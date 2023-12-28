RUSYA : TRANS – SİBİRYA EKSPRESİ

9.288 km ile dünyanın en uzun tren rotası olan Trans-Sibirya Ekspresi, Moskova’dan hareket ediyor. Ural Dağları’nı geçip Siberya ormanlarına uzanıyor.

Vladivostok’taki varış noktasına kadar Rusya’yı boydan boya geçen bu özel hat, 8 gün sürüyor. Novosibirsk’teki Ob Nehri’nin üzerine kurulan köprü ve Baykal Gölü’nün maviliği manzarasından geçiyor.

NORVEÇ : FLAM DEMİRYOLU

Çok ünlü olmayan Flam Yolu, görülebilecek en güzel manzaraların içinden geçiyor. Norveç’in en ilgi çekici tren yollarından biri ve hatta dünyanın da bu alandaki en güzel rotalarından biri kabul ediliyor. Başlangıç noktası olan Sognefjord’daki Flam’dan yola çıkan tren, deniz seviyesinden 860 metre yükseğe tırmanıyor. Derin vadiler, basamaklı şelaleler ve yüksek tepeler arasından geçen yol boyunca ilerleyerek Myrdal’a ulaşıyor.

Özellikle yaz aylarında izlemeye doyulmaz manzaralar sunan Flam, kış aylarında ise bembeyaz battaniye sarınmış eteklerden geçiyor.

GÜNEY AFRİKA : NAMİBİA SAFARİ

3218 kilometrelik Namibia Safari ekspresi lüks vagonlarla Güney Afrika’nın vahşi doğasını keşfetmeye çağırıyor. Güney Afrika Cumhuriyeti’nin Pretoria şehrinden başlayan yolculuk, dünyanın en büyük elmas madenlerinden Büyük Delik’in de bulunduğu Kimberley’e gidiyor. Kuzey Burnu ve Fish River Kanyonu’nun güzelliğini ortaya seriyor.

Kalahari Çölü’nün içinden de geçerek Namibia’nın başkenti Windhoek’teki Swakopmund’a, son durağına varmadan önce ünlü Namib Çölü’nden gidiyor.

PERU: BELMOND HİRAM BİNGHAM

Peru’nun dünyaca ünlü Machu Picchu’ya uzanan Belmond Hiram Bingham treni, romantik manzarası ile lüks bir tren yolculuğunu bir araya getiriyor.

Antik Maya medeniyetinin başkenti Cusco ve İnkaların saklı vadisinden geçerek Urubamba Nehri’ne uzanan rotası zaman içinde yolculuğu andırıyor.

Trenin son durağı, And Dağları’nın tepesine kurulan ve UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde bulunan Macchu Picchu.

TRANSİLVANYA VE ORTA AVRUPA : DANUBE EKSPRESİ

14 gün süren ve unutulmaz bir yolculuk vadeden Danube Ekspresi, 3200 km’lik yolculuğunun rotasına İstanbul’dan başlıyor ve Prag’da sonlandırıyor. Avrupa’nın merkezinde 8 ülkeyi geçen Danube Ekspresi, Avrupa’nın kültürlerinin hem farklılıklarını hem de ortak noktalarını göz önüne seriyor.

İstanbul’dan yola çıkıyor, Karpatlar üzerinden Transilvanya’daki Drakula’nın evi kabul edilen Bran Kalesi’nden geçiyor, Macaristan üzerinden Slovakya, Avusturya’dan Polonya’ya gidiyor, son durağı Prag’da bu efsanevi yolculuk tamamlanıyor.

ABD / KOLORADO: DURANGO SİVERTON TRENİ

1882 yılından beri seferlerine devam eden ve bu alanda tarihi bir tren seferi özelliği taşıyan Durango Silverton, Kolorado’nun San Juan Dağları’ndaki altın madeni ile ulaşımı sağlamak için inşa edilmişti. Bugün ise misafirlerine Kuzey Amerika’nın doyumsuz manzaralarından birini yaşatmak için rayların üzerindeki yolculuğunu sürdürüyor. 73 km’lik yolu kömürle çalışan buharlı lokomotifiyle çok özel bir gezinti sunuyor.

Animas Nehri üzerinden San Juan Milli Parkı’nı rotasından bulunduran Durango Silverton Treni aynı zamanda ayılar, geyikler ve dağ aslanlarının yaşam alanlarından da geçiyor.

ÇORUM LİSESİNİN SEÇİLMİŞ VE MÜBAREK İNSANI BENGÜ CAN TOPALOĞLU

1961-1963 yılları arasında Çorum lisesinde edebiyat öğretmenliğimizi yapan sevgili hocamız Bengü Can Topaloğlu, dün beni arayarak “Mehmet bugüne kadar çeşitli il, ilçe ve köylerde yaklaşık 60 okulda kütüphane yaptım, yaptırdım ve kitaplarını da temin ettim.” diyerek müjde verdi. Geçen hafta da Çorum lisesinde kütüphane yaptırmış ve kitaplarını da temin etmiş. Öğrencisi olarak varlığından gurur duyduğum bu mübarek insan Bengü Can Topaloğlu hocama teşekkür ediyor, ellerinden sevgi ve saygıyla öpüyorum.

Hayatını okullara, kütüphanelere ve kitaplara adayan Bengü Can Topaloğlu hocamı huzurlarınızda sevgi ve saygıyla anıyor, kendisine sağlıklı ve mutlu nice yıllar diliyorum.

27 Aralık 2023