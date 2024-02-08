*** Okurlarımız çok iyi biliyorlar ki, yıllardır Çorum’un önüne bir “Büyük Çorum” projeksiyonu koymaya çalışıyoruz. Hitit uygarlığının başkentini bağrında taşıyan bu topraklar, barışın anavatanı, kadın-erkek eşitliğinin anavatanı ve inançlara saygının anavatanı. Bölgesel sanayileşmenin ilk tohumları bu topraklara atıldı ve serpildi, büyüdü, köklü fidanlara, yer yer koca ağaçlara dönüştü.

*** Biz de bu heyecanla, sanayi kenti, kültür ve sanat kenti, eğitim, sağlık, turizm, spor kenti hayalleri kurmaya başladık. “Büyük Çorum” başlığı altında büyük hedefler belirledik: 500 bin kent nüfusu, 50 bin üniversite öğrencisi, hemen 500 bin, ikinci aşamada milyonun üzerinde turist, 1 milyar dolar ihracat…Bunlardan yalnızca ihracat hedefini, hem de çok daha fazlasıyla tutturduk. Elbette, Ahlatcı Holding’in çok büyük katkısıyla…

*** Çorum ilinin nüfusu, 1990 genel nüfus sayımına göre 609.863 idi. Kırsal kesimden öyle büyük göç verildi ki, son yıllarda il nüfusu sürekli geriledi. Örneğin, yeni açıklanan 2023 yılı nüfusu 528.351.

*** İl nüfusu azalırken, Çorum merkezinin, yani kentin nüfusu sürekli artış gösteriyordu. Ta ki 2021 yılına kadar…O yıl, 267.701’den 267.306’ya geriledi. 2022’de gerileme devam etti: 265 bin…2023 sonunda ise 259 bin…Gerçi, Merkez İlçe’de köy nüfusunun artmasından, muhtarlık seçimleri için nüfus kaydını köye alanların bir hayli fazla olduğunu anlıyoruz, ama bir gerçek var: Çorum kenti artık büyümüyor!

*** Diğer bir gerçek ise, Çorum nüfusunun hızla yaşlandığı…Çorum’un “emekli kenti”ne doğru yol aldığı…Üstelik, hep söylediğimiz gibi, sosyal-kültürel hayata katılan emekliler de değil sayıca artanlar, yine bizim nitelememizle “şadırvan emeklileri”…Yani, çay parasından kaçındıkları için park-bahçelerde vakit geçiren gariban emeklilerimiz.

*** Gençlerimizin gözü dışarıda, hatta mümkünse yurt dışında. Beyaz yakalılar, vasatın üstündekiler, fırsat bulduklarında Çorum’dan kaçmaya çalışıyorlar. “Çorum nitelikli göç almalı” diye yazıyoruz yıllardır, ama nasıl alacak?

*** Gazi Mustafa Kemal, 22 Haziran 1919 tarihli Amasya Tamimi’nde, “Milletin istiklalini, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır” demişti. Ve o azim ve karardır ki, vatanı düşman işgalinden kurtardı, tam bağımsız ve özgür Türkiye Cumhuriyeti’ni kurdu. Çorum’u da bu kötü gidişten, ancak Çorumlu’nun azim ve kararı kurtarabilir.

*** Bu konuya devam edeceğim.