü boyunca…

Ve erkenden de bırakıp gitti aramızdan.

*

Seni çok arayacağız, çok özleyeceğiz değerli dost.

Işıklar içinde uyu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başdanışmanı’nın cenazesinde…Karede Çorum’dan Ahmet Ahlatcı, CHP Milletvekili Mehmet Tahtasız ve Çorum eski Milletvekili Muharrem Şemsek görülüyor. (Çorum eski Milletvekili Salim Uslu da cenazede hazır bulundu.)

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, CHP İl Başkanı Ümit Er ve İç Anadolu Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Salim Çoruk, cenaze namazı öncesi…

Vali Mustafa Çiftçi, Cemile Nuhut’a başsağlığı dileğinde bulunurken…

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere de cenazeye katıldı.

Onur Yolyapar, Erdal Ertuğrul, Ahmet Ünal, emekli Çorum Vergi Mahkemesi Başkanı Yaşar Köse ve Mehmet Yolyapar…

Çorum eski Valisi, emekli Anayasa Mahkemesi Üyesi Mustafa Yıldırım ve Çorum eski Milletvekili Ali Haydar Şahin.

Eş ve baba acısı…

Kemal Kılıçdaroğlu, cemile Nuhut’a başsağlığı dileğini iletirken…

Ahmet Ahlatcı, yakın dostunun eşi Cemile Nuhut’a ve kızlarına taziyelerini iletiyor.

Kenan Nuhut’un Halter Federasyonu Başkanlığı döneminden yakın dostları, Karşıyaka Camii’nde…

(Karşıyaka Camii’ne cenaze namazına başlanacağı sırada ancak yetişebildiğim için, sevgili kardeşim, meslektaşım Servet Mete’den fotoğraf desteği aldım. Kendisine teşekkür ediyorum.)