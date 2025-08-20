13 Ağustos tarihli Çorum Haber’de okumuşsunuzdur. Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) verilerine göre Çorum, Türkiye’de kendini mutsuz hisseden insanların illere göre sıralamasında %9.1 ile en mutsuz 7. il olmuş. Ben de konuyu biraz daha ayrıntılı olarak sizlere sunayım istedim. İşte veriler:

MUTLULAR AZALIRKEN, MUTSUZLAR ÇOĞALIYOR

Kendisini mutlu hisseden 18 ve üzeri yaştakilerin oranı, 2023 yılında %52,7 iken, 2024’te 3,1 puan azalarak %49,6 oldu. Kendini mutsuz hisseden bireylerin oranı ise 2023’te %13,7 iken, 2024 yılında 0,8 puan artarak %14,5 olarak gerçekleşti. 2003-2024 yılları arasında ise mutlular %59.6’dan %49.6’ya gerilerken, mutsuzların oranı %7.3 iken katlanarak % 14.5’e yükseldi.

Kadınlar daha mutlu

Mutlu olduğunu beyan eden erkeklerin oranı, 2023 yılında %50,3 iken 2024 yılında %46,9 oldu. Kadınlarda ise bu oran, 2023 yılında %55,1 iken 2024 yılında %52,3 oldu.

EVLİLER DAHA MUTLU

Evli bireylerin, evli olmayanlara göre daha mutlu olduğu görüldü. Mutlu olduğunu belirten evli bireylerin oranı, 2024 yılında %52,5 iken evli olmayanlarda bu oran, %44,0 olarak gerçekleşti. Evli olanların mutluluk düzeyi cinsiyete göre incelendiğinde; evli erkeklerin %49,5'inin, evli kadınların ise %55,4'ünün mutlu olduğu gözlendi.

Yaş grubuna göre mutluluk oranı (%), 2023, 2024

Mutluluk oranı 25-34 yaş grubu haricinde diğer tüm gruplarda azaldı.

MUTLULUK KAYNAKLARI

Bireyler 2024 yılında %72,9 oranla en çok aileleriyle mutlu olurken, bunu sırasıyla; %13,2 ile çocukları, %4,2 ile kendisi, %3,4 ile eşi, %3,0 ile annesi/babası ve %1,9 ile torunları takip etti.

EN ÇOK MUTLULUK KAYNAĞI SAĞLIK

2024 yılında bireyleri %68,3 oranla en çok sağlıklı olmak mutlu ederken, bunu sırasıyla; %14,4 ile sevgi, %8,9 ile başarı, %6,4 ile para ve %1,8 ile iş takip etti.

Her 100 kişiden 64'ü geleceğinden umutlu

Kendi geleceklerinden umutlu olduğunu beyan eden bireylerin oranı, 2024 yılında %64,3 oldu. Erkeklerin geleceklerinden umutlu olma oranı %63,6 iken, kadınlarda bu oran %64,9 oldu.

Bireylerin ortalama yaşam memnuniyet düzeyi 5,7 oldu

Bireylerin hayatlarını bir bütün olarak düşündüklerinde hissettikleri yaşam memnuniyet düzeyini hesaplamak amacı ile hiç memnun olmayanlar için "0", çok memnun olanlar için "10" arasında bir değer alınarak ortalama hesaplandı.

Yaşam memnuniyet düzeyi, 2017-2024

Kamu hizmetlerinden memnuniyet düzeyi (%), 2024

Bireyler 2024 yılında %72,1 oranla en çok asayiş hizmetlerinden memnun olurken, bunu %67,4 ile ulaştırma, %63,2 ile sağlık, %58,8 ile Sosyal Güvenlik Kurumu, %55,9 ile adli ve %53,5 ile eğitim hizmetlerinden memnuniyet takip etti.

Ülkenin en önemli sorunu PAHALILIK(%), 2021-2024

Ülkenin en önemli sorunu incelendiğinde; 2024 yılında hayat pahalılığı %29,2 ile ilk sırada yer alırken %15,7 ile eğitim ikinci sırada, yoksulluk ise %14,0 ile üçüncü sırada yer aldı.

Evet, istatiksel bilgiler bu şekilde. Rakamların doğruluk oranı ise TÜİK’e ne kadar güven duyulduğuna bağlı. Hani, enflasyonla ilgili açıklanan oranlar hepimizde soru işaretleri bırakıyor ya o nedenle bunlarda da o tür bir oynama ve düzenleme yapılmış mıdır bilemem. Çünkü ben de TÜİK’in yalancısıyım.

DÜŞÜNEN SÖZLER:

· Üç türlü yalan vardır: Basit yalan, kuyruklu yalan ve istatistik. B. DISRAELI

· Rakamlar, dünyanın nasıl yönetildiğini gösterir fakat nasıl yönetileceğini söylemez. E. KANT

· Ayak kangren olmuşsa, artık onun değerini şu andaki haliyle değerlendirmek gerekir. W. SHAKESPEARE

· Yapılan işler niyetlere göre değerlenir. Herkes yaptığı işin karşılığını niyetine göre alır. HZ. MUHAMMED