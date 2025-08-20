“AKP yönetim ve yöneticilerinden, partinin üst kademe görevlilerinden ve de milletvekillerinden “Sokağa çıkanlar var mıdır acaba?” sorusuna yanıt vermek çok kolay…

Çünkü

“Aaa ne demek, tabii ki çıkıyorlar” demek çok zor…

AK Parti’nin kayıtlı üyelerinin de söyleyecekleri, partilerini savunabilecekleri tek kelimeleri yoktur sanırım.

Bazı “AKP oligarkları” hariç…

Yani Saray’ın icazeti ve kollaması sayesinde, tüm dev ihaleleri alanlar hariç.

CHP üst yönetimi bunlara “Çete” sıfatını yakıştırsa da, hiç birinin umurunda değil sanırım.

AKP ve Saray’ı destekleyenlerin sayısı dibe vururken, CHP’nin kazandığı “büyükşehir belediyelerine” yönelik AKP’nin hamlesi ise geleceğimiz açısından son derece önemli.

Nedeni bu operasyonların nerede duracağının bilinememesi.

Hatta tahmin dahi edilememesi…

Ne hazin ve acıdır ki, bu operasyonlara “adalet” duygusunun galebe çalması…

Yani AKP’nin “Yargısız infazlara” çanak tuttuğu iddiası…

Bu iddia tartışma konumuzun dışında.

Ancak AKP oylarının dibe vurma eğilimi ve anket sonuçlarının bu partiyi “abandone” hale getirmesi çok önemli..

Tam da dibe vuruş anında Aydın Belediye Başkanı Çerçioğlu’nun CHP’den ayrılması AKP için “cansuyu” sanıldı.

Bu katılıma ufak-tefek ilçe belediyelerin eklenmesi ve bunun “Saray’da şenlik var” törenleri ile kutlanması AKP’nin ne kadar dibe vurduğunun son örneği.

AK Parti içerisinde bu katılımların "moral ve motivasyon" açısından önemli olduğunun savunulması ise içler acısı.

Ne morali?

Ne motivasyonu?

TBMM’de AKP ve MHP gurubundan “istemezükkk” ve “yetti artıkkk” seslerinin gelmediğine şükredin…

Akp eğer tek bir belediyenin kendilerine katılmasını “başarı” sayıp motivasyonu ve moralini düzeltecekse yine de “vay be… Ne hallere düştük” diyen AKP’lilerin sayısında azalma olmaz.

Tam aksine panik artar…

Sonuç…

“Saray’da birileri var…”

Bu birileri, sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kandırıyor gibiler…

Şu anda yaşanıyor gibi görünen “Saray’da Şenlik” ileride “Saray’da Panik” tablosuna dönerse kimse şaşmasın…

Benden hatırlatması…