Ve hemen, bu rakamı kendisinin karşılayacağını söyledi.

Bu güzel organizasyonun önünde artık hiçbir engel kalmamıştı.

Bu olaydan 3-4 gün sonra Vali Yardımcısı Ahmet Soley’in makamında ikimiz gelecek konukların yol ve konaklamalarını tek tek ayrıntılı bir şekilde hazırlarken Özel Kalem Müdürü İhsan Hekim telefonla acilen Ahmet Soley’i makama çağırdı. Ben Ahmet Soley’in odasında yaklaşık yarım saat oturduktan sonra Ahmet Soley gülerek kapıdan içeri girdi ve “Aliciğim, artık her şey tamam, nakit eksiğini Haydar Ali Öztaş çözmüş, bu etkinliği en güzel şekilde yapıyoruz” diye konuştu.

Bu gelişmeler üzerine hemen Kültür Müdürü rahmetli Mümtaz İdil bilgilendirildi. Ankara’da gerekli kişilerle görüşerek Çorum’a gelmeleri sağlandı.

Genç Yorumcular Oda Müziği Yarışması Düzenleme Kurulu:

Gülören Cangal- CSO Çello Sanatçısı- Prof. Dr. Bediz Kınıklı (Koçak) Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Viyola Sanatçısı- İmer Saraçoğlu Viyola sanatçısı ve Amsterdam Concertgebouw Orkestrası

Genç Yorumcular Oda Müziği Jüri Heyeti

Jüri Başkanlığını Fahri Hemşerimiz Gürer Aykal’ın yaptığı Genç Yorumcular Oda Müziği Jüri Heyetinde adına kanun çıkarılan ve yurt dışına bir kıvılcım olarak gönderilip, alev olarak yurda dönen dünyaca ünlü keman virtiözü rahmetli Suna Kan, yine dünyanın en önemli piyanistlerinden rahmetli Ayşegül Sarıca, dünyanın birçok yerinde verdiği başarılı konserler ile adını duyuran keman sanatçısı Ayla Erduran, Michel Margand ve CSO trompet sanatçısı Erden Bilgen bulunuyordu.

O zaman hem yarışmacılar hem de jüri üyelerine aynı yerde yemek veriyorduk. Suna Kan ve Michel Margand ile yemek sonrasında bir araya geldik ve ben Suna Kan’a organizasyonu nasıl bulduğunu sordum. O da bana “Çok amatör ruhla hazırlanmış güzel bir organizasyon. Herkes canla, başla gelen konukları memnun etmek için uğraş veriyor. Yarışmacı gençler, jüri üyeleri olarak bizler, gelen konuklar hep bir aradayız. Buna rağmen çok ilginç, hiçbir aksama olmuyor” diye yanıtladı.

Bizim konuşmamızdan sonra Suna Kan Michel Margand ile bir şeyler konuştu ve bana dönerek “Michel Margand dünyanın birçok ülkesinde jüri üyeliği yaptım ama buradaki gibi jüri ile yarışmacıların bir araya geldiğini hiç görmedim. Hem jüri, hem yarışmacılar normalde birbirini sadece yarışmada görürler. Oysa biz her yerde yarışmacılarla beraberiz. Önceden yadırgamıştım ama sonra düşündüm ve bizler yani buradaki jüri üyeleri bu yarışmacıların idolleriyiz. Bizlerle bir arada olmak onların özgüvenini artırır. Onun için bu organizasyonu çok başarılı buldum” demişti.

Verdiği konserlerle Ülkemizi yurt dışında başarıyla tanıtan Suna Kan, kendinden sonra gelen sanatçılara rol model olmuş ülkemizin yetiştirdiği, yurt dışında eğitim görmesi için adına kanun çıkarılan iki sanatçımızdan biriydi. (İdil Biret ve Suna Kan'ın yabancı memleketlere müzik tahsiline gönderilmesine dair kanun)

Geçen gün gazeteleri okurken Suna Kan’ın vefat ettiğini öğrendim. Allah rahmet eylesin. Mekânı cennet olsun. Oğlu Ömer Üstel başta olmak üzere tüm yakınlarına, sevenlerine, müzik camiamıza baş sağlığı ve sabırlar diliyoruz.

9 Ekim 2000…ÇORUM HABER…

Çorum’da kültür ve sanata açılan pencere olan ÇORUM HABER’in, Genç Yorumcular Oda Müziği Yarışması’na gösterdiği ilgi...

Ödül törenine dönemin Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk katılıyor ve Çorum’un sanatsal etkinliklerine övgülerini dile getiriyor.

Gülören Cangal ve Varlık Özmenek, Anadolu’nun orta yerinde böylesine üst düzeyde bir sanat organizasyonunun gerçekleştirilebilmiş olmasını takdirle karşıladılar.