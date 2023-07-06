1963 yılında Çorum lisesinden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tarih bölümünü kazandım. Çorum’dan sonra İstanbul’un ve özellikle fakültenin sosyal hayatı beni çok şaşırtmıştı. Yaklaşık 3-4 ay alışmakta zorlandım.

Osmancık’ta çocukluktan beri sokaklarda ıslık çalarak dolaşırdım. Bu alışkanlığımı Fakültede sürdürürken Prof. Dr. Ahmet Caferoğlu’nun uyarısıyla ıslık çalmayı bıraktım. Kasımpaşa’lı Adil adlı bir arkadaşım “Gel Özata seni Üniversite korosuna götüreyim de ıslığından kurtulalım” diyerek beni Üni. Korosu şefi sevgili hocam Süheyla Altmışdört’le tanıştırdı. Bu vesileyle sevgili hocam Süheyla Almışdört’ü sevgi ve saygıyla anıyor kendisine sağlıklı ve mutlu nice yıllar diliyorum.

İşte o günden beri yaklaşık 60 yıldır korolarda korist olarak çalışmaya başladım.

Yahya Kemal Beyatlı üstadım, “Musiki denilen nutku ilâhi, engin bir denizdir namütenâhi” diye boşuna söylememiş.

Ben de bu yüzden klasik Türk müziğinin hayranıyım. Sanırım 25-30 sene önce Osmancık’lı udi Muammer Okutan üstadın Çorum’da yaptırdığı çok güzel bir udum var. Onunla kendi kendimi oyalayarak hayatı ve yaşamı demlemeye çalışıyorum. Saba makamını, Uşşak makamını ve Hüseyni makamını çok severim.

BUGÜN DERSİMİZ UŞŞAK MAKAMI

Uşşak, aşıklar demektir. 17. yüzyılda ortaya çıkan Uşşak makamı çok sevilmiş ve

bu makâmdan çok güzel, sanatlı ve klasik eserler bestelenmiştir.

Klasik Türk müziğinde Saba makamından sonra en çok sevdiğim makam Uşşak makamıdır. Genç yaşında ölen Şevki Bey (1860-1891) en çok Uşşak makamında

şarkılar bestelemiştir. Şimdi sözün bittiği yere geldik.

Sazlar Tatyos Efendi’nin Uşşak peşrevini çalıyor.

Sözleri Kâzım Ömer beye, bestesi Lem’i Atlı’ya ait Uşşak şarkıyla Uşşak faslımız başlıyor.

Günler geçiyor gönlümün ezvâkı tükendi, (Ezvak=Zevkler)

Sustum da hazin ruhumun feryadı tükendi.

Bilmem ki gönül sen ne idin, sende ne vardı?

Ömrüm bitiyor aşkımın ilhamı tükendi..

Sözleri Hüseyin Yurdabak, bestesi Semahat Özdenses’e ait Uşşak şarkıyı çok severim;

Her mevsim içimden gelir geçersin, / Sen vefasız yolcu kalbim viran edersin..

Merhaba demeden elveda dersin, / Sen vefasız yolcu kalbim viran edersin..

Sözleri Ahmet Cengizoğlu’na bestesi Semahat Özdenses’e ait Uşşak şarkı da güzeldir.

Akşam oldu hüzünlendim ben yine / Hasret kaldım gözlerinin rengine,

Gel mehtabım, gel sevgilim gel yine / Hasret kaldım gözlerinin rengine…

Bu iki güzel şarkıyı bir konserde konuğumuz olan rahmetli Semahat Özdenses’i sahneye alıp koroyla beraber söylemiştik.

Sözleri Üryanizâde Sait Beye, bestesi Şevki beye ait çok sevdiğim bir Uşşak şarkı daha;

Reng-i ruhsarına gülgun dediler, / Şive-i hüsnüne efsun dediler,

Hal-i şurideme meftun dediler, / Sana Leyla, bana Mecnun dediler…

Sözleri Erol Kavşit, bestesi İskilip’li hemşehrimiz rahmetli Erdoğan Berker’e ait;

Şarkılar yazdım sana, sazlar seni kıskandı,/ İçimdeki sevgiler hazlar seni kıskandı,

Viran olan gönlümde bir çiçek açtı diye, / Yalnız baharlar değil, yazlar seni kıskandı..

Sözleri Reşat Bilgin’e, bestesi Sadettin Kaynak’a ait şu güzel Uşşak şarkıyı çok severim.

Mihnetle geçen ömrüme bir pembe şafaksın (Mihnet= Hak edilmeyen üzüntü)

Ufkumda güneşler gibi açtın, açacaksın,

Aşkın ezeli nurunu saç, kalbime aksın,

Ufkumda güneşler gibi açtın, açacaksın,

Hacı Karabet Efendinin şu nefis Uşşak şarkısıyla uşşak faslımız ona eriyor.

Kaldı ateşler içinde yine sevdalı serim, (Ser=Baş)

Nereden gördü seni kahrolası didelerim? (Dide=Göz)

Görsem azar-ü sitem, görmesem artar kederim,

Nereden gördü seni kahrolası didelerim?

Ben de şarkıların ve bestelerin öznesi çok sevdiğim şiire şöyle bir güzelleme yapayım.

Şiir Tanrı dilidir ibadettir insana,

Şiir sevgi selidir saadettir insana

İlâhi bestedir şiir insan makamında,

Aşıktır, sevgilidir, zarafettir insana…(Mehmet Özata)

5 Temmuz 2023