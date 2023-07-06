Bir fikri savunup dururken, birdenbire fikir değiştirenlere halk arasında söylenen güzel bir söz vardır hani, “kıvırıyor” denir. Bunun bir başka şekli de kenara çekilerek sorumlu olduğu her şeyi inkâr edip, hiç bir şey olmamış gibi davranmaktır. Buna da halk arasında “3 maymunu oynamak” adı verilir.

Peki, biz o üç maymunu nasıl biliriz?

“GÖRMEDİM”,

“DUYMADIM”,

“SÖYLEMEDİM” ya da “BİLMİYORUM”.

Yani, konu ile ilgili herhangi bir bilgisi olmadığını belirtmek amacıyla kendini savunma ve temize çıkarma sözcükleri diyebiliriz. Kısaca belirtirsek de, “ben masumum, bu işte hiçbir rolüm yoktur, siz suçluyu başka yerde arayın” gibi bir anlama gelir.

Şimdi de bu 3 maymun aslında neymiş, ona bakalım:

Bununla ilgili binlerce espri üretilmiştir ama hepsi de yanlış bilgilere dayanır. İşin aslını ise ta Japonya’da buluruz. 3 maymun, aslında 17’nci yüzyılda Japonya’nın Nikko şehrinde Tosho Gu tapınağının kapısına yapılan bir oymadır. İsimleri de “NİKKO MAYMUNLARI” olarak bilinir.

Bu 3 maymunun gerçek adları şöyledir;

“MİZARU”,

“KİKAZARU”

“İWAZARU”

Buraya kadar her şey normal. Bu sözcüklerin ne anlama geldiklerini incelediğimizde ise şaşırıp kalıyoruz. Çünkü öyle bizim bildiğimiz anlamlarda değil, çok çok farklı anlamlar içeriyor.

Şimdi de bunları görelim:

Mizaru'yu biz “GÖRMEDİM” diye biliriz ama doğrusu, “KÖTÜ GÖZLE BAKMA“.

Kikazaru'yu biz “DUYMADIM” diye biliriz ama doğrusu, “KÖTÜYÜ DİNLEME”.

İwazoru'yu biz “SÖYLEMEDİM ya da “BİLMİYORUM” diye biliriz ama doğrusu, “KÖTÜ SÖZ SÖYLEME”.

Sizin de fark ettiğiniz gibi her üç maymun da yaptığını inkâr etmek anlamında değil, “İYİYE VE DOĞRUYA DAVET” ya da “KÖTÜDEN KAÇINMA” anlamlarında kullanılıyor.

Peki, biz niye olması gereken bu anlamlarında değil de, gördüğü, yaptığı, duyduğu her şeyi inkâr etme anlamında kullanıyoruz? Tabii ki sorumluluğu üstümüzden atmak için. Çünkü Japonlar, kendilerinin sorumlu olduğu bir şeyin ters bir sonuç vermesi durumunda hemen sorumluluğu kabul ederek gerekeni yapıp istifa ediyor. Hatta hatta bu nedenle "Harakiri” denilen bir yöntemle yaşamına son verebiliyor. Boğaz köprüsünün inşaat aşamasında teknik bir hata yüzünden çelik halatın kopmasından ve yaşanan gecikmeden kendisini sorumlu tutup intihar eden Japon Mühendis Ryoichi Kishi gibi.

Ya bizimkiler ne yapıyor? Ha onlar mı; ne suçları var canım? Bütün suç ölenlerde. “Kaderleri böyleymiş”, ya da “işin fıtratı bu” deyip geçersin. Hem, yukarıdakiler de aynı kafada olduğu sürece hiç korkma, sana kimse zarar veremez. 3 maymunu oynar, işine devam edersin.

Hem ölenler şehit olup Cennete gidiyorlar, daha ne istiyorsunuz?

DÜŞÜNEN SÖZLER:

•Vazifesini yerine getirmemiş olanın vicdan yarasına ne mazeretin devası, ne ilacın şifası deva getiremez. MEVLANA

•İnsanlar ne ederse kendine eder ama sorarsan suçlu ya hayattır ya da kader. ANONİM

•Sütten çıkınca bütün kaşıklar aktır. Önemli olan, içinden çıktığın sütü ak bırakmaktır. MEVLANA

•Bahane kıl gibidir, herkeste bulunur. Ama çare akıl gibidir herkeste bulunmaz. LAO TZU

•Başarılı insanlar problemleri kabullenir, çözüm bulurlar. Başarısızlar çözümleri kabullenir, problem bulurlar.