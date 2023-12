Başlığı okuyunca sanırım konuyu da anlamışsınızdır. “Çözmeye uğraştığımız o kadar sorun varken, bir de bununla mı uğraşalım?” diye düşünürsek gerçekten yanlış yapmış oluruz. Çünkü farkında olmadan ya da önemsemediğimiz için üzerinde durmadığımız ama toplumun ahlâk ve kültür anlayışı ile alay eden bir sorunla karşı karşıyayız.

Bu konuda Doç. Dr. Yağmur KÜÇÜKBEZİRCİ’nin kaleme aldığı güzel bir yazıdan bölümler aktarmak istiyorum.

“Çocuklarımıza aldığımız tişörtlerin ön veya arka yüzlerinde neler yazdığını biliyor muyuz? "Nereden bilelim?" diyeceksiniz, çünkü hepsi İngilizce, merak da etmiyoruz. Bir gün, ortaokula yeni başlamış bir kız çocuğunun giydiği tişört dikkatimi çekmişti, arkasında "FOLLOW ME" yazıyordu, yani "Beni takip et!". Serde öğretmenlik var ya! Çocuğa yaklaşarak: "Kızım hangi okula gidiyorsun? Sınıfın kaç, dersler nasıl?" gibi kısa sorulardan sonra dedim ki: "Tişörtün çok güzelmiş ama arkasındaki yazı dikkatimi çekti, anlamını biliyor musun, ne yazıyor?"

"Hayır, bilmiyorum, ne yazıyor?"

Cevaplamadan önce tekrar sordum:

"Peki, tanımadığın biri peşinden seni takip etse, memnun olur musun?"

"Hayır" dedi, "çok rahatsız olurum, üstelik korkarım."

"Ama" dedim, "tişörtünde İngilizce 'BENİ TAKİP ET' yazıyor."

Yüzü kızaran çocuk: "Öyle mi, bilmiyordum, annem almıştı da." diyebildi ve yavrucağın utancından başı yere eğildi. Ne hazindir ki, bunun farkında olmayan yüz binlerce aile var ve çocuklarını bu ahlâksızlığın aracı yapıyorlar, farkında değiller. Bu yozlaşmanın mutlaka önüne geçilmesi gerekiyor. Aksi halde, göz göre göre kendimizi ve yakınlarımızı ateşe atıyoruz, haberiniz olsun!

Yabancı dilde yazılı cinsellik içeren tişörtleri örneklendirirsek; “Erkek Arkadaşım Kasaba Dışında”, “Erkek Arkadaşım Gelmeden Öp Beni”, “Rahatsız Etme Henüz Sarhoş Değilim”, “Maddiyatçı Kız”, “Bu Gece Boşum” “Porno Yıldızı”, “Seni İstiyorum”, “Erkekler! Meşhur, Başarılı, Zenginseniz, Boştayım”, vb.

Bir teyzenin üzerinde “Porno Yıldızı” yazan tişört var, Otobüste giden bir erkek vatandaşımızın giydiği şapkada “Kötü Kız” yazıyor. Bir genç, camide namaz kılıyor tişörtünde ise “Dünyaya İçmeye, Dans Etmeye ve Cinsel İlişki Kurmaya Geldik” yazıyor. Başka bir vatandaşımız camiye namaz kılmaya gidiyor ancak tişörtünün arkasında “God is Busy, Can I Help You?” yani “Tanrı Meşgul. Ben Yardımcı Olabilir miyim?” yazıyor ve şeytanı temsil eden kırmızı bir kafa resmi var. Ateizme yönlendirmeye çalışan diğer bir tişört yazısı örneği ise şöyle: “Muhtemelen Tanrı Yok, Endişelenmeyi Bırak, Hayatını Yaşa” , “Korku Kul Yapısıdır, Din Korkudur.”

Diğer taraftan “Hayat Eğlencedir”, “Uyuşturucuya Güven” gibi bireyleri tamamen yaradılış amaçlarından uzaklaştıran ve bilinçaltlarına olumsuz mesajlar gönderen tişört yazılarının çokluğu ve halkımızın bilinçsizce bu yazıları üzerlerinde taşımaları gerçekten çok üzücüdür. Bu giysileri üreten firmalar bilinçli ya da bilinçsiz olarak maalesef bu küresel oyunun bir parçası olmakta, kültür yozlaşmasında maşa görevi yapmaktadırlar...

Peki, sonuç olarak, bizler birey olarak neler yapabiliriz? Bu bağlamda, Türk Kültürü ile bağdaşmayan ve asla kabul etmediğimiz bazı yazıları üzerinde taşıyan insanların en azından bu yozlaşmanın bir parçası olmamalarını ve çevrelerindeki kişileri uyarmalarını sağlamak birey olarak hepimizin görevidir.”

Ahlak kavramının hiçbir ilahi dine mensup olmayan Japonlarda en yüksek düzeyde olmasını yalnızca ahlaki eğitimle açıklayabiliriz. Ülkemizde şu anda verilen din öğretisinin sadece ibadetlere yönelik olması ve bilinçsizce yaklaşımlarla ahlâk kavramının bir yana itilmesi ise yaşadığımız bu tür kepazeliklerin ana nedeni olsa gerek.

Hz. Muhammed; “İslâm, güzel ahlâktır.” derken bunu kastetmiş ama galiba işimize gelmediği için duymazlıktan ve görmezlikten gelmişiz, öyle de devam ediyoruz.

DÜŞÜNEN SÖZLER:

· Demir gibi cahili, altın gibi bilginden daha kıymetli yapan şey, ahlâktır. MEVLANA

· Bazı toplumların ahlaksız olmasının nedeni, ahlaksız bireylerin yığılması değil, ahlaksızlığı özendiren bir sistemin kurulmuş olmasıdır. D. CÜCELOĞLU

· İbadetler birer vasıtadır; amaç ahlaktır. A. SUCU

· Din ahlaktır; onu hayata geçirmek ise terbiyedir. A. İZZETBEGOVİÇ

· O kadar cahilsiniz ki, dinimiz var diye ahlaka ihtiyaç kalmadığını sanıyorsunuz. N. TESLA

· İmanı en üstün olanınız, en güzel ahlaklı olanınızdır. Hz. Muhammed

· Yasama güçsüzleşince, ahlak yozlaşmış olur. B. Pascal

· Memleketler parasızlıktan değil, ahlaksızlıktan çökerler. ÇİÇERO

· Pek çok din vardır ama ahlak tektir. J. RUSKİN