*** Benim tiyatro oyunlarında roller almaya başladığım 1966-67’lerde, Çorum’un bugünkü Devlet Tiyatrosu binası yapım halindeydi. Oyunlarımızı, en uygun salon olarak Erkek Sanat Enstitüsü Salonu’nda oynardık. Projesini, Çorum’un yetiştirdiği değerli eğitimci-bilim insanlarından, merhum Mimar Prof. Dr. Turan Ilgaz’ın çizdiği salon, 1969 yılında hizmete açıldı. 1970 yılından sonra bu salonda da, Çorum tiyatrosuna ve halk oyunlarına büyük katkı sağlamış, merhum Halk Eğitimi Merkez Müdürü Mustafa Sucuoğlu’nun yönettiği bir oyunda birlikte oynadık. Elbette, mahalle arkadaşım Yalçın Sol’la tüm oyunlarda beraberdik.

*** Allah uzun ömürler versin, Tokat’ta yaşayan Çorum Halk Eğitimi Başkanı Hayrettin Koyuncu’nun döneminde, çok yoğun ve nitelikli etkinlikler gerçekleştirilirdi. Bugünkü Devlet Tiyatrosu’nun yönetimi o zaman Halk Eğitimi’ne aitti, adı da “Kültür Salonu” idi. 1984’te Çorum Devlet Tiyatrosu’nun kuruluşundan sonra salon, Devlet Tiyatrosu yönetimine geçti. Salon deyip geçiyoruz, ama o yıllarda Anadolu’da böyle görkemli bir tiyatro salonu yoktu.

*** 1970’li yıllar boyunca ve 1980’lerden itibaren bu salonda çok tiyatro organizasyonu yaptım. Türkiye’nin en ünlü tiyatro yazarları, yönetmenleri, oyuncuları, görünce şaşırırlar, hayran kalırlardı. Pek kullanılamamış olsa da, Anadolu’da düşünülemeyecek bir “orkestra çukuru” vardı, akustiği mükemmeldi, salonu, kulisleri, fuayesi, her şeyi dört dörtlüktü. Tabii zamanla eskidi. Başka kentlerde de daha modern tiyatro binaları yapıldığı için başlangıçtaki ışıltısını kaybetti.

*** 2011 yılında Çorum’un gururu, oyun yazarı Tuncer Cücenoğlu’nun 40. sanat yılı nedeniyle Çorum’da sahnelenen oyunu için Çorum’un önceki Valisi Hüseyin Poroy ile Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Lemi Bilgin Çorum’a gelmişlerdi. Genel Müdür Bilgin’den, binanın tümüyle elden geçirilmesi yönünde ricada bulunduk. Hemen talimat verdi ve kısa süre içinde teknik heyet geldi. Ama varılan sonuç, “astarı yüzünden pahalı olur” şeklindeydi. Dolayısıyla, Çorum olarak biz, büyük Kongre ve Kültür Merkezi yapılıncaya kadar, Devlet Tiyatrosu binamızla yetinmeyi kabullendik.

*** Sanatsever Çorumlular biliyor; Tuncer Cücenoğlu 1944 Çorum doğumlu. 18 Temmuz 2019’da 75 yaşında kaybettik. Kaleme aldığı 26 oyunla, Türk Tiyatrosu’nun en çok eser üreten yazarları arasına adını yazdıran, eserleri 34 dile çevrilen, 40’tan fazla ülkede sahnelenen, Türkiye’den ve dünyadan 33 ödül alan, yüzyılın en önemli çağdaş oyun yazarlarından biri olarak Avrupa’da antolojilere giren Tuncer Cücenoğlu, Çorum’un sanat dünyasındaki gurur anıtlarından biri.

*** Tuncer Abi’nin küçük kardeşi, “sosyete dişçisi” olarak ün yapmış olan diş hekimi, televizyon yapımcı ve yöneticisi merhum Alper Cücenoğlu, benim lise arkadaşımdı. O’nu çok erken kaybettik. Aygül-Tuncer Cücenoğlu çiftiyle ailece görüşürdük. Ama asıl, O’nun yazar olarak büyüklüğü karşısında hayranlığım sonsuzdu.

*** Kızı Gamze Cücenoğlu, geçtiğimiz günlerde Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı’yı ziyaret ederek, babasının ata yurdu, memleketi Çorum’da adının yaşatılması konusunda bir ricada bulundu; Çorum Devlet Tiyatrosu’na “Tuncer Cücenoğlu” adının verilmesini önerdi. Genel Müdür Karadağlı da bunu son derece olumlu karşıladı.

*** Bu isteğin, öncelikle Çorumlu hemşehrileri tarafından benimsenmesi ve “Çorum’un talebi” haline getirilmesi gerekiyor ki, Çorumlu da, bu değerli hemşehrisine karşı vefa borcunu ödemiş olsun. Bu düşüncelerle, Çorum’un kamu ve yerel yöneticilerinden siyasilerine, mesleki ve sivil toplum kuruluşları yetkililerine, sanatseverlerine kadar tüm Çorumlulara, Tuncer Cücenoğlu’nun adının Çorum Devlet Tiyatrosu’nda yaşatılması konusunda çağrıda bulunuyorum.